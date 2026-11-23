Introduction : la portée universelle de la dignité humaine en islam

Une grande partie du discours sur la dignité humaine trouve son fondement dans les textes du Noble Coran. Le plus éminent d’entre eux est la parole d’Allah, le Tout-Puissant :

« Certes, Nous avons honoré les enfants d’Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué d’excellentes nourritures et les avons privilégiés par rapport à beaucoup de Nos créatures. » (Coran, 17:70)

Ce verset établit la distinction et l’honneur particuliers accordés à l’être humain parmi les créatures. Toutefois, quiconque examine attentivement les textes de la pure Charia et les prescriptions formulées par les savants de référence constate que l’honneur divin accordé à l’humanité recouvre de nombreux domaines, des catégories variées et des significations très vastes. La dignité implique la distinction, la glorification, la vénération et le respect.

Il existe une forme de dignité subtile, souvent négligée, que l’on pourrait appeler la dignité juridique (al-takrîm al-fiqhî). Elle consiste à examiner les prescriptions de la jurisprudence islamique (fiqh) qui viennent étayer le principe de la dignité humaine conférée par Allah. Ce sujet mérite d’être étudié et approfondi, car il met en lumière une dimension remarquable de la richesse de la jurisprudence et de la législation islamiques. Il révèle l’étendue des manifestations de l’honneur divin dans tous les domaines de la vie humaine.

En résumé, la dignité juridique signifie qu’Allah a institué des lois régissant les relations de l’être humain avec son Créateur, avec ses semblables, sa famille, ses proches, sa tribu, son État, ses frères musulmans ainsi que les non-musulmans. Cette réglementation englobe tous les aspects de la vie : les actes d’adoration, les transactions financières, le statut personnel, la gouvernance légitime, le système judiciaire, les arts et la littérature. Elle régit même les rapports de l’être humain avec les animaux, les objets inanimés, l’environnement et l’univers tout entier. La grandeur de l’islam réside dans le fait qu’il constitue un système harmonieux destiné à apporter à l’humanité le bonheur, le réconfort, la justice, la sécurité et une vie épanouie — autant d’éléments qui représentent l’expression ultime de l’honneur et de la dignité.

1. Les manifestations de la dignité dans les actes d’adoration

Les manifestations de l’honneur qu’Allah accorde à l’être humain se retrouvent dans la plupart des chapitres de la jurisprudence, y compris ceux qui concernent les transactions. En voici quelques exemples essentiels :

A. La dignité dans les règles de purification (tahârah)

Allah a honoré l’être humain et l’a distingué des animaux en instituant la purification physique et spirituelle et en le guidant vers la propreté. On constate qu’un animal peut faire ses besoins là où il se trouve, même s’il est installé sur un lit, dans un hôtel de luxe ou dans une voiture. À l’inverse, Allah a enseigné à l’être humain à faire ses besoins dans des lieux prévus à cet effet, comme les toilettes, et à dissimuler ses parties intimes (ʿawrah) aux regards d’autrui. At-Tirmidhî rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

« Que celui qui va faire ses besoins se mette à l’abri des regards. » (At-Tirmidhî)

Al-Hâkim rapporte également que, lorsque le Prophète ﷺ allait faire ses besoins, il s’éloignait des autres.

L’être humain a également appris à se nettoyer après avoir fait ses besoins. Al-Baghawî explique, dans son Tafsîr (1/259), à propos du verset : « Allah aime ceux qui se repentent et Il aime ceux qui se purifient » (Coran, 2:222) :

« ʿAtâ’, Muqâtil ibn Sulaymân et Al-Kalbî ont dit : Il aime ceux qui se repentent de leurs péchés et ceux qui se purifient avec de l’eau des souillures rituelles majeures et des impuretés physiques. »

Cela montre que la purification constitue l’une des finalités majeures de la Charia.

