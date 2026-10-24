L’islam encourage les musulmans à consacrer une partie de leurs biens aux œuvres de charité. Allah, exalté soit-Il, dit :

« Dis à Mes serviteurs qui ont cru d’accomplir régulièrement la prière et de dépenser, secrètement et ouvertement, de ce que Nous leur avons attribué, avant qu’arrive un Jour où il n’y aura ni échange ni amitié. » — [Sourate Ibrâhîm, 14:31]

Le Prophète ﷺ a également dit :

« L’aumône ne diminue jamais les biens. » — [At-Tirmidhî, 2247]

À la lumière de ces enseignements, les hommes comme les femmes sont encouragés à donner en aumône une partie de leurs ressources. Les savants musulmans précisent qu’une épouse peut donner en aumône une partie des biens de son mari si celui-ci l’y a autorisée, explicitement ou implicitement. Certains savants estiment toutefois qu’elle ne peut pas le faire sans son autorisation, sauf lorsqu’il s’agit de petites sommes ou de biens que l’usage permet habituellement de donner, auquel cas son consentement peut être présumé.

Si un mari interdit expressément à son épouse de faire l’aumône avec ses biens, celle-ci peut néanmoins être récompensée pour sa bonne intention. En effet, le Prophète ﷺ a dit :

« Les actes ne valent que par les intentions, et chacun ne sera récompensé qu’en fonction de son intention. » — [Al-Bukhârî]

L’avis des savants et du Cheikh Al-Munajjid

Le cheikh Muhammad Sâlih al-Munajjid, célèbre savant saoudien, apporte les précisions suivantes.

Une femme peut faire l’aumône avec les biens de son mari si celui-ci l’y a autorisée. Cette autorisation peut être explicite, par exemple lorsque le mari dit à son épouse : « Tu peux donner telle somme de mes biens en aumône » ou « Tu peux donner ce que tu souhaites ».

Elle peut également être implicite, notamment lorsque les usages courants admettent ce type de dépense ou que l’attitude du mari montre qu’il y consentirait et n’y voit aucune objection. Dans ce cas, l’épouse peut faire l’aumône avec les biens de son mari, et tous deux en recevront la récompense.

En revanche, si le mari le lui interdit ou si elle sait qu’il n’y consentirait pas, elle ne peut pas donner en aumône ses biens.

L’analyse d’Ibn Qudâma dans Al-Mughnî

Ibn Qudâma, qu’Allah lui fasse miséricorde, écrit dans Al-Mughnî (4/301) :

Une femme peut-elle faire l’aumône avec une petite somme provenant des biens de son mari sans son autorisation ?

Deux avis existent sur cette question.

Selon le premier avis, cela est permis. En effet, ʿÂ’isha rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit :

« Toute femme qui dépense quelque chose provenant du foyer de son mari, sans causer de préjudice, recevra une récompense pour cela. Son mari recevra une récompense semblable pour avoir acquis ces biens, et elle recevra une récompense pour les avoir dépensés. Le gardien du dépôt recevra également une récompense semblable, sans que la récompense d’aucun d’entre eux soit diminuée, ne serait-ce que légèrement. »

Dans ce hadith, le Prophète ﷺ ne mentionne pas la nécessité d’obtenir une autorisation.

Il est également rapporté qu’Asmâ’, qu’Allah l’agrée, se rendit auprès du Prophète ﷺ et lui dit :

« Ô Messager d’Allah, je ne possède rien d’autre que ce qu’Az-Zubayr me donne. Commettrai-je un péché si je fais l’aumône avec ce qu’il me donne ? »

Il lui répondit :

« Donne ce que tu peux. »

Selon une autre version rapportée par al-Bukhârî, il lui dit :

« Fais l’aumône. »

— [Al-Bukhârî et Muslim]

Selon cet avis, les usages courants autorisent ce type de don, ce qui permet de présumer le consentement du mari.

Le second avis considère qu’une telle pratique n’est pas permise sans autorisation. Toutefois, le premier avis est présenté comme étant le plus juste.

En revanche, si le mari interdit expressément à son épouse de faire l’aumône avec ses biens, en lui disant par exemple : « Ne donne rien en aumône, ni petite ni grande somme provenant de mes biens », elle ne peut pas passer outre cette interdiction.

Position des instances de fatwa

Par ailleurs, la Maison saoudienne des fatwas a été interrogée au sujet d’une femme qui avait fait l’aumône avec les biens de son mari sans son autorisation. Voici la réponse donnée :

En principe, une femme n’a pas le droit de faire l’aumône avec les biens de son mari sans son autorisation. Une exception est toutefois admise pour les petites dépenses qu’il est d’usage d’effectuer, notamment pour entretenir de bonnes relations avec les voisins ou répondre à de modestes demandes d’aide, à condition que cela ne porte pas préjudice au mari.

Dans ce cas, la récompense est partagée entre les deux, conformément aux paroles du Prophète ﷺ. La réponse cite ensuite le hadith de ʿÂ’isha mentionné précédemment.