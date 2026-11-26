Introduction : redéfinir les critères de la réussite

La question de savoir comment mener une bonne vie traverse les siècles et nourrit la réflexion humaine, depuis les écrits philosophiques d’Aristote jusqu’aux paroles des chansons populaires contemporaines et aux campagnes publicitaires inspirées du rêve américain. Traditionnellement, le monde définit la « bonne vie » à travers le prisme de l’accumulation matérielle : des études prestigieuses, une carrière bien rémunérée, un logement confortable et une bonne santé physique. Cette vision laisse entendre que le bonheur est une destination extérieure que l’on atteint en accumulant des biens.

Cependant, la perspective islamique bouleverse complètement cette conception. Selon le Créateur de l’humanité, une bonne vie ne se résume pas à une accumulation de possessions ; elle correspond à un état d’épanouissement spirituel et de proximité avec Allah. Comme Allah l’affirme dans le Noble Coran :

« Quiconque, homme ou femme, accomplit de bonnes œuvres tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie et Nous les récompenserons selon les meilleures de leurs actions » (Coran, 16 : 97)

Cette promesse divine établit que la « bonne vie » (Hayât Tayyiba) est une réalité intérieure qu’Allah accorde à ceux qui conforment leurs actes à leur foi. C’est une vie épanouie qui demeure solide face à la souffrance, à la douleur ou à la maladie, car ses fondements ne reposent pas sur les sables mouvants du monde matériel, mais sur le socle éternel de la présence d’Allah au cœur de l’existence.

Le mirage du matérialisme face à l’épanouissement spirituel

Le monde laïc, notamment à travers le rêve américain, suggère que la vie devient « plus riche, meilleure et plus complète » grâce à l’amélioration de son environnement extérieur. Même l’État du Nebraska a adopté le slogan « A Good Life » (« Une bonne vie ») pour attirer ceux qui recherchent le confort et la prospérité.

Si l’islam ne décourage ni l’éducation ni la stabilité financière, il les considère comme des moyens et non comme une finalité ultime. La parole d’Allah établit un autre critère : elle fonde la bonne vie sur l’épanouissement spirituel. Le bonheur ne provient alors pas de ce qui nous entoure, mais de ce qui habite notre être intérieur.

Une personne peut posséder les diplômes les plus prestigieux et les voitures les plus coûteuses tout en demeurant intérieurement vide et agitée. À l’inverse, un croyant disposant de très peu de biens matériels peut éprouver une profonde sérénité. Le Prophète Muhammad ﷺ a clairement expliqué cette distinction lorsqu’il a dit :

« La richesse ne consiste pas à posséder beaucoup de biens. La véritable richesse est celle de l’âme » (Sahîh Al-Bukhârî)

Ce hadith constitue un principe fondamental pour comprendre comment mener une bonne vie : c’est la satisfaction de l’âme à l’égard de son Créateur qui détermine la qualité de notre existence, et non l’importance de notre patrimoine matériel.

Définir la bonne action : le critère de la Révélation

Pour accéder à cette vie promise, il faut accomplir de « bonnes œuvres ». Toutefois, la définition du bien ne peut être abandonnée à la seule subjectivité humaine. Si chacun était libre de l’interpréter selon ses propres critères, même les pires criminels pourraient justifier leurs actes en les présentant comme « bons » au regard de leurs objectifs. De même, dans un conflit, les camps opposés pensent souvent chacun défendre une cause juste.

Dans la perspective islamique, une « bonne œuvre » est définie par le Livre révélé par Allah et les enseignements de Son dernier Prophète, Muhammad ﷺ. Elle désigne tout acte — intérieur, comme la patience, ou extérieur, comme l’aumône — accompli avec l’intention de plaire à Allah et conformément à la Charia.

Le Coran constitue le guide suprême de l’humanité et fournit les critères précis permettant de déterminer ce qui relève d’un acte vertueux. Sans cette référence objective, la notion de « bien » devient un concept fluctuant, soumis aux caprices et aux évolutions de la société.

