Nous avons l’habitude de parler ou d’entendre parler de l’éducation en opposition à l’analphabétisme, et de la culture en opposition à l’inculture. Mais où se situe la ligne de démarcation entre les deux ? Pour définir une chose, il faut une référence acceptée. Par exemple, au niveau international, un morceau de fer est défini comme le poids d’autres objets d’un kilogramme. De même, il existe une norme internationale d’un mètre ou d’un yard pour mesurer la longueur d’un objet. De la même façon, nous devons réfléchir à ce que sera la ligne de démarcation, ou la ligne symptomatique, entre l’éducation et la non-éducation, entre la culture et la sous-culture. Non, je ne peux pas me contenter d’aller selon mes propres idées et dire : « Voilà » ! Si c’est le cas, on verra que ce qui est éducation pour moi ne l’est pas pour les autres. De même, ce qui est culture pour moi sera une mauvaise culture pour d’autres.

Nous sommes des êtres humains. Nous avons des différences, et il y a des exigences en philosophie. L’être humain est fondamental. L’excellence ultime de cette originalité de l’homme, c’est ce qui le place sur le trône de l’excellence : son humanité. Sans cela, l’être humain est au-dessous de tout. Pour être au-dessus de tout, il faut être le plus humain. L’éducation et la culture qui nourrissent l’humanité sont une bonne éducation et une culture saine ; en d’autres termes, une éducation ou une culture anti-humaine, c’est de la non-éducation ou de l’inculture. L’humanité doit être la norme pour la distinction éducation / non-éducation et culture / sous-culture. Si nous pouvons éclairer cela, alors il devient concevable de voir où en sont aujourd’hui l’éducation et la culture. Si l’éducation est lumière et si elle est le chemin pour dissiper les ténèbres… Mais l’éducation d’aujourd’hui est-elle réellement une éducation ? La caractéristique de la lumière est qu’elle chasse l’obscurité. Pour cela, elle ne fait pas de discrimination, ni entre haut et bas, ni entre les êtres humains. En d’autres termes, elle éclaire tout le monde, sans distinction de race ni de religion. La nature sera une adoratrice instruite de l’humanité. La vie sera alors pour la vie. C’est le développement ultime de l’humanité.

Teachers in Life

Dans notre vie, nous recevons l’éducation principalement de quatre catégories d’enseignants. Les premiers enseignants sont la mère et le père, qui sont les enseignants primaires. Le rôle de la mère y est important. Nous avons tous été bercés dans le giron de notre mère ; la langue maternelle est son premier capital. Si la première base de la vie est solide, et si cette base est forte, tout le reste a plus de chances d’être solide. Donc, si la mère est bonne, l’enfant a plus de chances d’être bon. La société a aussi besoin d’une bonne mère. Les mères peuvent bâtir une bonne société. Je loue les mères qui donnent de bons enfants à la société et je prie pour qu’elles construisent la société en lui donnant de bons enfants. Le deuxième enseignant est le professeur de l’établissement d’enseignement. Ceux qui connaissent le bien de la société savent à quel point cette place est fragile du côté de l’enseignant, du « sir ». Dire moins serait encore trop. Le troisième enseignant, c’est la société. C’est une famille plus vaste pour un enfant. Ce que lui enseigne sa petite famille, si la société n’offre pas un environnement pour le nourrir, cela sera corrompu dès le départ.

Miseducation and Self-degradation

La société actuelle est loin de donner une bonne éducation à nos enfants. En sortant dehors, il n’y a rien d’autre que de la mauvaise éducation, des commérages et des superstitions. Tel est aujourd’hui le rôle de la société comme enseignant. On est en droit de se demander à quel point la société actuelle est propice au développement des enfants. Si la société n’est pas belle, notre future génération ne sera pas belle non plus. Nous fermons les yeux et nous dérivons dans le courant de la société, essayant de nous façonner selon les besoins de la société dans une perspective d’ascèse. Nous ne nous intéressons pas à créer des réformateurs sociaux ou des travailleurs sociaux qui réfléchissent au changement de la société. L’argent, voilà où je suis ; l’argent est la surface du système social. Quand commencerons-nous à penser à créer des êtres humains ? Combien de temps une vie pourrait-elle durer sans humanité ?

Combien de temps vais-je me tromper moi-même ? En dehors de moi, il reste une création infinie. Vivante et inanimée. Ce qui est connu et ce qui est inconnu. Nous ne pouvons pas vivre sans eux. Il y a aussi à leur sujet des pensées qui sont souvent intimement liées au cours de notre vie. Eux aussi sont nos enseignants. En tant qu’enseignants, la décadence morale actuelle dévalorise et déshumanise. C’est moi qui ai tout abandonné. Qui va m’enseigner ? Qui me parlera de cette dégradation ? Je n’ai pas pu être le maître de moi-même, ni de ma génération future. J’appelle le corbeau lorsque j’ai besoin de lui, et le coucou lorsque j’en ai besoin. Je suis un enseignant raté, et donc la société que je dirige est elle aussi un échec.