Une autre manifestation de cette dignité réside dans la distinction accordée à la main droite par rapport à la main gauche. Il est interdit d’utiliser la main droite pour se nettoyer après avoir fait ses besoins, conformément au hadith unanimement reconnu :

« Lorsque l’un de vous urine, qu’il ne touche pas ses parties intimes avec sa main droite. »

Les savants ont divergé quant à savoir si l’utilisation de la main droite pour effectuer l’istinjâ’ (le nettoyage après avoir fait ses besoins) est strictement interdite ou simplement réprouvée. Les juristes s’accordent toutefois sur le fait que l’élimination des impuretés présentes sur le corps, les vêtements et le lieu de prière du fidèle constitue une obligation religieuse. Ils s’appuient notamment sur le verset : « Et tes vêtements, purifie-les. » (Coran, 74:4), ainsi que sur le récit rapporté dans Sahih Al-Bukhari par Asmâ’, selon lequel une femme demanda au Prophète ﷺ comment nettoyer un vêtement taché de sang menstruel. Il lui répondit :

« Gratte-le, frotte-le avec de l’eau, asperge-le, puis prie avec ce vêtement. » (Sahih Al-Bukhari)

B. Les pratiques naturelles (sunan al-fitrah) comme manifestation de l’honneur accordé à l’être humain

La religion pure a institué plusieurs pratiques naturelles (sunan al-fitrah) qui distinguent l’être humain des autres créatures et constituent une marque de dignité. Plusieurs hadiths les mentionnent. Parmi eux figure celui rapporté par Muslim d’après ʿAïsha (qu’Allah soit satisfait d’elle), selon lequel le Messager d’Allah ﷺ a dit :

« Dix pratiques relèvent de la fitrah : se tailler la moustache, laisser pousser la barbe, utiliser le siwâk (bâtonnet pour se nettoyer les dents), se rincer le nez avec de l’eau, se couper les ongles, se laver les articulations des doigts, s’épiler les poils des aisselles, se raser les poils du pubis et se nettoyer avec de l’eau après avoir fait ses besoins (istinjâ’). » (Muslim)

Le rapporteur Zakariyyâ précise que Musʿab, un autre transmetteur, ajouta : « Et j’ai oublié la dixième pratique, à moins qu’il ne s’agisse du rinçage de la bouche. »

Al-Bukhari rapporte également, d’après Abû Hurayrah, que le Prophète ﷺ a dit :

« La fitrah comporte cinq pratiques : la circoncision, le rasage des poils du pubis, le fait de se tailler la moustache, de se couper les ongles et de s’épiler les poils des aisselles. » (Al-Bukhari)

Ces pratiques permettent à l’être humain de préserver la meilleure apparence et le meilleur état possibles, tant sur le plan extérieur qu’intérieur.

2. La dignité dans la jurisprudence alimentaire (fiqh al-atʿimah)

Parmi les manifestations de la dignité juridique figurent les prescriptions relatives à l’alimentation. La plupart des végétaux et des animaux sont considérés comme licites, à l’exception de ceux qui ont été explicitement interdits, pour des raisons qui renvoient, en définitive, à l’honneur et à la prééminence accordés à l’être humain. Bien que les humains et les animaux soient tous des créatures, Allah a honoré l’humanité au-dessus des animaux et a soumis ces derniers à son usage, à sa consommation et à son bénéfice, comme l’indique le verset :

« Et les chevaux, les mulets et les ânes, pour que vous les montiez et en fassiez un ornement. Et Il crée ce que vous ne savez pas. » (Coran, 16:8)

Dans son Tafsîr (2/460), Muqâtil ibn Sulaymân explique les versets relatifs au bétail (al-anʿâm). Allah a créé ces animaux pour fournir aux êtres humains de quoi se protéger du froid grâce à leur laine, leur fourrure et leurs poils, ainsi que des biens et des objets d’usage. Ils leur procurent également de nombreux avantages grâce à leur force, à leur lait et à leur viande, notamment celle des ovins. Ils embellissent leur environnement lorsqu’ils reviennent des pâturages le soir ou lorsqu’ils en sortent le matin. Ils transportent aussi de lourdes charges vers des endroits qu’il serait impossible d’atteindre sans grandes difficultés ni efforts considérables (shiqq al-anfus).

