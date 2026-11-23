Introduction : le cadre islamique de la cellule familiale

Dans la vision islamique du monde, la famille constitue le fondement essentiel d’une société saine, vertueuse et stable. L’islam ne considère pas le foyer comme un simple abri matériel ou une commodité de la vie quotidienne, mais comme un espace sacré destiné à favoriser la paix spirituelle, la sécurité affective et la cohésion sociale. Contrairement à certaines conceptions séculières modernes, qui réduisent souvent les relations conjugales à des relations amoureuses passagères ou à de simples contrats utilitaires, la conception coranique du mariage et de la famille inscrit l’union conjugale dans une finalité divine, fondée sur la justice et un engagement moral durable.

À travers des prescriptions juridiques précises et une profonde guidance spirituelle, le Noble Coran établit un cadre global pour la vie familiale. Il équilibre les droits et les responsabilités, protège la dignité de chaque individu et élève l’institution du mariage bien au-delà des impulsions émotionnelles passagères, afin que les foyers reposent sur des fondements solides : la grâce divine, la loyauté et le respect mutuel.

1. La finalité du mariage : la tranquillité, l’affection et la sagesse divine

L’objectif premier du mariage en islam est d’instaurer la tranquillité (sakînah) dans l’âme humaine et au sein du foyer. Le Coran présente l’attirance naturelle et la complémentarité entre l’homme et la femme comme un signe éloquent de la puissance créatrice et de la miséricorde d’Allah, le Tout-Puissant, envers l’humanité :

« Et parmi Ses signes, Il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d’elles la tranquillité ; et Il a établi entre vous affection et miséricorde. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. » (Sourate Ar-Rûm, 30:21)

Ce verset coranique met en évidence les piliers essentiels d’un foyer musulman épanoui : la mawaddah (l’affection profonde et l’expression de l’amour) et la rahmah (la compassion, l’empathie et l’attention mutuelle). Si l’attirance amoureuse peut être à l’origine d’une relation, la compassion et l’empathie lui permettent de traverser les difficultés inévitables de la vie, le vieillissement et les épreuves.

Pour favoriser cet environnement spirituel, l’islam exige que le mariage soit fondé sur le libre choix, le consentement mutuel et une adhésion pleinement volontaire. Contraindre une femme à une union qu’elle ne souhaite pas ou la traiter comme un bien dont on hérite est expressément interdit par la loi divine :

« Ô vous qui avez cru ! Il ne vous est pas licite d’hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de reprendre une partie de ce que vous leur avez donné, à moins qu’elles ne commettent une turpitude manifeste. » (Sourate An-Nisâ’, 4:19)

En interdisant la contrainte et l’exploitation financière, le Coran garantit la dignité et l’autonomie des femmes. Il établit ainsi qu’un foyer paisible ne peut s’épanouir que là où le libre choix et l’honneur sont respectés.

2. Élever les liens conjugaux au-dessus des émotions passagères

La culture moderne glorifie souvent les relations amoureuses superficielles, au point que la disparition temporaire des sentiments passionnels est parfois considérée comme une justification suffisante pour dissoudre immédiatement une famille. Le Coran propose une conception bien plus élevée de la maturité humaine et invite les croyants à regarder au-delà des fluctuations émotionnelles passagères et des aversions personnelles.

Dans la sourate An-Nisâ’, Allah, le Tout-Puissant, recommande aux maris de traiter leurs épouses avec bonté et patience, même lorsque des tensions personnelles apparaissent :

« Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous éprouvez de l’aversion pour elles, il se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose dans laquelle Allah a déposé un grand bien. » (Sourate An-Nisâ’, 4:19)

Ce verset invite chacun à faire preuve de patience et de profondeur spirituelle. Des traits superficiels ou de légers défauts de caractère peuvent masquer des qualités profondes, une grande loyauté et des bienfaits qui ne se révèlent qu’avec le temps, grâce à la patience et à l’expérience partagée.

Cette vision réaliste et élevée du mariage fut illustrée de manière célèbre sous le califat de ʿUmar ibn Al-Khattâb. Un homme vint le voir pour lui faire part de son intention de divorcer de son épouse simplement parce qu’il ne l’aimait plus. ʿUmar lui adressa alors une sage remontrance en lui demandant :

« Les familles ne se construisent-elles que sur l’amour sentimental ? Quelle place reste-t-il alors à la loyauté et à l’attention mutuelle ? »

Le véritable partenariat islamique accorde davantage de valeur à l’intégrité, au sens du devoir et à l’engagement partagé qu’aux caprices passagers. Le Messager d’Allah ﷺ a renforcé ce principe en recommandant aux hommes de ne jamais mépriser leurs épouses ni de les rejeter précipitamment. Abû Hurayrah rapporte dans Sahih Muslim qu’il a dit :

« Qu’un croyant ne déteste pas une croyante. S’il désapprouve l’un de ses traits de caractère, il en appréciera un autre. » (Sahih Muslim)

En invitant à reconnaître les qualités de l’autre plutôt qu’à se focaliser sur ses défauts, l’islam protège les familles contre les ruptures provoquées par des désaccords superficiels.

