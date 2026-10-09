Il est fortement recommandé d’exprimer sa gratitude envers Allah lorsqu’un bienfait nous atteint. Parmi les moyens d’exprimer cette gratitude figure le sujûd ach-chukr (prosternation de reconnaissance). Selon la majorité des juristes, cette prosternation est soumise aux mêmes conditions que la salât (prière rituelle).

Le cheikh ʿAtiyya Saqr, ancien président du Comité des fatwas d’Al-Azhar, affirme :

« La majorité des juristes musulmans s’accordent sur la permission d’accomplir le sujûd ach-chukr afin d’exprimer sa reconnaissance à Allah pour les bienfaits qu’Il accorde à l’être humain, qu’ils soient apparents ou cachés. Cette prosternation constitue une forme de reconnaissance et ne consiste qu’en une seule prosternation. »

Abû Bakra (qu’Allah l’agrée) rapporte que lorsque le Prophète ﷺ recevait une nouvelle qui lui plaisait ou une bonne annonce, il se prosternait en signe de reconnaissance envers Allah (Rapporté par Abû Dâwûd, Ibn Mâja et At-Tirmidhî). Al-Bayhaqî rapporte également que le Prophète ﷺ se prosterna devant Allah lorsqu’on l’informa que la tribu de Hamadân avait embrassé l’islam. Ahmad et Al-Hâkim rapportent par ailleurs qu’il se prosterna lorsque Jibrîl (l’ange Gabriel) lui annonça qu’Allah Tout-Puissant accorde Ses bénédictions à quiconque invoque Ses bénédictions sur le Prophète ﷺ.

Conditions et modalités de la prosternation

Selon l’avis de la majorité des juristes, le sujûd ach-chukr est soumis aux mêmes conditions que la prosternation accomplie dans la prière, notamment :

La tahâra (pureté rituelle).

Le fait de se tourner vers la qibla (la direction de la Kaaba).

Le port d’une tenue conforme aux prescriptions islamiques.

La manière d’accomplir le sujûd ach-chukr consiste à en avoir l’intention, à dire « Allahu Akbar » au début, puis à se prosterner une seule fois. On termine ensuite en prononçant : « As-salâmu ʿalaykum wa rahmatullâh. »

Divergences et avis des savants

Les savants de l’école malikite estiment qu’il n’existe pas, à proprement parler, de sujûd ach-chukr. Ils considèrent plutôt qu’il est recommandé d’accomplir deux rakʿahs de prière lorsqu’un bienfait nous atteint ou lorsqu’un mal est écarté.

D’autres savants estiment, en revanche, que le sujûd ach-chukr ne nécessite pas les mêmes actes rituels que les autres prières. Cet avis est rapporté dans Fath Al-ʿAllâm comme étant l’avis le plus correct. Ach-Chawkânî a dit :

« Rien dans les hadiths ne permet d’affirmer que les ablutions, ainsi que la pureté des vêtements et du lieu, sont requises pour le sujûd ach-chukr. Tel est l’avis de l’imam Yahyâ et d’Abû Tâlib. Ces hadiths ne précisent pas non plus si le takbîr (dire “Allahu Akbar”) doit être prononcé lors de la prosternation. »

D’autres savants estiment que le takbîr doit être prononcé, mais que la prosternation de reconnaissance ne doit pas être accomplie pendant la salât, puisqu’elle n’en fait pas partie.