La doctrine de l’Al-Walâʾ wa-l-Barâʾ repose sur le principe de l’amour et du désaveu pour la cause d’Allah. Ce principe constitue la véritable expression de la mise en pratique de la foi. Il représente une manifestation concrète du Tawhîd (l’unicité divine), qui détermine chaque aspect des relations du croyant avec le monde qui l’entoure.

I. La classification des êtres humains dans la croyance des Salaf

Dans la croyance des Ahl al-Sunna wa-l-Jamâʿa, les êtres humains sont répartis en trois catégories distinctes, selon leur adhésion à la législation islamique et la sincérité de leur foi :

1. Ceux qui méritent une alliance inconditionnelle (les croyants sincères)

Cette catégorie comprend ceux qui croient en Allah et en Son Messager et respectent les prescriptions de l’islam dans leurs connaissances, leurs actes et leur croyance.

Les actes : ils accomplissent leurs actes et prononcent leurs paroles avec sincérité pour Allah.

ils accomplissent leurs actes et prononcent leurs paroles avec sincérité pour Allah. La soumission : ils se soumettent à Ses commandements et s’abstiennent rigoureusement de Ses interdictions.

ils se soumettent à Ses commandements et s’abstiennent rigoureusement de Ses interdictions. L’alliance : ces personnes bénéficient pleinement de l’Al-Walâʾ en tant que membres du « parti d’Allah ».

2. Ceux qui méritent l’alliance sous un aspect et le désaveu sous un autre

Cette catégorie représente la voie médiane des Salaf, qui les distingue des groupes extrémistes tels que les Khâridjites et les Muʿtazilites. Elle concerne le musulman qui mêle les bonnes œuvres aux mauvaises.

Le principe de proportionnalité : une telle personne est aimée en fonction du bien et de la foi qu’elle possède, et désapprouvée en fonction du mal et de la désobéissance qui se trouvent en elle.

une telle personne est aimée en fonction du bien et de la foi qu’elle possède, et désapprouvée en fonction du mal et de la désobéissance qui se trouvent en elle. La fraternité malgré le péché : Allah qualifie même les croyants qui se combattent de « frères », comme l’illustrent les versets 9 et 10 de la sourate Al-Hujurât, qui prescrivent de rétablir la paix entre deux groupes de croyants.

Allah qualifie même les croyants qui se combattent de « frères », comme l’illustrent les versets 9 et 10 de la sourate Al-Hujurât, qui prescrivent de rétablir la paix entre deux groupes de croyants. Les éclairages d’Ibn Taymiyya : il a affirmé que les Salaf, malgré leurs conflits internes, préservaient leur alliance religieuse (muwâlât), acceptaient mutuellement leurs témoignages et contractaient des mariages entre eux, se comportant les uns envers les autres comme des musulmans.

il a affirmé que les Salaf, malgré leurs conflits internes, préservaient leur alliance religieuse (muwâlât), acceptaient mutuellement leurs témoignages et contractaient des mariages entre eux, se comportant les uns envers les autres comme des musulmans. Le cas de ʿAbdullah (Himâr) : bien qu’il ait été flagellé pour avoir consommé du vin, le Prophète ﷺ a interdit de le maudire en déclarant : « Ne le maudissez pas, car, par Allah, autant que je le sache, il aime Allah et Son Messager. »

bien qu’il ait été flagellé pour avoir consommé du vin, le Prophète a interdit de le maudire en déclarant : « Ne le maudissez pas, car, par Allah, autant que je le sache, il aime Allah et Son Messager. » L’équilibre entre l’honneur et l’humiliation : Ibn Taymiyya a comparé cette situation à celle d’un voleur pauvre dont la main est amputée en raison de son crime — ce qui relève de l’Al-Barâʾ —, mais à qui l’on accorde ensuite une aide provenant du trésor public afin de subvenir à ses besoins — ce qui relève de l’Al-Walâʾ.

Ibn Taymiyya a comparé cette situation à celle d’un voleur pauvre dont la main est amputée en raison de son crime — ce qui relève de l’Al-Barâʾ —, mais à qui l’on accorde ensuite une aide provenant du trésor public afin de subvenir à ses besoins — ce qui relève de l’Al-Walâʾ. La synthèse d’Ibn Bâz : il a décrit le cœur du croyant comme suffisamment vaste pour accueillir ces deux sentiments : aimer une personne en raison de son appartenance à l’islam, tout en désapprouvant ses péchés.

3. Ceux qui font l’objet d’un désaveu inconditionnel (les mécréants)

Cette catégorie concerne ceux qui s’opposent à Allah et à Son Messager, notamment ceux qui renient les piliers de la foi ou associent des partenaires à Allah dans l’adoration.