3. Le pacte solennel et une intimité qui dépasse le lien physique

Dans le vocabulaire coranique, le contrat de mariage n’est pas un simple accord social conclu à la légère. Il est décrit comme un mîthâqan ghalîzâ — un pacte solennel, lourd de responsabilités et conclu au nom d’Allah. Le Coran emploie cette expression forte pour rappeler aux maris la gravité de leurs engagements conjugaux :

« Et comment pourriez-vous le reprendre alors que vous vous êtes intimement rapprochés l’un de l’autre et qu’elles ont obtenu de vous un engagement solennel ? » (Sourate An-Nisâ’, 4:21)

La notion arabe d’iftâ’, traduite ici par l’idée d’intimité ou de proximité conjugale, englobe bien davantage que les relations physiques. Elle renvoie à une ouverture émotionnelle profonde, aux secrets partagés, aux moments de vulnérabilité, aux craintes réciproques, aux espoirs concernant les enfants et aux liens affectifs qui se tissent entre les époux, de jour comme de nuit.

Lorsqu’un mariage traverse des difficultés ou qu’une séparation devient envisageable, le Coran ramène ces souvenirs communs à la conscience des époux. Se rappeler les moments d’affection, les épreuves traversées ensemble et la vulnérabilité partagée peut attendrir les cœurs endurcis et susciter une certaine retenue, afin d’éviter d’agir injustement ou de chercher à exercer des représailles financières contre son ancien conjoint.

Si le divorce devient une nécessité inévitable après l’épuisement de toutes les tentatives de réconciliation, l’islam exige que la séparation se déroule dans la dignité, l’équité et la générosité. Il est strictement interdit au mari d’exiger la restitution du don nuptial (mahr) ou des biens qu’il a offerts à son épouse pendant le mariage :

« Et si vous voulez substituer une épouse à une autre, et que vous ayez donné à l’une un grand nombre de biens, n’en reprenez rien. Quoi ! Le reprendriez-vous par injustice et péché manifeste ? » (Sourate An-Nisâ’, 4:20)

En islam, le divorce est régi par les mêmes principes de piété et de dignité que le mariage : soit le maintien de l’union dans l’honneur, soit la séparation dans la bienveillance et la générosité (ihsân).

4. La protection des droits des femmes et le modèle pratique du Prophète ﷺ

Le modèle coranique de la vie familiale a profondément transformé la condition sociale des femmes en leur reconnaissant des droits juridiques, financiers et personnels clairement établis. L’islam reconnaît à la femme une personnalité juridique indépendante, des droits de propriété ainsi que la possibilité de conserver son nom de naissance après le mariage.

Le Prophète Muhammad ﷺ fut l’incarnation vivante de l’idéal coranique au sein du foyer. Ses relations avec ses épouses témoignaient de sa douceur, de sa participation active aux tâches domestiques et de sa sensibilité émotionnelle. ʿAbdullah ibn ʿAbbâs rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a déclaré :

« Les meilleurs d’entre vous sont ceux qui se comportent le mieux envers leur famille, et je suis celui d’entre vous qui se comporte le mieux envers sa famille. » (Sunan At-Tirmidhî)

La Sunna montre qu’un foyer sain repose sur la consultation mutuelle, le partage de la joie et une attention empreinte de douceur. Le Prophète ﷺ participait aux tâches ménagères, écoutait attentivement les conseils de ses épouses et n’avait jamais recours à la violence verbale ou physique. En établissant cette norme concrète, le modèle prophétique montre que l’autorité au sein de la famille doit s’exercer comme une responsabilité de protection et de prise en charge (qiwâmah), et non comme un instrument de domination brutale.

Conclusion

La conception coranique du mariage et de la famille offre un modèle intemporel pour construire des foyers stables, aimants et résilients. En fondant le mariage sur le consentement mutuel, une finalité spirituelle et la justice juridique, l’islam protège les droits de chaque membre de la famille tout en préservant le caractère sacré du foyer des caprices passagers et de l’érosion des valeurs culturelles.

Lorsque les époux considèrent leur union comme un pacte sacré conclu devant Allah, les différends passagers cèdent la place à la loyauté, à la compassion et à la patience dans la durée. En donnant la priorité à l’affection, à l’attention mutuelle et à la guidance divine, le modèle familial islamique continue d’offrir un refuge de paix et de contribuer à l’éducation de générations enracinées dans la force morale, la sécurité affective et la foi.