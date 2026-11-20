L’apprentissage et la quête du savoir comptent parmi les valeurs les plus importantes que l’islam encourage. Ils constituent une voie d’émancipation et d’épanouissement pour le musulman, un fondement de la renaissance de la société islamique et un moyen de se rapprocher d’Allah le Tout-Puissant tout en contribuant à la mise en valeur de la terre. L’islam établit une harmonie entre les connaissances bénéfiques à la religion et celles qui sont utiles à la vie terrestre. Tandis que les sciences religieuses guident l’individu vers la connaissance d’Allah et l’accomplissement correct des actes d’adoration, les sciences profanes contribuent à bâtir la civilisation et à répondre aux besoins quotidiens du croyant.

L’importance accordée par l’islam à la formation intellectuelle et à la réflexion

L’islam a toujours accordé une grande importance à la formation intellectuelle, qui nourrit l’esprit et développe ses capacités d’observation, de contemplation, de réflexion et d’analyse approfondie. C’est cette formation qui permet à l’être humain d’assumer les responsabilités liées à l’appel à Allah. Notre Seigneur, exalté soit-Il, a orienté l’humanité vers cette exigence coranique à travers des révélations explicites, faisant de la réflexion une invitation adressée à chaque être humain. Allah le Tout-Puissant dit :

« Dis : “Regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre.” Mais ni les preuves ni les avertisseurs ne suffisent à des gens qui ne croient pas. » [Yûnus, 10:101]

Il dit également :

« Des événements semblables à ceux que vous avez connus se sont déjà produits avant vous. Parcourez donc la terre et voyez quelle a été la fin de ceux qui traitaient [les messagers] de menteurs. » [Âl ‘Imrân, 3:137]

Et Il dit, exalté soit-Il :

« Dis : “Parcourez la terre et regardez comment Il a commencé la création. Puis Allah produira la création dernière. Allah est certes capable de toute chose.” » [Al-‘Ankabût, 29:20]

Allah le Tout-Puissant dit aussi :

« [Voici] un Livre béni que Nous avons fait descendre vers toi, afin qu’ils méditent sur ses versets et que les doués d’intelligence réfléchissent. » [Sâd, 38:29]

L’intelligence est l’une des facultés humaines les plus importantes. C’est pourquoi l’éducation islamique lui accorde une attention particulière. Allah le Tout-Puissant en a fait le fondement de la responsabilité religieuse (taklîf) de l’être humain. Celui qui est privé de ses facultés intellectuelles en raison d’une maladie mentale ou de toute autre cause n’est pas tenu responsable, ou voit sa responsabilité suspendue. Allah le Tout-Puissant dit :

« Et ne poursuis pas ce dont tu n’as aucune connaissance. L’ouïe, la vue et le cœur : sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. » [Al-Isrâ’, 17:36]

La recherche du savoir : une obligation et une bénédiction

L’intelligence est un bienfait qu’Allah a accordé à l’humanité. C’est grâce à elle que l’être humain peut recevoir et comprendre les connaissances. Apprendre et rechercher le savoir constituent les fonctions les plus importantes et les plus nobles de cette faculté. Celui qui ne cherche pas à s’instruire et ne s’efforce pas d’acquérir de nouvelles connaissances pour sortir des ténèbres de l’ignorance néglige le droit de ce grand bienfait qu’Allah lui a accordé, un bienfait qui distingue l’être humain des autres créatures.

C’est pourquoi la recherche du savoir est une obligation religieuse pour tout musulman, comme l’indique le hadith prophétique rapporté par Anas ibn Mâlik (qu’Allah soit satisfait de lui), selon lequel le Prophète ﷺ a dit :

« La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman. Et toute chose implore le pardon en faveur de celui qui recherche le savoir, même les poissons dans la mer. » (Rapporté par Ibn Mâjah, n° 224)

L’islam a clairement défini les conditions et les règles qui encadrent les méthodes d’apprentissage et de recherche du savoir, afin de garantir que celui-ci soit bénéfique à celui qui l’acquiert, à sa société et à sa nation.

La méthode islamique de purification de l’esprit dans la quête de la vérité

Pour acquérir un savoir bénéfique, l’esprit doit d’abord être purifié des suggestions sataniques, des passions personnelles, des pensées déviantes et des influences trompeuses susceptibles de le corrompre. Cette purification est nécessaire pour former un esprit sain, conforme à la nature humaine originelle (fitra) selon laquelle Allah a créé les êtres humains. Elle permet également de discipliner la réflexion en fonction des principes et des finalités de la révélation et de la religion. Un esprit sain est une condition préalable pour tirer profit du savoir, aussi bien dans les affaires religieuses que dans celles de ce monde. C’est lui qui permet à l’être humain d’adorer Allah correctement et de remplir sur terre sa mission de lieutenance (istikhlâf), confiée par Allah à l’humanité.

