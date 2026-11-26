Les conseils pratiques pour les jours de Dhoul-Hijja offrent aux croyants une véritable feuille de route pour vivre pleinement ce que le Prophète Muhammad ﷺ a décrits comme les jours les plus méritoires de l’année. Si le mois de Ramadan est largement célébré pour son intensité spirituelle, les dix premiers jours de Dhoul-Hijja occupent, aux yeux d’Allah, une place tout aussi importante, voire supérieure.

Ces journées ne constituent pas simplement une introduction aux festivités de l’Aïd al-Adha ou une période accompagnant le pèlerinage du Hajj ; elles représentent une saison particulière de miséricorde destinée à l’ensemble de l’Ummah, partout dans le monde. Que l’on se trouve dans les plaines d’Arafat ou que l’on poursuive ses activités quotidiennes dans une ville lointaine, chacun a la possibilité d’obtenir des récompenses exceptionnelles.

Pour honorer véritablement ces journées, il faut aller au-delà de la simple reconnaissance de leurs mérites et adopter une démarche active dans l’adoration. En associant la sagesse traditionnelle à des habitudes concrètes adaptées à la vie moderne, le croyant peut transformer cette courte période en une occasion de progression spirituelle durable et de rapprochement avec Allah.

Les mérites des dix premiers jours de Dhoul-Hijja : les preuves scripturaires

Les preuves scripturaires relatives à ces journées constituent une motivation essentielle pour mettre en pratique, avec sincérité, les conseils permettant d’en tirer le meilleur parti. Dans le Coran, Allah, le Tout-Puissant, jure par ces nuits mêmes dans la sourate Al-Fajr :

« Par l’aube ! Et par les dix nuits ! » [Coran, 89 : 1-2]

Les exégètes du Coran (Mufassirûn), parmi lesquels Ibn ʿAbbâs, ont affirmé que ces dix nuits correspondent aux dix premiers jours de Dhoul-Hijja. Le fait qu’Allah prête serment par une période donnée témoigne de son immense sacralité et de sa grande valeur.

En outre, le Prophète ﷺ a explicitement accordé une place privilégiée à cette période dans un hadith authentique rapporté par Ibn ʿAbbâs. Il a déclaré qu’il n’existe pas de jours durant lesquels les bonnes œuvres sont plus aimées d’Allah que ces dix jours. Même la forme la plus exigeante de sacrifice physique, le Jihad, a été présentée comme inférieure aux œuvres accomplies durant cette période, sauf dans le cas de celui qui y perd à la fois sa vie et ses biens.

Cette recommandation prophétique constitue un véritable encouragement spirituel pour toute personne en quête de proximité avec Allah : même les actes de bonté les plus modestes voient leur récompense considérablement amplifiée.

Des étapes concrètes : les meilleures œuvres à accomplir durant Dhoul-Hijja

Pour tirer pleinement profit de cette saison sacrée, voici les principales pratiques spirituelles et les meilleures œuvres à accomplir durant Dhoul-Hijja, présentées sous forme d’habitudes concrètes adaptées à la vie moderne.

1. Maîtriser volontairement sa parole et multiplier le dhikr

L’un des premiers conseils pratiques pour ces journées consiste à maîtriser volontairement sa langue tout en multipliant le dhikr (évocation d’Allah). Le Prophète ﷺ a particulièrement recommandé aux croyants de multiplier la récitation du Tahlîl (« Lâ ilâha illa Allah »), du Takbîr (« Allahu Akbar ») et du Tahmîd (« Alhamdulillah »).

Définir des moments consacrés au dhikr : une manière concrète de mettre cette recommandation en pratique consiste à choisir des moments précis de la journée : pendant les déplacements, lors des tâches ménagères ou immédiatement après les cinq prières quotidiennes.

une manière concrète de mettre cette recommandation en pratique consiste à choisir des moments précis de la journée : pendant les déplacements, lors des tâches ménagères ou immédiatement après les cinq prières quotidiennes. Adopter un état d’esprit conscient : au lieu de laisser son esprit vagabonder vers les préoccupations ordinaires, le croyant devrait consciemment remplir ses pensées et ses paroles de ces louanges.