Le désaveu total : les Ahl al-Sunna se désolidarisent de ces personnes, même lorsqu’il s’agit de leurs proches parents.

les Ahl al-Sunna se désolidarisent de ces personnes, même lorsqu’il s’agit de leurs proches parents. La preuve scripturaire : la sourate Al-Mujâdala, verset 22, indique que les véritables croyants n’éprouvent pas d’affection pour ceux qui s’opposent à Allah et à Son Messager.

la sourate Al-Mujâdala, verset 22, indique que les véritables croyants n’éprouvent pas d’affection pour ceux qui s’opposent à Allah et à Son Messager. Le danger de l’obéissance : Sulaymân ibn ʿAbdullah Al-Shaykh a mis en garde contre le fait d’obéir aux mécréants, affirmant que cela conduirait inévitablement le musulman à retourner à la mécréance, puisqu’ils ne se satisfont jamais de moins que cela.

Sulaymân ibn ʿAbdullah Al-Shaykh a mis en garde contre le fait d’obéir aux mécréants, affirmant que cela conduirait inévitablement le musulman à retourner à la mécréance, puisqu’ils ne se satisfont jamais de moins que cela. Le polythéisme dans la législation : Al-Shinqîtî a souligné que suivre Satan en déclarant licite ce qu’Allah a interdit constitue une forme de polythéisme (shirk) qui fait sortir une personne du cadre de l’islam.

II. Les sept conditions préalables de l’attestation de foi

Pour que l’attestation de foi soit valide et permette de mettre correctement en pratique les principes de l’alliance et du désaveu, Al-Qahtânî identifie sept « dents » ou conditions essentielles :

La connaissance : comprendre ce que l’attestation rejette — le polythéisme — et ce qu’elle affirme — l’unicité d’Allah. La certitude : être totalement exempt de doute quant à la vérité de l’islam. L’acceptation : adhérer intérieurement et extérieurement aux implications de cette attestation. La soumission : remettre sa volonté à Allah et veiller à ce que ses désirs soient conformes au Message. La sincérité : assurer une parfaite concordance entre le cœur et la langue afin d’éviter l’hypocrisie. L’exclusivité de la dévotion : purifier ses actes de toute forme de vénération destinée aux créatures. L’amour : aimer l’attestation de foi, ses implications et ceux qui y adhèrent.

III. Le désaveu à l’égard des innovateurs (Bidʿa) et des passions trompeuses

Les Ahl al-Sunna wa-l-Jamâʿa adoptent une position ferme de désaveu (Barâʾ) à l’égard de ceux qui introduisent dans la religion des passions et des pratiques susceptibles d’égarer.

L’hostilité envers l’innovation : un innovateur dont la voie relève d’une innovation entraînant la mécréance majeure (Bidʿa Mukaffira) fait l’objet de la même hostilité qu’un mécréant d’origine.

un innovateur dont la voie relève d’une innovation entraînant la mécréance majeure (Bidʿa Mukaffira) fait l’objet de la même hostilité qu’un mécréant d’origine. Le danger de la fréquentation : Ibn ʿAbbâs a averti que fréquenter les « gens des passions » rend le cœur malade.

Ibn ʿAbbâs a averti que fréquenter les « gens des passions » rend le cœur malade. La position des Salaf : Al-Baghawî et Ibn Qudâma ont affirmé l’existence d’un consensus sur le boycott et la mise à l’écart des adeptes de l’innovation, afin de protéger la religion.

Al-Baghawî et Ibn Qudâma ont affirmé l’existence d’un consensus sur le boycott et la mise à l’écart des adeptes de l’innovation, afin de protéger la religion. La mesure dissuasive : Al-Nawawî a souligné que le boycott de Kaʿb ibn Mâlik constitue un moyen de désavouer les péchés manifestes et de servir d’exemple dissuasif pour la communauté.

IV. Les négations contemporaines de l’Al-Walâʾ wa-l-Barâʾ et la « nouvelle apostasie »

Al-Qahtânî identifie plusieurs questions contemporaines qui, selon lui, constituent des violations de la doctrine de l’Al-Walâʾ wa-l-Barâʾ :

La substitution juridique : remplacer la Charia par des lois séculières élaborées par les hommes est qualifié de « mécréance véritable » et comparé au Yasaq des Tatars.

remplacer la Charia par des lois séculières élaborées par les hommes est qualifié de « mécréance véritable » et comparé au Yasaq des Tatars. Le nationalisme : les idéologies qui accordent la priorité aux liens territoriaux ou ethniques plutôt qu’à la foi sont décrites comme une « nouvelle apostasie ».

les idéologies qui accordent la priorité aux liens territoriaux ou ethniques plutôt qu’à la foi sont décrites comme une « nouvelle apostasie ». L’alliance avec les ennemis : aider les mécréants contre les musulmans constitue une cause directe d’annulation de l’islam, sur la base de la sourate Al-Mâʾida, verset 51.

Conclusion

Comme l’ont établi Muhammad Saʿîd Al-Qahtânî et les autorités des Salaf, l’Al-Walâʾ wa-l-Barâʾ constitue l’un des axes fondamentaux de l’identité islamique. Il s’agit d’un système nuancé d’amour et de désaveu pour la cause d’Allah, destiné à préserver l’intégrité de la foi contre les influences corruptrices extérieures et les déviations intérieures.