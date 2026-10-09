L’entraide et le fait de demander de l’aide ne sont nullement contraires à la véritable croyance, bien au contraire… Le Dr Salah Sultan, président de l’American Center for Islamic Research à Columbus, dans l’Ohio, et membre du Conseil européen de la fatwa et de la recherche, affirme :

Nous sommes appelés par Allah Tout-Puissant à prendre les moyens nécessaires et à faire notre part avant d’attendre que les résultats se produisent.

Prenons un exemple : lorsque vous guidez quelqu’un vers l’islam, vous mettez en œuvre un moyen. Mais le fait que cette personne soit effectivement guidée vers l’islam et l’embrasse n’est pas entre vos mains : il s’agit du résultat, qui relève exclusivement d’Allah Tout-Puissant. C’est pourquoi Allah Tout-Puissant dit au Prophète Muhammad ﷺ :

« Il est vrai que tu ne saurais guider tous ceux que tu aimes ; mais Allah guide qui Il veut, et Il connaît mieux ceux qui sont bien guidés. » (Al-Qasas, 28:56)

Il existe donc une distinction entre la guidance du Prophète ﷺ, comprise ici comme le « moyen », et la guidance d’Allah Tout-Puissant, qui relève du « résultat ».

Ainsi, lorsque vous demandez à quelqu’un de vous aider à accomplir vos tâches ou que vous demandez à un médecin de soigner votre enfant, vous avez recours à des moyens qu’Allah vous permet d’utiliser. Cependant, même lorsque vous consultez un médecin pour obtenir un traitement, vous devez toujours croire qu’Allah Tout-Puissant est Celui qui guérit et que votre enfant ne sera guéri que s’Il le veut.

La juste compréhension du destin et des moyens

L’imam Hasan al-Bannâ a souligné que les musulmans ont parfois mal compris le rapport entre le destin d’Allah et le recours aux moyens. Ils négligent de mettre en œuvre les moyens et, lorsque le destin qu’ils espéraient ne se réalise pas, ils disent : « C’est le destin. »

Il explique que cette conception constitue une inversion de la foi. Allah Tout-Puissant nous demande de recourir aux moyens, puis d’accepter de Lui le destin et le résultat.

La gratitude envers les hommes et la louange d’Allah

Remercier les gens fait partie des bonnes manières dans les relations humaines. Il n’existe pas de principe selon lequel il faudrait remercier uniquement Allah Tout-Puissant et non les gens, car la gratitude est différente de la louange, laquelle revient à Allah Tout-Puissant seul. Le Prophète ﷺ a dit :

« Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. » (At-Tirmidhî)

Il a également dit :

« Si quelqu’un vous rend un service, récompensez-le ; si vous ne pouvez pas, invoquez Allah en sa faveur. » (Riyâd as-Sâlihîn)

Ainsi, lorsque nous remercions les gens, nous reconnaissons leurs bienfaits et leur bienveillance à notre égard. En revanche, lorsque nous louons Allah Tout-Puissant, nous Le glorifions et Le remercions pour les innombrables bienfaits et faveurs qu’Il nous a accordés.