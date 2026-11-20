Introduction : une soif que le monde ne peut étancher

Comment maîtriser son amour pour ce bas monde ? Cette question surgit souvent dans les moments de profond vide intérieur. Imaginez une journée étouffante, où la chaleur extérieure n’est rien comparée aux émotions qui vous habitent. Vous garez votre voiture, l’asphalte semble fondre sous vos pieds, puis vous entrez dans un magasin. À l’intérieur, la fraîcheur de la climatisation ne vous apporte aucun réconfort, car vous n’êtes pas venu acheter du lait, des œufs ou quelque chose pour vous divertir. Vous avez parcouru tout ce chemin jusqu’à un lieu de consommation pour acheter quelque chose qui n’existe pas, avec de l’argent que vous ne possédez même pas.

Beaucoup d’entre nous ont déjà fait ce constat : les choses dont nous avons le plus besoin ne se trouvent tout simplement pas dans la vie d’ici-bas (dunyâ). Comme l’a si justement fait remarquer C. S. Lewis, le fait que nos cœurs aspirent à quelque chose que la terre ne peut nous offrir indique que le Paradis est notre véritable demeure. La vie terrestre est un voyage, non une destination. Pourtant, nous finissons souvent par traiter le chemin comme s’il était notre demeure. Comprendre la nature de la dunyâ et apprendre à maîtriser notre attachement à celle-ci constituent les premiers pas vers une véritable paix intérieure et une vie spirituelle épanouie.

Comprendre la dunyâ : ce qui est proche et ce qui est inférieur

Pour comprendre comment maîtriser notre amour pour ce bas monde, nous devons d’abord définir ce qu’est réellement la dunyâ. Ce terme recouvre de nombreuses réalités, mais désigne généralement le monde terrestre et éphémère, par opposition à l’au-delà, qui relève de l’éternité. Littéralement, le mot dunyâ signifie « ce qui est plus proche » ou « ce qui est inférieur ». Dans son usage courant, il renvoie à toute préoccupation, possession ou ambition liée à la vie terrestre.

Il importe de souligner que l’islam ne condamne pas le monde en lui-même. Nous sommes des êtres humains, et il est naturel d’aimer la beauté et les moyens de subsistance qui nous entourent. Aimer la dunyâ n’a rien de problématique en soi, dès lors que nous la considérons comme un moyen de préserver notre vie, d’accomplir nos actes d’adoration et d’exprimer notre gratitude envers notre Créateur. La terre est une mosquée, un lieu d’épanouissement et un champ où nous semons les graines dont nous récolterons les fruits dans l’au-delà.

Quand le moyen devient une fin : la racine du mal spirituel

Le problème apparaît lorsque nous faisons de la dunyâ une fin en soi, au lieu de la considérer comme un moyen d’atteindre notre objectif ultime. La vie terrestre est une demeure provisoire, et tout ce qu’elle contient doit être utilisé ou évité en gardant à l’esprit la satisfaction d’Allah. Notre objectif ne saurait être de devenir aussi riches, puissants ou confortablement installés que possible dans cette vie, au détriment de notre âme. Cette vie est un pont vers l’au-delà, et ce que nous y accomplissons détermine notre place auprès d’Allah.

Dans Son infinie sagesse, Allah connaît notre tendance à oublier la véritable nature de ce voyage. Il nous met en garde dans le Coran :

« Mais vous préférez plutôt la vie présente, alors que l’au-delà est meilleur et plus durable. » (Coran, 87:16-17)

Lorsque nous commençons à rechercher les biens de ce monde pour eux-mêmes, nos priorités s’inversent. Il en résulte un grave mal spirituel, susceptible de détruire le cœur.

L’avertissement du Prophète ﷺ : la course aux richesses

Le Prophète Muhammad ﷺ a exprimé une inquiétude particulière pour sa communauté face à l’abondance des biens matériels. Un jour, il se tint devant ses Compagnons et leur dit :

« Ce n’est pas la pauvreté que je crains pour vous. Ce que je crains pour vous, c’est que ce bas monde vous soit présenté comme il l’a été à ceux qui vous ont précédés, que vous vous mettiez alors à rivaliser pour l’obtenir et qu’il vous détruise comme il les a détruits. » (Ibn Mâjah)

De même qu’une maladie physique détruit le corps, une maladie spirituelle détruit l’âme. Lorsque nous accordons à l’amour de ce monde la priorité sur l’amour d’Allah, notre cœur devient un terrain fertile pour l’avidité, l’arrogance, l’ingratitude, la jalousie et la vanité. Ces défauts sont autant d’obstacles qui nous empêchent de goûter à la douceur de la foi et à la sérénité de la prière.

Éduquer le cœur des enfants : le premier terrain d’apprentissage

Les enfants éprouvent naturellement un amour pur et spontané pour Allah, conformément à la fitrah (disposition naturelle). Cependant, dès qu’ils sont en âge de comprendre les images et les messages visuels, ils sont exposés à une multitude de publicités conçues pour les convaincre qu’ils ont besoin du jouet ou de la friandise « dernier cri ». C’est là que commence le combat pour préserver leur cœur.