au lieu de laisser son esprit vagabonder vers les préoccupations ordinaires, le croyant devrait consciemment remplir ses pensées et ses paroles de ces louanges. Suivre l’exemple des Compagnons : historiquement, des Compagnons comme Abû Hurayra et Ibn ʿUmar se rendaient dans les marchés et proclamaient le Takbîr à haute voix, incitant ainsi les autres à faire de même.

historiquement, des Compagnons comme Abû Hurayra et Ibn ʿUmar se rendaient dans les marchés et proclamaient le Takbîr à haute voix, incitant ainsi les autres à faire de même. Application moderne : aujourd’hui, cela peut se traduire par l’utilisation d’un compteur numérique ou physique et la définition d’un objectif personnel de récitations quotidiennes, afin que le cœur demeure constamment « humidifié » par l’évocation du Créateur.

2. Jeûner le jour d’Arafat et les neuf premiers jours

Le jeûne constitue un autre pilier des conseils pratiques pour les jours de Dhoul-Hijja, particulièrement à l’approche du neuvième jour. Bien que le jeûne des neuf premiers jours soit méritoire, le jour d’Arafat revêt une importance particulière pour ceux qui n’accomplissent pas le Hajj.

Le Prophète ﷺ a affirmé que le jeûne du jour d’Arafat expie les péchés de l’année précédente et de l’année suivante.

Pour s’y préparer concrètement, il convient d’adapter son sommeil et ses horaires de repas quelques jours à l’avance, afin de disposer de l’énergie physique nécessaire pour jeûner tout en multipliant les actes d’adoration.

Rompre le jeûne dans un esprit de gratitude et multiplier les invocations (Duʿâ) au moment de l’iftar peuvent transformer cet acte d’abstinence physique en une expérience spirituelle profonde.

Si le jeûne des neuf jours entiers n’est pas possible en raison de contraintes de santé ou de travail, il convient au moins de s’efforcer de jeûner les lundis et jeudis qui tombent durant cette période, ainsi que le neuvième jour, afin de profiter de cette tradition prophétique.

Des habitudes spirituelles approfondies pour votre programme d’adoration durant Dhoul-Hijja

Une immersion approfondie dans le Coran

Le lien coranique avec ces journées est souligné par la mention des « jours déterminés » dans la sourate Al-Hajj, où Allah ordonne aux croyants d’évoquer Son nom. Pour approfondir ce lien, un conseil pratique consiste à entreprendre une véritable immersion dans le Coran.

Au lieu de se limiter à la récitation en quantité, on peut choisir une sourate en rapport avec les thèmes du sacrifice et de la soumission, comme la sourate Al-Hajj ou la sourate As-Saffât, puis consacrer du temps à la lecture de son exégèse (Tafsîr).

Se familiariser avec l’histoire du prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) et sa soumission absolue permet de mieux comprendre, sur les plans émotionnel et intellectuel, le rite du sacrifice.

Consacrer vingt minutes sans distraction après la prière du Fajr ou avant de dormir à cette activité peut aider le croyant à accorder son état d’esprit à l’héritage historique et spirituel de cette période.

Automatiser les dons et la sadaqa

La charité (Sadaqa) devrait passer du statut d’acte occasionnel à celui d’une discipline quotidienne durant ces dix jours. Puisque les bonnes œuvres sont particulièrement aimées d’Allah pendant cette période, même un petit don effectué régulièrement peut avoir une immense valeur.

Les plateformes de dons automatisés : une approche pratique consiste à utiliser des plateformes de dons automatiques afin qu’un montant déterminé soit versé chaque jour ou chaque nuit durant les dix jours. Ainsi, même si l’on est occupé ou que l’on oublie, on s’assure d’avoir accompli sa part de bonnes œuvres.

une approche pratique consiste à utiliser des plateformes de dons automatiques afin qu’un montant déterminé soit versé chaque jour ou chaque nuit durant les dix jours. Ainsi, même si l’on est occupé ou que l’on oublie, on s’assure d’avoir accompli sa part de bonnes œuvres. Le Khidma (service rendu aux autres) : au-delà des contributions financières, la charité peut également prendre la forme d’un service. Aider un voisin âgé, faire du bénévolat dans une mosquée locale ou simplement garder le sourire malgré les situations stressantes sont autant de formes de sadaqa reconnues par la Sunna.