Une bonne vie est donc une vie disciplinée, dans laquelle l’individu soumet ses désirs personnels à la volonté divine et découvre précisément dans cette soumission une véritable liberté.

Une possibilité égale pour chaque âme

L’un des aspects les plus remarquables de la promesse divine est que la bonne vie constitue une possibilité offerte à chaque être humain. Elle ne dépend ni de la richesse, ni du statut familial, ni de la race, ni de l’appartenance à une classe privilégiée.

Qu’une personne vive dans un palais d’un pays développé ou dans une modeste habitation d’un pays en développement, les conditions de la réussite demeurent les mêmes. Allah souligne cette universalité en mentionnant aussi bien l’homme que la femme. Aux yeux d’Allah, ni le sexe ni la position sociale d’une personne ne déterminent son accès à l’épanouissement spirituel.

Sur le plan statistique, les études internationales consacrées au bonheur montrent souvent que les populations de pays laïcs hautement développés connaissent des taux de dépression et de suicide plus élevés que celles de communautés moins développées, mais davantage attachées à la foi. À titre d’exemple, selon l’Organisation mondiale de la santé, certains des pays les plus riches enregistrent des taux de suicide dépassant 10 pour 100 000 habitants. Cela illustre que le bien-être matériel ne garantit pas le bien-être psychologique.

La bonne vie est un don d’Allah, accordé à qui Il veut en fonction de sa sincérité et de sa foi. Cela démontre que le lien du cœur avec le Divin constitue le seul véritable facteur universel d’égalité.

Le fondement de la foi : une condition indispensable à la joie

La seule condition incontournable pour accéder à cette bonne vie est la foi (îmân). La foi en Allah constitue le fondement sur lequel doit être bâtie l’existence. Sans un lien avec la Source de tous les bienfaits, les éléments matériels tels que la richesse et la santé perdent leur véritable sens.

Pour établir une relation authentique avec Allah, il faut également croire en Son Prophète, car c’est lui qui nous a montré comment traduire la foi en actes.

Seule une personne animée par la foi accomplira les œuvres prescrites par Allah, puisque la foi constitue le moteur de toute action agréée par le Créateur. Le Prophète ﷺ a dit :

« L’affaire du croyant est étonnante, car tout ce qui lui arrive est un bien pour lui […] S’il connaît une période de prospérité, il se montre reconnaissant, et cela est un bien pour lui ; et s’il est touché par une adversité, il fait preuve de patience, et cela est également un bien pour lui » (Sahîh Muslim)

Cette résilience constitue l’essence même de la bonne vie : un état intérieur qui demeure « bon », quelles que soient les circonstances extérieures, favorables ou difficiles.

Gagner sa subsistance et goûter à la joie de l’adoration

La « bonne vie » peut se manifester sous différentes formes de confort. Pour certains, elle consiste à pouvoir gagner honnêtement une subsistance licite (halal) permettant de subvenir aux besoins de leur famille sans renoncer à leurs valeurs. Pour d’autres, elle réside dans ce profond sentiment intérieur de satisfaction qui demeure, qu’ils soient riches ou pauvres.

Cependant, de nombreux savants considèrent que la forme la plus élevée de cette bonne vie est la joie pure de l’adoration (Halât al-Îmân).

Aimer quelque chose est une disposition naturelle de l’être humain. Mais quelle joie pourrait être supérieure à celle d’aimer l’Infini et de construire une relation avec Lui à travers la prière, le rappel d’Allah (dhikr) et le service ? Cette relation donne à l’existence un sens qu’aucune carrière ni aucun loisir ne saurait reproduire.

Elle offre, dès ce monde, une première récolte de tranquillité, avant celle de l’au-delà. Le Prophète ﷺ a enseigné :

« Celui qui a goûté à la douceur de la foi est celui qui est satisfait d’Allah comme Seigneur, de l’islam comme religion et de Muhammad comme Prophète » (Sahîh Muslim)

Cette douceur constitue la véritable « bonne vie » promise par le Coran.