L’interdiction de certains aliments constitue elle-même une manifestation de la dignité humaine. Elle concerne notamment les produits nuisibles à la santé, tels que les animaux et les plantes toxiques, ainsi que les substances inertes nocives comme la boue, la terre, les pierres et le charbon. Cette interdiction s’appuie sur le hadith rapporté par Ibn Mâjah et Ad-Dâraqutnî :

« Il ne faut ni causer de préjudice ni répondre à un préjudice par un autre préjudice. » (Ibn Mâjah et Ad-Dâraqutnî)

En outre, la consommation des impuretés et de tout ce que la nature humaine considère spontanément comme répugnant — tels que les excréments, l’urine et la salive — est interdite. L’interdiction des aliments nuisibles contribue ainsi à réaliser l’objectif de préservation de la vie humaine (hifz an-nafs).

De même, Allah a honoré l’humanité en interdisant les substances enivrantes, notamment le vin. Il dit :

« Ô vous qui avez cru ! Le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires ne sont qu’une souillure, œuvre du Diable. Écartez-vous-en donc afin que vous réussissiez. » (Coran, 5:90)

L’interdiction des substances enivrantes permet de préserver l’intellect humain (hifz al-ʿaql), qui constitue l’une des cinq finalités fondamentales de la Charia.

Malgré ces interdictions, Allah autorise une personne confrontée à une nécessité extrême à consommer des produits normalement interdits, mais uniquement dans la mesure indispensable à la préservation de sa vie. En effet, sauver une vie humaine de la destruction prime sur l’interdiction de la substance concernée. Le statut juridique de la consommation d’aliments et de boissons interdits diffère donc en situation de nécessité absolue, comme le précise le Coran :

« Il vous est seulement interdit la bête morte, le sang, la chair de porc et ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d’Allah. Quiconque est contraint, sans toutefois abuser ni transgresser, ne commet aucun péché. Allah est certes Pardonneur et Miséricordieux. » (Coran, 2:173)

3. La dignité dans la jurisprudence médicale (fiqh at-tadâwî)

La dignité juridique apparaît clairement dans les prescriptions de la Charia qui encouragent fortement la préservation de la vie, la prévention des préjudices et le respect du corps humain, considéré comme une œuvre d’Allah (bunyân Allah). Puisque le corps constitue un dépôt confié par Allah à l’être humain, celui-ci a l’obligation de prendre soin de sa santé, notamment en recourant à la prévention médicale. La Sunna prophétique contient un ensemble de principes relatifs à la santé, et les savants ont depuis longtemps souhaité la rédaction d’un ouvrage consacré aux pratiques sanitaires enseignées par la Sunna, qui pourrait servir de référence en matière de bien-être physique.

Par ailleurs, la Charia encourage également le recours aux soins médicaux lorsqu’une personne tombe malade. Un hadith authentique rapporté par At-Tirmidhî, d’après Usâmah ibn Sharîk, indique que des Bédouins demandèrent :

« Ô Messager d’Allah, devons-nous nous faire soigner ? » Il répondit : « Oui, serviteurs d’Allah, faites-vous soigner, car Allah n’a pas créé de maladie sans lui avoir également donné un remède, à l’exception d’une seule maladie. » Ils demandèrent : « Quelle est-elle, ô Messager d’Allah ? » Il répondit : « La vieillesse. » (At-Tirmidhî)

Allah rapporte également les paroles d’Abraham au sujet de la guérison comme bienfait divin :

« Et quand je suis malade, c’est Lui qui me guérit. » (Coran, 26:80)

Le Prophète ﷺ a donné à la communauté un exemple concret en la matière. Bien que ses invocations fussent exaucées, il sollicitait les soins de médecins arabes et non arabes. C’est également grâce à cette pratique que ʿAïsha acquit des connaissances médicales.

L’imam Ash-Shâfiʿî a affirmé de manière célèbre que les meilleures sciences sont les sciences religieuses et la médecine. Al-Ghazâlî a souligné, dans son ouvrage Fâtihat al-ʿIlm, que l’étude de la médecine constitue une obligation collective (fard kifâyah) et que le fait de renoncer aux soins médicaux est interdit. Harmalah rapporte qu’Ash-Shâfiʿî a dit :

« Deux domaines sont négligés par les gens : la linguistique arabe et la médecine. » (Al-Adab ash-Sharʿiyyah, 2/350)

4. La dignité dans la jurisprudence vestimentaire (fiqh al-albisah)

Les prescriptions relatives à l’habillement comprennent l’obligation stricte de couvrir les parties intimes (ʿawrah) au moyen de vêtements. Cette obligation protège le corps humain contre les fortes chaleurs, le froid et les préjudices liés à la nudité. Allah présente le vêtement comme un bienfait divin qui distingue l’être humain des animaux :

