Les droits de la femme en islam trouvent leur ancrage le plus profond dans le Noble Coran, dont l’une des contributions les plus marquantes est la réhabilitation pleine et entière de la femme. La révélation coranique est venue libérer les femmes de l’injustice systémique et des ténèbres de la Jâhiliyyah (l’ère préislamique de l’ignorance), et mettre fin à l’emprise arbitraire que les hommes exerçaient sur leur destinée.

Le Coran ne s’est pas contenté « d’améliorer » le statut de la femme ; il l’a profondément redéfini. Il l’a honorée en lui reconnaissant des droits inaliénables en tant qu’être humain à part entière. Il l’a honorée à chaque étape de son existence : en tant que femme créée avec une finalité, en tant que fille chérie, en tant qu’épouse respectée, en tant que mère vénérée et en tant que membre active et essentielle de la société.

1. Restaurer l’humanité et la dignité

L’islam est apparu à un moment charnière de l’histoire, lorsque l’humanité même de la femme faisait l’objet de débats. Certaines civilisations lui niaient toute âme, d’autres mettaient en doute sa capacité morale, tandis que beaucoup reconnaissaient son humanité pour mieux la reléguer au rang de servante, créée uniquement pour le plaisir ou l’utilité de l’homme.

Ce fut l’immense grâce de l’islam de mettre définitivement fin à ce débat. Il a honoré les femmes, confirmé leur pleine humanité et affirmé leur pleine capacité à être soumises aux obligations religieuses (taklîf), à assumer une responsabilité morale, à recevoir la récompense divine et à entrer au Paradis. L’islam considère la femme comme un être humain noble, jouissant de tous les droits humains dont bénéficie l’homme. L’homme et la femme sont considérés comme deux branches d’un même arbre, deux êtres issus d’un même père, Adam, et d’une même mère, Ève.

2. L’égalité dans la création

L’homme et la femme sont égaux dans leur origine, leurs caractéristiques humaines générales, leurs devoirs, leurs responsabilités et leur destinée ultime. Le Coran réfute l’idée selon laquelle la femme serait une créature secondaire ou dérivée. À propos de cette égalité des sexes dans la création, le Noble Coran dit :

« Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, et qui, de celui-ci, a créé son épouse, et qui, de ces deux-là, a répandu une multitude d’hommes et de femmes… » [An-Nisâ’ : 1]

Ce verset établit une fraternité biologique et spirituelle. Puisque tous les êtres humains ont été créés à partir d’un seul être, et qu’Allah a créé de celui-ci son épouse afin qu’elle trouve auprès de lui quiétude, les hommes et les femmes sont unis par une origine commune. À la lumière de هذا texte, l’homme est le frère de la femme, et la femme est la sœur à part entière de l’homme. Comme l’a dit succinctement le Prophète Muhammad ﷺ : « Les femmes ne sont que les moitiés jumelles des hommes. »

3. Dimensions spirituelles, sociales et historiques

Égalité spirituelle : adoration et piété

En matière de statut religieux et de capacité à progresser spirituellement, le Coran n’établit absolument aucune distinction entre les sexes. L’égalité spirituelle en islam est totale : les portes du Paradis sont ouvertes aussi bien aux hommes qu’aux femmes, en fonction de leurs œuvres et non de leur sexe. Le Coran énumère de manière exhaustive les qualités des croyants :

« Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les hommes obéissants et les femmes obéissantes… pour eux, Allah a préparé un pardon et une immense récompense. » [Al-Ahzâb : 35]

Ce verset confirme que des vertus telles que la véracité, la patience, l’humilité, la générosité et le jeûne ne sont pas des vertus masculines, mais des vertus humaines. Une femme peut atteindre les plus hauts degrés de sainteté (wilâya), tout comme un homme.

Des responsabilités sociales et religieuses partagées

Le Coran établit que les hommes et les femmes sont partenaires dans la gestion et la préservation de la société. Ils partagent le devoir fondamental de veiller au bien moral. Le Coran dit :

« Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable et interdisent le blâmable… » [At-Tawbah : 71]

Ce verset fait passer la femme du statut d’observatrice passive à celui d’actrice du changement social. Elle est une alliée (walî) de l’homme, chargée de la même responsabilité de défendre les normes éthiques, d’accomplir la prière et de s’acquitter de la Zakât. Sa voix est nécessaire dans l’appel au bien et l’interdiction du mal.