En tant que parents, l’essentiel n’est pas de réprimer tous leurs désirs, mais de les orienter vers des aspirations plus élevées :

Faire de leur désir d’un nouveau jouet une occasion d’apprentissage : parlez-leur des enfants qui ne peuvent que rêver de posséder ce qu’ils ont déjà.

parlez-leur des enfants qui ne peuvent que rêver de posséder ce qu’ils ont déjà. Les encourager à partager : demandez-leur s’ils aimeraient mettre de côté une partie de leur argent de poche pour aider les personnes dans le besoin. En leur apprenant l’empathie et la compassion, vous leur donnez des moyens de lutter contre l’avidité et la jalousie.

demandez-leur s’ils aimeraient mettre de côté une partie de leur argent de poche pour aider les personnes dans le besoin. En leur apprenant l’empathie et la compassion, vous leur donnez des moyens de lutter contre l’avidité et la jalousie. Réorienter leur esprit de compétition : lorsqu’ils atteignent l’âge scolaire et commencent à rivaliser avec leurs amis au sujet des jeux vidéo ou des gadgets, orientez cette énergie vers des objectifs licites (halal). Encouragez-les à participer à des concours de mémorisation du Coran ou à rivaliser dans l’accomplissement des bonnes œuvres.

L’objectif est de leur montrer que le plus grand « prix » à remporter n’est pas un jouet en plastique, mais la satisfaction d’Allah.

Pour les adultes : réorienter le désir de rivaliser

À l’âge adulte, nous tombons dans les mêmes pièges que les enfants, même si nos « jouets » coûtent beaucoup plus cher et que les publicités sont bien plus sophistiquées. Le remède reste pourtant le même. Allah ne nous demande pas d’ignorer nos penchants humains, mais de les maîtriser.

Lorsque nous devenons obsédés par un bien matériel, nous devrions suivre le conseil prophétique :

« Regardez ceux qui sont en dessous de vous sur le plan matériel, et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, car cela vous évitera de considérer comme insignifiants les bienfaits qu’Allah vous a accordés. » (Muslim)

La gratitude est l’un des remèdes les plus puissants contre l’attachement excessif à ce monde. En nous concentrant sur ce que nous possédons plutôt que sur ce qui nous manque, nous aidons notre ego à se libérer de ses désirs sans fin.

En outre, nous devons remplacer la recherche du prestige par une saine émulation dans les œuvres destinées à l’au-delà. Lorsque le Prophète ﷺ fut interrogé au sujet de ceux qui « donnent ce qu’ils donnent alors que leurs cœurs sont pleins de crainte » (Coran, 23:60), il expliqua qu’il s’agissait de personnes qui prient et jeûnent tout en craignant que leurs œuvres ne soient pas acceptées. Ce sont là ceux qui rivalisent dans l’accomplissement des bonnes actions.

La puissance de l’intention : transformer la dunyâ en acte d’adoration

L’un des aspects les plus remarquables de l’islam est qu’il nous permet de transformer chaque acte de la vie terrestre en une occasion de nous rapprocher d’Allah, grâce à la force de l’intention. Pour maîtriser votre amour de ce monde, vous n’avez pas besoin de l’abandonner. Il vous suffit de changer les raisons pour lesquelles vous interagissez avec lui.

Manger pour acquérir la force nécessaire à l’adoration, travailler pour subvenir aux besoins de sa famille ou même se reposer pour régénérer son corps peuvent devenir autant d’actes accomplis pour Allah. Lorsque notre intention est juste, les activités les plus ordinaires de la vie terrestre peuvent ainsi prendre une dimension spirituelle. Nous devons constamment nous rappeler cette déclaration fondamentale du Coran :

« Dis : “En vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l’univers.” » (Coran, 6:162)

Lorsque votre vie est consacrée à Allah, le monde ne vous possède plus : vous vous servez de lui pour parvenir à Lui.

Cultiver le détachement : le cœur comme un bateau

Une image permet de mieux comprendre comment maîtriser notre amour pour ce monde : imaginons le cœur comme un bateau et la dunyâ comme l’océan. Pour remplir sa fonction, un bateau doit se trouver sur l’eau, mais celle-ci ne doit pas pénétrer à l’intérieur. Si elle envahit le bateau, celui-ci finit par couler.

De la même manière, le croyant doit vivre dans ce monde, interagir avec lui et naviguer au milieu de ses courants, sans jamais laisser l’amour de la vie terrestre envahir son cœur. Si le monde reste dans votre main, vous en êtes le maître ; s’il pénètre dans votre cœur, vous en devenez l’esclave.

Pratiquer le zuhd (détachement des biens de ce monde) ne signifie pas ne rien posséder, mais ne pas se laisser posséder par ce que l’on possède. Cela signifie que, même si vous perdiez tout demain, votre relation avec Allah resterait inébranlable, car votre ancrage se trouve dans l’au-delà et non dans les sables mouvants de cette terre.

Conclusion : vivre pour l’éternité

En définitive, apprendre à maîtriser notre amour pour ce monde est un exercice permanent qui consiste à réorienter nos aspirations. En reconnaissant que nos aspirations les plus profondes nous indiquent l’existence d’une demeure au-delà de celle-ci, nous pouvons affronter avec lucidité les tentations du consumérisme et de la recherche du prestige.

Que nous cherchions à guider nos enfants ou à discipliner nos propres âmes, la stratégie demeure la même : réorienter nos désirs, cultiver la gratitude et entretenir une saine émulation dans l’accomplissement des bonnes œuvres. La dunyâ est un don magnifique, mais éphémère. En vivant avec l’intention de consacrer notre vie et notre mort au Seigneur des mondes, nous faisons de ce monde un pont vers les jardins éternels du Paradis.

Puisse Allah nous accorder des cœurs qui L’aiment par-dessus toute chose et nous permettre de faire de ce monde un moyen d’accéder à Son infinie miséricorde.