Le reste, c’est la création éternelle. Regarde, apprends, réfléchis à ce qu’elle me dit. La connaissance spéciale libère l’être humain de l’illusion. Et c’est la nature du trésor de la connaissance spéciale. L’auto-glorification sous mes yeux. Il faut la lire, il faut la connaître, il faut en comprendre l’ordre et la beauté. La grandeur et la beauté aident à éliminer la petitesse et la laideur. La grandeur et la petitesse peuvent briser la barrière. Elles écrasent l’ego né de la mesquinerie. Quand je me tiens sur une plage, son immensité écrase ma petitesse. Je suis rabaissé. Je regarde en silence et j’oublie moi-même, j’oublie mon ego. Prise de conscience spirituelle. Elle enseigne à la vie à réfléchir : quel est le but de la vie. Un soi sans égoïsme.

Examining Wisdom in Creations

L’appel des vagues d’eau à se tenir aux côtés des gens et à les aimer. Quand je m’enfonce plus profondément dans la création éternelle, j’y vois une plus grande beauté. La seule chose qui ne fait pas exception, c’est l’ordre. Chaque créature dans la nature suit des règles et des lois. Il n’y a aucune exception. Et la pratique sans exception, c’est la science. Et la connaissance de la science devient notre conviction et notre détermination. Les autres créatures que moi sont liées par laws, vivantes et inanimées, et c’est la religion fondamentale de leur existence. Ainsi, la lumière se propage en ligne droite. Les photons de la lumière du soleil – particules dans les feuilles des plantes – sont l’ingrédient principal de la cuisine.

Les glucides sont fabriqués à partir de l’hydrogène de l’eau et du dioxyde de carbone de l’air, absorbés par les racines des plantes, grâce à la photosynthèse. Ils se transforment en fruits de l’arbre et arrivent dans notre assiette. De nouveau, le monde animal nous parvient à partir des plantes. Encore une fois, la pomme de l’arbre tombe au sol au lieu d’aller vers le ciel. La création se déroule sans cesse sous nos yeux. Cette règle immuable – discipline – obligation est la racine de la beauté. Et de telles règles – discipline – obligation apporteront la beauté dans notre vie.

Si l’on regarde plus loin, on voit que l’oxygène que l’on respire ne se transforme pas en azote à l’intérieur du corps. Nous n’avons pas cette force. Je suis donc anonyme. Je suis méconnaissable, mais ce n’est pas une erreur de reconnaître les autres créatures, parce qu’elles sont liées par les mêmes règles – unies par le même lien – un seul mot les unifie. Je vois aussi que le manguier et le palmier poussent côte à côte dans le même sol. Il n’y a pas de conflit. Quelle égalité me donne cela ? Plus j’y pense, plus j’ai honte. Et incapable de comprendre cela, je marche fièrement sur la route en passant devant le manguier et le palmier. Nier cela n’est pas de la culture mais son défaut. Le reconnaître et l’organiser, voilà la culture. La vie n’est pas divertissement – la vie est un examen. Et réussir l’examen, c’est le divertissement.

Le contexte de l’examen, c’est les sciences humaines. Lever le drapeau de l’humanité, lutter et réussir sous ce drapeau sera la norme de réussite et d’échec. La culture est le champ d’expression d’un sens de la vie et de la créativité. La culture est différente selon les pays et les époques, mais elle est fondamentalement une image de la vie qui met en lumière l’humanité. Sa pratique dira à quel point un pays ou une nation est généreux, tolérant, créatif, réfléchi. En d’autres termes, la culture dira à quel point une nation est humaine. Ainsi, l’humanité est différente dans son apparence mais identique dans son essence. Et la norme de l’humanité, c’est la vie pour la vie. Comment cela peut-il contenir un dialogue divertissant ? Il contiendra l’expression de l’âme. Faire cliqueter les passions n’est pas une résonance qui vibre pour fortifier l’âme suprême.

L’acceptes-tu ? L’esprit ne poursuit pas ce qu’il fait. Je ne me soucie de personne. Trois coudées et demie entre mes propres mains. Si c’est le cas, ils veulent le même pouvoir partout. Survivre sans oxygène. Vivre sans eau. La réponse est non, mais pourquoi alors cette autosuffisance ? Quand serai-je un adorateur de la beauté ? Je serai immergé dans l’être de la création. Quand ébranlerai-je les valeurs sociales d’aujourd’hui pour réfléchir honnêtement – à ce que j’ai donné à la société plutôt qu’à ce que j’ai reçu de la société ? Quand je ne penserai plus à mes capacités mais à des milliers de handicaps. Je serai reconnaissant sans souhaiter de gratitude envers le bienfaiteur.

By Obaidul Hoque