Le récit d’Adam : corriger les erreurs historiques

Dans le récit coranique d’Adam et Ève, le commandement divin leur était adressé à tous deux. Cela constitue une différence importante par rapport à certaines narrations théologiques antérieures qui faisaient peser sur Ève la responsabilité de la « Chute ». Le Coran attribue la tentation à Satan, qui les a tous deux pris pour cible :

« Mais Satan les fit trébucher et les fit sortir de l’état dans lequel ils se trouvaient. » [Al-Baqarah : 36]

Ève n’a donc pas été l’unique instigatrice de l’erreur et n’était pas une tentatrice. La faute fut partagée, le regret fut partagé et le repentir fut partagé :

« Ils dirent : “Notre Seigneur ! Nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Et si Tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons assurément du nombre des perdants.” » [Al-A‘râf : 23]

En outre, pour réhabiliter davantage la femme, certains versets attribuent explicitement la faute à Adam : « Adam désobéit à son Seigneur et s’égara » [Tâ-Hâ : 121]. Cette perspective coranique libère les femmes du stigmate du « péché originel » et de la justification historique de leur asservissement.

4. L’égalité dans la récompense et l’indépendance économique

Le sexe influe-t-il sur la récompense dans l’au-delà ? Le Coran répond explicitement par la négative. La justice divine (‘adl) veut que le critère de l’au-delà soit la piété, et non le sexe :

« Et leur Seigneur leur répondit : “Jamais Je ne ferai perdre l’œuvre de celui ou celle d’entre vous qui agit. Vous êtes les uns des autres.” » [Âl ‘Imrân : 195]

Droits financiers et indépendance économique

L’islam a profondément transformé les droits financiers des femmes, des siècles avant que les législations séculières modernes ne leur reconnaissent pleinement ces droits. Il a aboli des pratiques qui privaient les femmes de la propriété, leur refusaient l’héritage ou donnaient aux maris un contrôle total sur les biens de leurs épouses. L’islam a établi :

Le droit à l’héritage : une part déterminée par Dieu, qui ne dépend pas de l’arbitraire d’un proche.

une part déterminée par Dieu, qui ne dépend pas de l’arbitraire d’un proche. La pleine propriété : la femme conserve le contrôle complet de ses biens, qu’ils proviennent de son travail, d’un héritage ou du mahr.

la femme conserve le contrôle complet de ses biens, qu’ils proviennent de son travail, d’un héritage ou du mahr. La capacité juridique : elle dispose du droit indépendant d’acheter, de vendre, de louer, de donner et de conclure des contrats sans avoir besoin de la signature d’un homme.

5. Le statut de la mère et des figures féminines

L’histoire ne connaît aucune religion ni aucun système qui ait honoré la mère et élevé son statut autant que l’islam. Le Coran insiste sur le devoir de traiter les mères avec ihsân (excellence et bonté), en plaçant ce devoir immédiatement après celui d’adorer le Dieu unique :

« Et Nous avons enjoint à l’homme d’être bon envers ses père et mère. Sa mère l’a porté, faiblesse sur faiblesse… » [Luqmân : 14]

Le Coran présente également des exemples de mères vertueuses et de femmes d’exception :

La mère de Moïse : elle manifesta une confiance absolue (tawakkul) en Allah en déposant son nourrisson dans le fleuve.

elle manifesta une confiance absolue (tawakkul) en Allah en déposant son nourrisson dans le fleuve. La mère de Marie : une femme dévouée qui consacra par vœu son enfant à naître au service de Dieu.

une femme dévouée qui consacra par vœu son enfant à naître au service de Dieu. Marie (Maryam) : fille de ‘Imrân, présentée comme un signe de pureté et de véracité absolue (siddîqa).

6. La femme en tant que fille et épouse

La fille : une bénédiction

À l’époque de la Jâhiliyyah, la naissance d’une fille suscitait souvent honte sociale ou infanticide (wa’d). Le Coran condamna avec force ce crime : « Et lorsqu’on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée. » [At-Takwîr : 8-9]. L’islam a transformé la fille en un don d’Allah (hiba). Le Prophète Muhammad ﷺ a promis le Paradis aux pères qui élèvent leurs filles avec bonté, faisant de la fille un investissement spirituel.

Les droits de l’épouse

L’islam a élevé le mariage au rang de « pacte solennel » (mîthâq ghalîz) et a établi des droits concrets pour l’épouse :

La dot (sadaq) : un droit financier appartenant entièrement à la femme.

un droit financier appartenant entièrement à la femme. L’entretien (nafaqa) : le mari est responsable de fournir nourriture, vêtements et logement.

le mari est responsable de fournir nourriture, vêtements et logement. Le bon traitement : « Et comportez-vous convenablement envers elles » [An-Nisâ’ : 19].

7. Préserver la féminité, la pudeur et la dignité

L’islam cherche à préserver la nature particulière et la féminité des femmes, reconnaissant que les hommes et les femmes sont égaux tout en étant distincts. Il permet aux femmes de porter des parures interdites aux hommes, telles que l’or et la soie pure.

Pour protéger les femmes de l’exploitation et de la réification, l’islam établit un code de conduite :