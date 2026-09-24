Aborder le sujet des droits des parents en islam nous conduit directement au cœur de l’éthique familiale musulmane. Plusieurs versets du Coran enjoignent aux musulmans de faire preuve de bonté et de compassion envers leurs parents. Dans presque tous les cas, cette injonction apparaît immédiatement après celle d’adorer le Dieu unique. Cela montre l’importance capitale que l’islam accorde au bon traitement des pères et des mères.

Dans le Coran, Allah demande aux musulmans de faire preuve de bonté envers leurs parents et leur interdit de leur adresser le moindre geste ou la moindre parole de reproche. Aucune impatience, aucun manque de respect ni aucun mépris ne doivent leur être manifestés.

Allah dit dans le Coran :

« Et ton Seigneur a décrété : “N’adorez que Lui ; et marquez de la bonté envers les père et mère. Si l’un d’eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point : “Fi !” et ne les brusque pas ; adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l’aile de l’humilité, et dis : “Ô mon Seigneur ! Fais-leur, à tous deux, miséricorde comme ils m’ont élevé tout petit.” »

(Al-Isrâ’, 17:23-24)

L’emploi métaphorique du mot « aile » évoque la manière dont les oiseaux abaissent avec tendresse et douceur leurs ailes pour protéger leurs petits. Le verset rappelle également la raison pour laquelle il est nécessaire de faire preuve de compassion envers les parents : ils ont souffert et consenti des sacrifices pour leurs enfants lorsqu’ils étaient jeunes, faibles et entièrement dépendants d’eux, en particulier la mère.

Allah dit dans le Coran :

« Et Nous avons enjoint à l’homme de bien traiter ses père et mère. Sa mère l’a porté, peine sur peine, et son sevrage a lieu au terme de deux ans. “Sois reconnaissant envers Moi ainsi qu’envers tes père et mère. Vers Moi est la destination finale.” »

(Luqmân, 31:14)

1. Les droits des parents dans la Sunna

Un homme demanda au Prophète Muhammad ﷺ : « Quelles sont les œuvres les meilleures auprès d’Allah ? » Il répondit : « Accomplir la prière à son heure, être bon et bienveillant envers ses parents, puis lutter dans le sentier d’Allah. » (Al-Bukhârî)

Ainsi, la bonté envers les parents se trouve entre deux des devoirs religieux les plus importants que l’islam impose aux musulmans. À plusieurs reprises, le Prophète Muhammad ﷺ a évoqué la récompense réservée à celui qui se montre bon et bienveillant envers ses parents, soulignant que ceux qui obéissent à leurs parents et à Allah occuperont également les plus hauts degrés du Paradis.

Le Prophète Muhammad ﷺ a également mis la bonté envers les parents en parallèle avec le jihâd — l’effort dans le sentier d’Allah — et a souvent promis aux personnes qui se montraient bonnes, obéissantes et proches de leurs parents, en particulier de leur mère, une récompense comparable à celle de celui qui œuvre dans le sentier d’Allah.

Le Prophète Muhammad ﷺ a également indiqué que l’agrément d’Allah se trouve dans l’agrément des parents et que Sa colère se trouve dans leur colère, et que les musulmans qui traitent leurs parents avec bonté obtiennent le pardon d’Allah. L’importance de rechercher l’agrément des parents fut également soulignée par le Prophète Muhammad ﷺ lorsqu’il enseigna que les invocations sincères des parents en faveur ou à l’encontre de leur enfant sont exaucées par Allah.

2. Faire preuve de bonté (al-birr) envers ses parents

Le terme arabe employé dans le Coran et dans les paroles du Prophète Muhammad ﷺ à propos du comportement envers les parents est birr, souvent traduit par « bonté ». Cette traduction ne rend toutefois pas pleinement compte de sa portée, car birr englobe également la rectitude, la bienveillance, la compassion, la vénération, le respect, l’obéissance et même la patience. Les musulmans doivent manifester toutes ces qualités dans leurs relations avec leurs parents.

Le Prophète Muhammad ﷺ a indiqué que ceux qui se comportent avec froideur envers leurs parents ne leur manifestent pas le birr, et que les musulmans doivent toujours témoigner de l’affection à leurs parents et ne jamais élever la voix lorsqu’ils leur parlent.

Fâtima, la fille du Prophète Muhammad ﷺ, donnait un remarquable exemple de comportement filial. Chaque fois que le Prophète lui rendait visite, elle se levait, l’accueillait en l’embrassant, puis, par respect pour lui, lui cédait sa propre place. Le Prophète ﷺ la saluait de la même manière.

3. L’obligation de subvenir aux besoins des parents

Les enfants ont également l’obligation de subvenir aux besoins essentiels de leurs parents lorsque ceux-ci sont dans le besoin et que leurs enfants disposent des moyens nécessaires pour les entretenir. Cette obligation concerne aussi bien les fils que les filles.

Elle s’applique notamment lorsque :

les parents ne disposent pas de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins essentiels ;

les parents ne sont pas en mesure de gagner leur propre subsistance, notamment en raison de leur âge ou de leur incapacité ;

l’enfant dispose de ressources suffisantes pour les aider après avoir couvert ses propres besoins essentiels et ceux des personnes dont il a la charge.

L’obligation de prendre soin de ses parents constitue ainsi à la fois une responsabilité morale et, dans les conditions prévues par le droit islamique, une obligation financière. Les sources juridiques classiques fondent cette obligation sur le devoir de birr envers les parents, la Sunna et le consensus rapporté des savants.

La preuve en est également que lorsqu’un homme vint se plaindre au Prophète du fait que son père voulait prendre une partie de ses biens, le Prophète Muhammad ﷺ lui répondit : « Toi et tes biens appartenez à ton père. » (Ibn Mâjah)

Cela ne signifie pas que les parents peuvent disposer sans restriction des biens de leurs enfants. Le principe souligne plutôt l’importance pour les enfants de ne pas se montrer avares envers leurs parents et de répondre à leurs besoins lorsqu’ils sont dans le besoin et que les enfants en ont les moyens.

4. Les parents non musulmans

Une règle fondamentale de l’islam veut que tous les parents, qu’ils soient musulmans ou non musulmans, aient droit à un traitement bon et bienveillant de la part de leurs enfants.

À l’époque du Prophète ﷺ, beaucoup de personnes qui embrassèrent l’islam rencontrèrent des difficultés avec leurs parents. Le Prophète Muhammad ﷺ leur enseigna néanmoins de se montrer bons envers leurs parents et de leur obéir, sauf lorsqu’ils leur demandaient d’accomplir des actes contraires aux commandements d’Allah.

Allah dit :