La continuité de la vie : au-delà de la tombe

Une différence majeure entre la conception laïque de la « bonne vie » et sa conception islamique réside dans leur rapport au temps. Pour le matérialiste, la vie prend fin avec la mort, ce qui transforme chaque occasion manquée en une tragédie. Pour le croyant, cette vie n’est qu’un prologue. Mener une bonne vie sur terre ouvre la voie à une récompense divine dans la vie éternelle à venir.

Allah promet de récompenser les hommes et les femmes de foi, non seulement à la hauteur de leurs mérites, mais en leur accordant la meilleure récompense correspondant à leurs œuvres : le Paradis éternel.

Cette perspective libère le croyant de la pression désespérée qui consiste à vouloir atteindre la « perfection » dans cette vie. Si un croyant est confronté à la maladie ou à la pauvreté, il ne considère pas pour autant avoir échoué à mener une « bonne vie », car il sait que sa patience se transforme en capital pour l’au-delà.

Le Coran nous rappelle que « la vie présente n’est qu’une jouissance trompeuse » (Coran, 3 : 185), tandis que la véritable vie est celle de l’au-delà.

Le mirage des œuvres accomplies sans la foi

Nombreuses sont les personnes qui accomplissent des actions remarquables au service de l’humanité : elles guérissent des maladies, construisent des écoles et font don de millions. Pourtant, elles le font sans avoir la foi.

Allah, qui est le plus Juste, ne leur fait aucun tort. Il les récompense dans ce monde par la célébrité, la richesse ou un sentiment de satisfaction personnelle. Cependant, puisqu’elles n’ont pas recherché de récompense auprès d’Allah et n’ont pas cru en la vie future, aucune récolte ne les attend après leur mort.

Le Coran utilise une image particulièrement éloquente pour illustrer cette réalité :

« Quant aux œuvres de ceux qui ne croient pas, elles sont semblables à un mirage dans une plaine désertique : l’homme assoiffé croit y trouver de l’eau, mais lorsqu’il y arrive, il ne trouve rien. Il trouve cependant Allah, qui lui règle pleinement son compte » (Coran, 24 : 39)

Un autre verset met en garde :

« Quiconque désire la récolte de l’au-delà, Nous augmenterons sa récolte. Et quiconque désire la récolte de ce monde, Nous lui en accorderons une part, mais il n’aura aucune part dans l’au-delà » (Coran, 42 : 20)

Pour mener véritablement une bonne vie, nos efforts doivent donc être ancrés dans l’éternité. Ainsi, notre travail et nos sacrifices nous seront bénéfiques aussi bien dans cette existence éphémère que dans celle, permanente, qui lui succède.

Conclusion : le don de la volonté divine

En définitive, savoir comment mener une bonne vie ne consiste pas à suivre une liste d’objectifs financiers ou un parcours académique prédéfini, mais à rechercher un don venant d’Allah. Alors que beaucoup consacrent toute leur existence à la quête de l’épanouissement, nombreux sont ceux qui ne le trouvent jamais, parce qu’ils le cherchent aux mauvais endroits.

Le véritable bonheur est une réalité centrée sur Allah. En embrassant la foi, en accomplissant des œuvres vertueuses conformément à la tradition prophétique et en cultivant la satisfaction spirituelle, l’être humain peut accéder à une qualité de vie indépendante des circonstances matérielles.

C’est une vie caractérisée par la paix, la résilience et la douce anticipation de la rencontre avec le Créateur. Alors que nous avançons dans la grande course de cette existence, rappelons-nous que la seule ligne d’arrivée qui compte est celle qui mène à l’agrément d’Allah.

Puissions-nous faire partie de ceux qui bénéficient de la Hayât Tayyiba dans ce monde et des plus hauts degrés du Paradis dans l’au-delà.