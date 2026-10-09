Les bonnes œuvres peuvent-elles continuer à être récompensées ? Le Prophète Muhammad ﷺ a transmis un enseignement profond sur la récompense qui continue de profiter au croyant après sa mort. Ses enseignements mettent en lumière trois sources durables de récompense : l’aumône continue, la diffusion d’un savoir bénéfique et une descendance pieuse. L’imam an-Nawawî apporte des précisions à ce sujet en soulignant les bienfaits qui peuvent se prolonger au-delà de la vie de celui qui les a accomplis.

Abû Hurayra rapporte que le Prophète Muhammad ﷺ a dit :

« Lorsque l’être humain meurt, ses œuvres cessent, à l’exception de trois : une aumône continue, un savoir dont on tire profit et un enfant pieux qui invoque Allah en sa faveur. » (Muslim)

En commentant ce hadith, l’imam an-Nawawî, qu’Allah lui fasse miséricorde, précise :

Sa descendance fait partie de ce qu’il a acquis.

Le savoir qu’il laisse derrière lui par l’enseignement ou l’écriture.

L’aumône continue, c’est-à-dire un waqf (bien de mainmorte islamique).

Le récit suivant apporte davantage de précisions : Abû Hurayra rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

« Parmi les œuvres et les bonnes actions dont la récompense parvient au croyant après sa mort figurent : le savoir qu’il a appris puis transmis ; un enfant pieux qu’il laisse derrière lui ; un exemplaire du Coran qu’il laisse en héritage ; une mosquée qu’il a construite ; une maison qu’il a construite pour les voyageurs ; un canal qu’il a creusé ; ou une aumône qu’il a donnée de son vivant alors qu’il était en bonne santé. Ces œuvres lui parviendront après sa mort. » (Ibn Mâjah — authentifié par al-Albânî)

En réalité, toute personne ayant déjà effectué un voyage hors de sa ville pourrait témoigner du stress et de l’appréhension qui précèdent le départ. Une partie des préparatifs consiste à s’assurer que les bagages sont correctement préparés et que les dispositions nécessaires au voyage ont bien été prises.

Mais préparer un voyage signifie aussi veiller à ce que tout ce que le voyageur laisse derrière lui — ses biens, sa famille, sa maison — soit correctement protégé et pris en charge jusqu’à son retour. Cette comparaison peut également s’appliquer à la vie du croyant. Celui-ci ne se contente pas de préparer son voyage vers l’au-delà, qui commence avec sa mort ; il veille également à ce que ce qu’il laisse derrière lui dans ce monde continue à lui être bénéfique après son départ.

Allah, Exalté soit-Il, dit dans le Coran :

« Ce qui est auprès d’vous s’épuise, tandis que ce qui est auprès d’Allah demeure. » (An-Nahl, 16:96)

Il est rapporté qu’un mouton fut sacrifié à l’époque du Prophète ﷺ et qu’une partie de sa viande fut donnée en aumône, à l’exception de l’épaule. Le Prophète ﷺ demanda à ‘Â’isha : « Qu’en reste-t-il ? » Elle répondit : « Il ne reste que l’épaule. » Il dit alors : « Tout en reste sauf l’épaule. » (At-Tirmidhî)

Ainsi, le musulman ne doit pas seulement persévérer dans les bonnes œuvres durant sa vie ; il doit également chercher à mettre en place des œuvres et des projets dont les bienfaits continueront à lui profiter après sa mort. Voici quelques exemples de ces œuvres :

1. Se rappeler constamment la mort

L’un des meilleurs moyens de s’efforcer activement de faire le bien et de laisser derrière soi des œuvres qui continueront à être bénéfiques après la mort consiste à se rappeler fréquemment la mort.

2. Investir dans des projets d’intérêt général

Qu’il s’agisse d’un hôpital, d’une école, d’une mosquée, d’un centre d’accueil ou d’une organisation caritative venant en aide aux personnes dans le besoin, les musulmans peuvent y investir une partie de leurs biens afin que la récompense de leur aumône continue de leur parvenir après leur mort, tandis que les fonds investis continuent de profiter aux autres de différentes manières.