« Ô enfants d’Adam ! Nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. » (Coran, 7:26)

Dans la Sunna, Ibn Mâjah rapporte, d’après Bahz ibn Hakîm, qui le tient de son père et de son grand-père, que ce dernier demanda :

« Ô Messager d’Allah, concernant nos parties intimes, que devons-nous couvrir et que pouvons-nous dévoiler ? » Il répondit : « Préserve tes parties intimes, sauf devant ton épouse ou celles que ta main droite possède. » (Ibn Mâjah)

L’Encyclopédie de la jurisprudence koweïtienne (6/130) souligne que l’exposition des parties intimes — pratique courante à l’époque préislamique de l’ignorance — porte atteinte à la dignité humaine, à la décence publique et à la moralité. Afin de préserver la dignité humaine et de distinguer l’être humain des animaux, la Charia a prescrit le port de vêtements permettant de dissimuler les parties intimes et de se parer, mettant ainsi fin à la laideur et à la honte associées à la nudité publique.

5. La dignité dans la jurisprudence des crimes contre la personne (jinâyât)

En droit pénal, les prescriptions relatives aux atteintes à la vie humaine établissent que le suicide est strictement interdit, car la vie de l’être humain constitue un dépôt confié par Allah. Le Coran dit :

« Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah, en vérité, est Miséricordieux envers vous. » (Coran, 4:29)

Al-Bukhari et Muslim rapportent que le Prophète ﷺ a mis en garde contre le suicide en ces termes :

« Celui qui se donne la mort avec un morceau de fer gardera ce fer dans sa main et s’en frappera le ventre éternellement dans le Feu de l’Enfer. Celui qui boit du poison et se donne la mort en absorbera lentement dans le Feu de l’Enfer, éternellement. Et celui qui se jette du haut d’une montagne et se donne la mort continuera de tomber dans le Feu de l’Enfer, éternellement. » (Al-Bukhari et Muslim)

De même, le meurtre injustifié d’un être humain est universellement interdit par l’ensemble des législations divines. Allah dit :

« Quiconque tue une personne non coupable d’un meurtre ou d’une corruption sur la terre, c’est comme s’il avait tué toute l’humanité. » (Coran, 5:32)

Allah dit également :

« Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera l’Enfer, où il demeurera éternellement. Allah l’a frappé de Sa colère, l’a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. » (Coran, 4:93)

« Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera l’Enfer, où il demeurera éternellement. Allah l’a frappé de Sa colère, l’a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. » (Coran, 4:93)

Le Prophète ﷺ a classé la prise injustifiée d’une vie humaine parmi les péchés majeurs.

Pour préserver le caractère sacré de la vie humaine, Allah a institué la loi du talion (qisâs) en cas de meurtre et de blessures physiques. Ash-Shîrâzî écrit dans Al-Muhadhdhab (2/177) :

« Le talion est obligatoire pour les atteintes à l’intégrité physique qui ne vont pas jusqu’à la mort, telles que les blessures et les mutilations des membres, conformément au verset : “Nous leur avons prescrit, dans la Thora : vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent ; et les blessures donnent lieu au talion.” » (Coran, 5:45)

Anas ibn Mâlik rapporte qu’Al-Rubayʿ bint An-Nadr avait cassé une dent à une jeune fille. Une compensation financière fut proposée, mais elle fut refusée. Ils demandèrent alors à la victime d’accorder son pardon, mais cette demande fut également rejetée. Le Prophète ﷺ rendit alors ce jugement :

« Le décret d’Allah est le talion. »

Conclusion

De nombreuses prescriptions de la jurisprudence islamique portent en elles de profondes manifestations de l’honneur qu’Allah accorde à l’humanité. Les éléments présentés ici ne représentent qu’une goutte d’eau dans l’océan et ne constituent qu’une petite partie d’une réalité bien plus vaste. Espérons que ces réflexions ouvriront de nouveaux horizons aux chercheurs et les encourageront à approfondir l’étude des différentes manières dont l’honneur divin se manifeste à travers les prescriptions du droit islamique.