En recherchant activement les occasions de servir les autres, le croyant reproduit l’esprit de désintéressement des pèlerins du Hajj et purifie son propre ego.

Le repentir sincère (Tawbah) et la liste des invocations (Duʿâ)

Le repentir (Tawbah) est peut-être le plus important de tous les conseils pratiques pour les jours de Dhoul-Hijja. Le caractère sacré de cette période en fait un moment particulièrement propice à l’exaucement des invocations.

Il convient de réserver un créneau précis — par exemple durant le dernier tiers de la nuit, au moment du Tahajjud — pour procéder à un véritable bilan spirituel. Cela consiste à s’isoler, à reconnaître ses manquements et à demander sincèrement pardon à Allah.

Le jour d’Arafat est particulièrement connu comme étant le jour où Allah affranchit le plus grand nombre de personnes du Feu. Préparer à l’avance une « liste d’invocations » est une manière concrète de s’assurer que, durant ces moments de miséricorde exceptionnelle, on n’oublie aucun besoin personnel, familial ou communautaire.

Mettre ses demandes par écrit aide à mieux concentrer son esprit et évite que le cœur ne soit submergé par l’ampleur de ses propres désirs.

Préparer à l’avance le sacrifice (Udhiyah ou Qurbani)

Le point culminant de ces journées est le sacrifice (Udhiyah ou Qurbani), le rite de l’immolation. Un conseil pratique essentiel consiste à s’y préparer suffisamment tôt.

Veiller à commander le sacrifice auprès d’une source fiable ou à choisir un animal répondant aux critères de santé et d’âge établis par la Sunna constitue en soi un acte d’adoration.

Le Prophète ﷺ a enseigné que l’animal sacrifié viendra le Jour de la Résurrection avec ses cornes, ses poils et ses sabots, soulignant ainsi la valeur globale de cet acte.

Pour ceux qui accomplissent le sacrifice, il relève également de la Sunna de s’abstenir de se couper les cheveux ou les ongles depuis le début du mois jusqu’à l’accomplissement du sacrifice. Cette discipline physique constitue un rappel constant et concret de l’engagement sacré dans lequel on se trouve, en parallèle avec l’état d’Ihram des pèlerins.

Préserver son environnement spirituel

Les relations sociales et familiales devraient également faire l’objet d’une attention particulière. Si ces journées sont propices à l’épanouissement individuel, elles sont aussi une occasion de renforcer les liens communautaires.

Partager avec les enfants la signification de ces journées à travers des récits, ou associer toute la famille au choix d’un projet caritatif, permet de leur inculquer l’amour de la religion (Dîn).

Éviter les débats inutiles et le « bruit » des réseaux sociaux constitue également une nécessité pratique. Pour préserver la pureté de son cœur dans sa relation avec Allah, il faut veiller sur les « portes » des yeux et des oreilles.

Limiter le temps passé devant les écrans durant ces dix jours crée le silence mental nécessaire à une véritable méditation et permet à la Sakîna (quiétude) mentionnée dans le Coran de descendre sur le foyer.

Conclusion : atteindre la taqwa par un effort sincère

En définitive, les conseils pratiques pour les jours de Dhoul-Hijja ne sont qu’un moyen d’atteindre une finalité supérieure : la Taqwa (conscience permanente d’Allah). Ces journées constituent un don divin, un sanctuaire temporel durant lequel la distance spirituelle entre le serviteur et son Maître se réduit grâce à un effort sincère.

En nous appuyant sur les preuves du Coran et de la Sunna et en mettant en œuvre ces conseils pratiques, nous veillons à ne pas faire partie de ceux qui laissent passer ces « meilleurs jours » dans une succession d’habitudes ordinaires.

Que ce soit par le rythme du dhikr, la discipline du jeûne ou la générosité du sacrifice, chaque action accomplie durant cette période constitue une pierre ajoutée aux fondations d’une foi plus solide.

Lorsque nous arrivons au terme de cette saison bénie avec la célébration de l’Aïd al-Adha, l’objectif n’est pas simplement d’en sortir comme des personnes ayant accompli des rites, mais comme des âmes profondément transformées par la miséricorde et la majesté d’Allah.

Saisissons ces moments à pleines mains, car le temps est la seule richesse que nous ne pouvons récupérer une fois perdue, et ces journées en représentent l’une des parts les plus précieuses.