Afin de débarrasser l’esprit de tout ce qui pourrait l’empêcher de penser avec justesse, objectivité et sincérité dans sa recherche de la vérité, l’islam a établi une méthode d’éducation intellectuelle reposant sur plusieurs principes essentiels :

Débarrasser l’esprit des présupposés fondés sur les conjectures et les suppositions, ainsi que de l’adhésion aveugle et de l’imitation irréfléchie. Le Noble Coran met en garde contre cette attitude dans plusieurs versets, notamment lorsqu’Allah dit :

« Ils n’en ont aucune connaissance. Ils ne suivent que des conjectures, et les conjectures ne sauraient en rien prévaloir contre la vérité. » [An-Najm, 53:28]

Il dit également :

« Ils disent : “Nous suivrons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres.” Quoi ! Même si leurs ancêtres ne comprenaient rien et n’étaient pas bien guidés ? » [Al-Baqara, 2:170] Habituer l’esprit à enquêter et à vérifier les informations. Allah dit : « Ô vous qui avez cru ! Si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-en l’exactitude, de peur que, par ignorance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez ensuite ce que vous avez fait. » [Al-Hujurât, 49:6] Inviter l’esprit à méditer et à réfléchir sur les lois qui régissent l’univers. Allah dit : « Nous n’avons créé les cieux, la terre et ce qui se trouve entre eux qu’en toute vérité. » [Al-Hijr, 15:85] Inviter l’esprit à réfléchir à la sagesse des prescriptions qu’Allah a établies pour Ses serviteurs dans les domaines de l’adoration, des transactions, de la morale, des règles de bienséance et de l’organisation de tous les aspects de la vie, en temps de paix comme en temps de guerre, en résidence comme en voyage. Au-delà de la maturation et du développement intellectuels que procure la découverte de ces sagesses, cette réflexion offre à l’esprit les meilleures conditions pour appliquer la loi divine dans la vie, sans chercher à lui substituer une autre voie, compte tenu de la sérénité, de la paix et du bonheur qu’elle procure à l’être humain. C’est précisément dans cette perspective qu’Allah le Tout-Puissant a établi Ses prescriptions. Il dit :

« Allah veut vous éclairer, vous guider vers les pratiques de ceux qui vous ont précédés et accueillir votre repentir. Allah est Omniscient et Sage. Allah veut accueillir votre repentir, tandis que ceux qui suivent leurs passions veulent que vous vous écartiez considérablement du droit chemin. Allah veut alléger vos obligations, car l’être humain a été créé faible. » [An-Nisâ’, 4:26-28]

Il dit également :

« Il vous a détaillé ce qu’Il vous a interdit, sauf en cas de nécessité. Beaucoup de gens égarent les autres par leurs passions, sans aucune connaissance. Ton Seigneur connaît parfaitement les transgresseurs. » [Al-An‘âm, 6:119]

À travers les siècles, depuis les débuts de l’islam jusqu’à notre époque, les savants et les juristes de la communauté musulmane ont étudié en profondeur les sagesses qui sous-tendent les prescriptions divines. Ils ont ainsi légué au monde un patrimoine considérable et remarquable dans les différents domaines de la jurisprudence islamique. Les transactions entre les individus sont ainsi devenues, pour ceux qui respectent la méthode divine, une source de bonheur dans ce monde et dans l’au-delà (Mahmoud, 1990, 1/475).

Inviter l’esprit à étudier les lois et les voies d’Allah à travers l’histoire des peuples. L’observateur peut ainsi tirer des enseignements de l’histoire des générations passées et réfléchir aux lois d’Allah qui régissent les nations, les peuples et les États. Allah dit :

« N’ont-ils pas vu combien de générations Nous avons fait périr avant eux, alors que Nous leur avions donné sur terre une puissance que Nous ne vous avons pas donnée ? Nous avions envoyé sur eux du ciel des pluies abondantes et fait couler des rivières sous leurs pieds. Puis Nous les avons fait périr à cause de leurs péchés et avons suscité après eux d’autres générations. » [Al-An‘âm, 6:6]

Il dit également :

« Nous avons fait périr des générations avant vous lorsqu’elles commettaient des injustices, alors que leurs messagers leur avaient apporté des preuves évidentes, mais qu’elles n’étaient pas disposées à croire. C’est ainsi que Nous rétribuons les gens criminels. Puis Nous avons fait de vous leurs successeurs sur terre, afin de voir comment vous agiriez. » [Yûnus, 10:13-14]

Et Il dit, exalté soit-Il :

« N’ont-ils pas parcouru la terre et observé quelle a été la fin de ceux qui les ont précédés ? Ceux-là étaient plus puissants qu’eux, ils avaient labouré la terre et l’avaient davantage mise en valeur qu’ils ne l’ont fait eux-mêmes. Leurs messagers leur avaient apporté des preuves évidentes. Allah ne leur a donc fait aucun tort ; ils se sont plutôt fait du tort à eux-mêmes. » [Ar-Rûm, 30:9]

Les effets pratiques de la méthode divine dans l’orientation de l’intelligence

Telle est l’approche divine destinée à guider l’esprit, afin de lui éviter de s’égarer dans la confusion où sont tombés de nombreux philosophes qui ont sacralisé la raison et lui ont accordé une place supérieure à celle qui lui revient. Les effets pratiques de cette guidance divine sur l’intelligence se manifestent à travers plusieurs aspects importants :