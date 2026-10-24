L’écriture comique constitue un moyen d’expression créatif qui répond à un besoin humain fondamental : se détendre, se divertir et profiter de moments de légèreté dans le cadre d’un mode de vie équilibré. L’islam reconnaît la nature humaine et admet que chacun a besoin de loisirs, en complément de ses obligations spirituelles et de ses responsabilités quotidiennes. Loin d’exiger une austérité permanente, les principes islamiques permettent un humour sain, qui contribue au bien-être de la société tout en respectant les limites éthiques et l’exigence de vérité.

Les mises en garde prophétiques concernant la parole

Dans la tradition juridique islamique, les mises en garde relatives à l’humour portent notamment sur la nécessité d’éviter la tromperie et les présentations mensongères des faits. Le Prophète Muhammad ﷺ a formulé une sévère mise en garde contre le mensonge destiné à faire rire :

« Malheur à celui qui parle et ment pour faire rire les gens ! Malheur à lui, malheur à lui ! » — (Sunan Abî Dâwûd, Jâmiʿ At-Tirmidhî)

Les juristes précisent que cette interdiction vise particulièrement le fait de présenter des récits inventés comme s’il s’agissait d’événements réels, que ce soit en déformant les faits d’un événement qui a effectivement eu lieu ou en inventant un événement puis en affirmant devant un public qu’il s’est réellement produit. Amener les auditeurs à croire qu’une situation fictive relève de l’histoire ou de la réalité constitue un mensonge interdit (kadhib).

L’invention et la fiction créative dans l’écriture comique

La jurisprudence islamique établit une distinction claire entre le mensonge destiné à tromper et la fiction artistique présentée comme telle. Lorsqu’un auteur ou un artiste propose un récit que le public comprend clairement comme imaginaire, celui-ci ne relève pas de l’interdiction du mensonge.

Les œuvres dramatiques fictives, les pièces de théâtre et les histoires comiques sont des expressions de l’imagination créative, et non des affirmations prétendant rapporter des faits réels. Puisque le public les reçoit comme des représentations artistiques plutôt que comme des événements historiques, l’élément de tromperie est absent.

Des principes directeurs pour promouvoir des valeurs morales

La pratique des arts dramatiques et la création d’œuvres comiques demeurent permises lorsqu’elles sont guidées par des intentions nobles et des objectifs bénéfiques pour la société. Les activités intellectuelles et artistiques exercent une influence considérable ; il est donc essentiel que les œuvres créatives respectent les règles de la décence et contribuent à promouvoir les vertus morales.

En proposant des divertissements qui mettent en valeur les bonnes conduites, transmettent des leçons morales et offrent des loisirs sains, les créateurs peuvent proposer une alternative précieuse et licite aux contenus nuisibles ou indécents. Lorsqu’elle respecte les exigences de vérité et d’intégrité morale, l’écriture comique et créative devient un moyen positif de contribuer au bien de la société.