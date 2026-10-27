Comment réagir face à un enfant qui rompt secrètement le jeûne est une question éducative essentielle pour tout parent musulman soucieux de guider ses enfants avec sagesse. Le cheikh ʿAbd al-Majîd Subh, éminent savant formé à Al-Azhar, explique :

« En tant que parent musulman, choisissez un moment propice pour parler avec bienveillance à votre enfant de la connaissance qu’Allah a de l’invisible, mais aussi de tout ce que l’être humain fait ou pense en secret. Essayez de lui faire comprendre qu’Allah, le Très-Haut, demandera à chacun des comptes sur ses actes.

Allah, le Très-Haut, dit :

« Dis : Que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines ou que vous le divulguiez, Allah le sait. Il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah est capable de toute chose. » — (Âl ʿImrân, 3:29).

Vous pouvez également lui parler des bienfaits physiques et psychologiques du jeûne, en lui rappelant cette parole d’Allah, le Très-Haut :

« […] Et jeûner est meilleur pour vous, si vous saviez ! » — (Al-Baqara, 2:184).

Vous pouvez aussi lui expliquer que des scientifiques, notamment des médecins et des sociologues, ont constaté que le jeûne pratiqué par les musulmans figure parmi les facteurs importants de leur bien-être physique et psychologique.

Par ailleurs, rappelez à vos enfants que certains des événements les plus marquants de l’histoire islamique ont eu lieu pendant le Ramadan, notamment la grande bataille de Badr, la conquête de La Mecque et celle d’Al-Andalus.

Enfin, expliquez-leur que le jeûne apprend à maîtriser ses désirs, témoignant ainsi de la maturité de la personne et de la force de sa foi. Il lui permet également de mieux affronter et surmonter les difficultés de la vie. À l’inverse, celui qui se trompe lui-même en rompant son jeûne, en secret ou publiquement, s’affaiblit et risque de rencontrer davantage de difficultés à surmonter les épreuves de la vie.

Ces rappels, ou certains d’entre eux, doivent être adressés à vos enfants avec sagesse et bienveillance, sans multiplier les conseils ni les remontrances. Enfin, n’oubliez pas d’invoquer Allah en faveur de vos enfants pendant le sujûd (la prosternation au cours de la prière), en Lui demandant de les guider vers le droit chemin. »