Il faut bien comprendre qu’un musulman doit chercher un(e) époux(se) pieux(se) et droit(e). La religion et la bonne moralité doivent être la principale préoccupation de tout musulman lorsqu’il recherche un conjoint. Cela est conforme à l’orientation du Prophète ﷺ :

« Si quelqu’un dont vous agréez la religion et le comportement se présente pour demander (votre fille) en mariage, mariez-le, sinon il y aura une grande tentation (fitna) et une corruption généralisée sur terre. »

Nous souhaitons également préciser que l’Islam encourage le mariage et incite les jeunes à se marier dès qu’ils en ont la capacité. Quant au fait de contacter une personne en vue du mariage, l’Islam pose un certain nombre de règles à respecter.

Les règles de l’Islam pour les rencontres virtuelles

Un homme et une femme non mariés ne doivent pas se retrouver seuls dans un endroit isolé, sans la présence d’un mahram de la femme. S’il s’agit de discuter d’une proposition de mariage ou de projets de mariage via Internet ou par tout autre moyen, un frère, l’un des parents ou tout mahram doit être présent lors de cette « rencontre » (ou être au courant et superviser).

dans un endroit isolé, sans la présence d’un mahram de la femme. S’il s’agit de discuter d’une proposition de mariage ou de projets de mariage via Internet ou par tout autre moyen, un frère, l’un des parents ou tout mahram doit être présent lors de cette « rencontre » (ou être au courant et superviser). Ils doivent observer la hayâ’ (pudeur, modestie) dans toute leur correspondance et leurs échanges.

dans toute leur correspondance et leurs échanges. Ils doivent s’abstenir de publier la photo de la jeune femme (même portant le hijab) sur Internet. En revanche, ils peuvent échanger des informations sur eux-mêmes sans publier ces informations de manière publique.

(même portant le hijab) sur Internet. En revanche, ils peuvent échanger des informations sur eux-mêmes sans publier ces informations de manière publique. Internet n’est pas suffisant pour choisir un(e) époux(se). Il ne suffit pas à un homme ou à une femme de décider d’épouser une personne uniquement à travers des discussions en ligne ou sur la base d’informations publiées sur Internet. Cela comporte un certain risque. Le mariage est un contrat solennel qui doit être décidé avec sagesse. Dans le choix de son/sa partenaire, il faut suivre les règles et enseignements de l’Islam afin d’avoir un mariage réussi et une vie prospère.

La question des mariages interculturels

En développant la question des mariages interculturels en général, nous citons la fatwa suivante :

Le Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) nous a informés qu’« il n’y a aucune différence (supériorité) d’un musulman arabe sur un musulman non arabe, ni d’un musulman non arabe sur un musulman arabe, si ce n’est par le niveau de taqwâ (conscience de Dieu et crainte révérencielle) ». Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a également ordonné aux musulmans de choisir leur conjoint en fonction de la piété et non de la richesse, de la lignée familiale ou de l’apparence.

Par ailleurs, les mariages interculturels comportent effectivement des difficultés intrinsèques, puisque l’on partage sa vie avec une personne (et sa famille) qui provient d’une culture totalement différente. Il faut donc essayer d’être clair au sujet de toutes les questions qui pourraient causer des problèmes à l’avenir.

Enfin, n’oubliez pas d’accomplir la prière de l’istikhârah en demandant à Allah de vous guider vers la bonne décision et de vous accorder un(e) époux(se) pieux(se) et vertueux(se).