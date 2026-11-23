Le droit des femmes à l’éducation demeure l’un des sujets les plus débattus dans les sociétés contemporaines. Les discussions à ce sujet sont souvent polarisées et nourries par des incompréhensions culturelles, qu’elles soient internes aux communautés musulmanes ou véhiculées par des personnes peu familières avec les fondements de la foi islamique.

Pour comprendre la position de l’islam, il convient de dépasser les idées reçues et de revenir aux principes qui encadrent la quête du savoir. En islam, l’apprentissage n’est pas un privilège réservé à un sexe : il constitue une obligation pour tous les musulmans.

Mais pour apprécier pleinement la réussite éducative, il faut d’abord se poser une question essentielle : que signifie réellement être une personne instruite ?

Au-delà des stéréotypes : la place des femmes musulmanes dans l’éducation

Dans de nombreuses communautés à majorité musulmane, la réalité de l’éducation contredit le stéréotype de la « femme opprimée et ignorante ». Dans plusieurs régions du monde où l’offre éducative est dynamique, les filles sont encouragées à poursuivre des études supérieures avec autant d’ambition que les garçons. Les statistiques montrent d’ailleurs souvent qu’elles sont plus nombreuses que les hommes dans les établissements universitaires et qu’elles accèdent à des postes à responsabilités dans les secteurs public et privé.

Cette volonté de réussite témoigne de l’importance accordée à l’épanouissement intellectuel. Pourtant, lorsqu’on lit des articles qui présentent les femmes musulmanes comme des « esclaves de la cuisine », contraintes de rester au foyer, il est important d’en examiner les sources avec discernement.

À retenir : Lorsqu’une communauté restreint le droit des femmes à l’éducation, cette pratique relève de choix culturels locaux et non d’une prescription divine. L’islam reconnaît la dignité des femmes et encourage leur développement intellectuel autant que spirituel.

Que signifie une éducation globale en islam ?

Le Prophète Muhammad ﷺ a affirmé que la recherche du savoir est une obligation pour tout musulman, sans distinction de sexe. Il a également souligné l’importance de la bonne éducation des enfants, en mettant en avant la transmission des qualités morales.

Cela nous amène à une distinction fondamentale : en islam, l’éducation ne se limite ni à la préparation aux examens ni à l’obtention d’un diplôme. Si un diplôme universitaire atteste officiellement d’un parcours d’études, une véritable formation englobe également :

Le perfectionnement du caractère et l’éducation morale.

du caractère et l’éducation morale. La capacité à tirer des enseignements des expériences de la vie.

à tirer des enseignements des expériences de la vie. Le développement de relations humaines fondées sur l’empathie.

de relations humaines fondées sur l’empathie. La recherche constante de l’agrément du Créateur.

À une époque où Internet facilite largement l’accès à l’information et où les parcours d’apprentissage non traditionnels, notamment auprès de professionnels expérimentés, se développent, le diplôme officiel ne saurait être le seul critère permettant d’évaluer le niveau d’instruction d’une personne.

Réfléchir à l’éducation moderne et à l’intégrité morale

Il convient également de porter un regard critique sur les établissements d’enseignement modernes. Répondent-ils véritablement aux besoins des étudiants lorsque leur environnement les expose à des pressions susceptibles de compromettre leur épanouissement personnel et leurs repères moraux ?

L’islam accorde une grande importance à la protection de l’étudiant et à son développement moral. Le débat ne devrait donc pas se limiter à la question de l’accès aux établissements scolaires et universitaires. Il doit aussi porter sur la qualité de leur environnement et sur la dimension globale des programmes proposés.

Opposer le droit des femmes aux études à leur rôle au sein du foyer revient à poser une fausse alternative. Une jeune fille qui ne fréquente pas une université traditionnelle n’est pas nécessairement privée d’éducation, dès lors qu’elle acquiert des connaissances approfondies dans des domaines spécialisés et qu’elle développe son caractère par d’autres parcours de formation exigeants.

Inversement, une femme qui atteint les plus hauts niveaux dans un domaine scientifique ne peut être considérée comme pleinement instruite au sens islamique que si son excellence intellectuelle s’accompagne d’une conduite morale exemplaire et d’une conscience profonde de la présence d’Allah.

Des exemples historiques : les femmes musulmanes pionnières

Pour mesurer toute l’importance de l’éducation des femmes musulmanes, il est utile de revenir à l’époque de la révélation du Coran. Les femmes de cette première génération n’étaient pas de simples témoins passifs de l’émergence de l’islam : elles ont activement contribué à la construction de la première société musulmane.

Khadîja bint Khuwaylid : Première personne à embrasser l’islam, elle était une commerçante prospère, instruite et respectée. Elle mit son intelligence et ses ressources au service du message de l’islam.

Première personne à embrasser l’islam, elle était une commerçante prospère, instruite et respectée. Elle mit son intelligence et ses ressources au service du message de l’islam. ʿÂʾisha bint Abî Bakr : Figure intellectuelle majeure, elle se distinguait par sa mémoire exceptionnelle et son influence dans la transmission du savoir. Elle rapporta plus de 2 000 hadiths et devint une référence incontournable en matière de théologie et de jurisprudence. Ses connaissances s’étendaient également à la médecine, à la poésie et au droit.

Figure intellectuelle majeure, elle se distinguait par sa mémoire exceptionnelle et son influence dans la transmission du savoir. Elle rapporta plus de 2 000 hadiths et devint une référence incontournable en matière de théologie et de jurisprudence. Ses connaissances s’étendaient également à la médecine, à la poésie et au droit. Umm Salama et Hafsa bint ʿUmar : Conseillères avisées et dépositaires de documents historiques fondamentaux, elles illustrent la contribution des femmes à la vie intellectuelle et à la gestion des affaires de la première communauté musulmane.

Conseillères avisées et dépositaires de documents historiques fondamentaux, elles illustrent la contribution des femmes à la vie intellectuelle et à la gestion des affaires de la première communauté musulmane. Nusayba bint Kaʿb et Zaynab bint Jahsh : Leurs parcours témoignent de la diversité des rôles assumés par les femmes musulmanes, notamment dans la protection de la communauté, l’enseignement et les œuvres d’intérêt social.

Conclusion : former des esprits éclairés et des cœurs vertueux

La question du droit des jeunes filles musulmanes à l’éducation appelle une réponse sans équivoque : elles ont pleinement le droit d’apprendre et d’accéder au savoir. Mais notre ambition doit aller au-delà de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Nous devons défendre une éducation qui nourrisse autant l’intelligence que l’âme.

La véritable formation est un cheminement qui dure toute la vie. Elle consiste à rechercher la vérité, à se perfectionner intérieurement et à servir l’humanité pour l’amour d’Allah.

Face aux réalités du monde moderne, ne nous laissons pas enfermer dans des conceptions étroites de la réussite. Œuvrons plutôt à promouvoir une éducation globale, qui valorise l’héritage de nos prédécesseurs et prépare les générations futures à relever les défis de demain avec un esprit éclairé et un cœur pur.