3. Diffuser un savoir bénéfique

Formez une autre personne ou transmettez aux autres une compétence ; contribuez à la création d’un cours islamique régulier. Plus vous aurez d’élèves, plus la trace de vos bonnes œuvres se prolongera après votre départ de ce monde.

« Certes, Nous ressuscitons les morts et Nous écrivons ce qu’ils ont accompli auparavant ainsi que les traces qu’ils ont laissées. Et Nous avons dénombré toute chose dans un registre explicite. » (Yâ-Sîn, 36:12)

Il suffit d’une heure par semaine pour commencer à enseigner aux autres ce que vous savez. L’essentiel est de commencer ! Voici quelques initiatives pratiques :

Parrainer l’impression et la distribution du Coran ou de livres islamiques.

et la distribution du Coran ou de livres islamiques. Enregistrer et diffuser des cours et des conférences islamiques (formats audio ou vidéo, physiques ou en ligne).

des cours et des conférences islamiques (formats audio ou vidéo, physiques ou en ligne). Écrire des articles et des livres : les livres électroniques facilitent aujourd’hui la publication pour les auteurs.

: les livres électroniques facilitent aujourd’hui la publication pour les auteurs. Créer et entretenir un site Internet islamique , ou rédiger du contenu islamique pour d’autres plateformes.

, ou rédiger du contenu islamique pour d’autres plateformes. Créer et alimenter un blog islamique : de nombreux sites permettent aujourd’hui aux particuliers de publier leur propre contenu et de le rendre accessible au monde entier.

Même si vous n’écrivez qu’un seul texte par mois, vous pourrez, au bout de plusieurs années, avoir constitué une vaste réserve de contenus que d’autres pourront consulter : réflexions personnelles sur le Coran, conseils et recommandations pour mettre l’islam en pratique, ou simples méditations.

4. Se marier et avoir des enfants

Les musulmans doivent accorder une grande importance à la transmission de valeurs islamiques élevées à leurs enfants. D’autant plus qu’ils savent que, si leurs enfants grandissent dans la piété, ceux-ci pourront continuer à leur être bénéfiques même après leur mort.

Le musulman s’efforce donc d’épouser une personne pieuse et de fonder puis d’élever une famille conformément aux valeurs islamiques. Il veille à préserver l’intégrité de son foyer et à empêcher l’influence de Satan d’y pénétrer.

5. Planter des arbres et aménager des points d’eau

Planter des arbres et d’autres végétaux, en particulier ceux qui produisent des fruits, des légumes ou des céréales, offre de l’ombre aux passants et contribue à l’environnement en produisant de l’oxygène. Il s’agit d’une forme importante d’aumône continue.

Faire creuser des puits ou installer des points d’eau sur les chemins fréquentés par les voyageurs constitue également une excellente forme d’aumône. Anas ibn Mâlik rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

« Aucun musulman ne plante un arbre ou ne sème une graine, puis qu’un oiseau, un être humain ou un animal en mange, sans que cela ne soit considéré comme une aumône de sa part. » (Al-Bukhârî)

6. Ne laisser aucune dette impayée

Le musulman se préoccupe également de savoir s’il doit de l’argent à quelqu’un au moment de sa mort, car ses dettes devront toujours être remboursées après son décès.

C’est pourquoi le musulman pieux s’efforce de rattraper les jeûnes obligatoires qu’il aurait manqués dans le passé, de s’acquitter de la Zakât qu’il aurait négligée auparavant sur certains biens et de vivre, autant que possible, sans dettes.

Puisque les musulmans pensent constamment à leur mort et s’y préparent, ils veillent à ce que leur départ de ce monde se fasse de la manière la plus sereine possible. Lorsqu’ils retourneront auprès de leur Seigneur, ils ne laisseront derrière eux aucune dette envers Lui ni envers les hommes qui resterait à acquitter.

Utiliser toutes les ressources, tous les outils et toutes les technologies disponibles pour être utile aux autres, favoriser le développement et la diffusion du savoir islamique et contribuer à soulager la misère et les souffrances des personnes défavorisées permet au musulman de préparer son départ de cette vie éphémère de telle manière que, même après sa disparition, les « effets en chaîne » de ses actions bénéfiques continuent de se faire sentir auprès des générations suivantes.