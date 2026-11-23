À une époque marquée par des avancées technologiques rapides, une omniprésence du numérique et une évolution constante des normes sociales, élever des enfants est devenu un véritable défi. Partout dans le monde, les parents s’efforcent d’offrir à leurs enfants une éducation de qualité, un certain confort matériel et de nombreuses activités extrascolaires. Pourtant, beaucoup se heurtent à une question plus profonde et plus essentielle : comment leur inculquer de solides valeurs morales, développer leur résilience émotionnelle et leur apprendre à faire preuve d’une véritable empathie ?

Dans la tradition islamique, l’éducation du caractère n’est pas un simple complément à la réussite scolaire : elle constitue l’un des objectifs fondamentaux de l’éducation. La Sunna offre un modèle intemporel et global pour former des enfants au bon comportement, en associant des principes moraux solides à l’amour, à l’empathie et à la douceur.

En s’inspirant des enseignements du Coran et de l’exemple du Prophète Muhammad ﷺ, les familles peuvent contribuer à former des individus équilibrés, compatissants et courageux sur le plan moral, capables de faire face aux défis du monde contemporain.

L’éducation des enfants : un dépôt confié par Allah

Pour comprendre la conception islamique de l’éducation des enfants, il faut d’abord reconnaître qu’ils constituent un dépôt précieux (amânah) confié par Allah à leurs parents. Ils ne sont ni des pages blanches que les tendances sociales pourraient façonner à leur guise, ni des possessions destinées à réaliser les ambitions parentales. Ce sont des êtres à part entière, dont les parents ont la responsabilité d’accompagner le développement, de protéger la foi et de favoriser l’épanouissement spirituel.

Le Noble Coran présente le foyer comme le premier cadre dans lequel préserver la foi et cultiver les valeurs morales. Dans la sourate At-Tahrîm, Allah rappelle directement aux croyants cette responsabilité familiale :

« Ô vous qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos familles d’un Feu dont le combustible est constitué d’hommes et de pierres. » (Coran, 66:6)

Ce commandement montre que la responsabilité parentale dépasse largement le fait de fournir un toit, de la nourriture et une instruction scolaire. Protéger véritablement ses enfants, c’est aussi leur transmettre des repères moraux solides, leur inculquer les nobles qualités du caractère (akhlâq) et les aider à construire une relation profonde avec leur Créateur, fondée sur l’amour et la foi.

Le Coran met également en lumière le rôle de la sagesse parentale à travers le récit de Luqmân le Sage, qui conseillait son fils avec douceur, clarté et affection. Dans la sourate Luqmân, ses recommandations résument plusieurs fondements de l’éducation morale :

« Et lorsque Luqmân dit à son fils tout en l’exhortant : “Ô mon fils, ne donne pas d’associé à Allah, car l’association à Allah est vraiment une injustice énorme.” […] “Ô mon fils, accomplis la prière, ordonne le convenable, interdis le blâmable et endure avec patience ce qui t’arrive. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise !” » (Coran, 31:13-17)

Les conseils de Luqmân montrent que l’éducation morale commence par un solide ancrage spirituel. Elle se poursuit par le développement de l’intégrité personnelle et du sens des responsabilités envers autrui, avant de s’étendre à l’apprentissage de la patience (sabr) face aux épreuves.

La priorité de l’éducation morale dans la Sunna

La Sunna du Prophète Muhammad ﷺ place l’éducation morale parmi les plus précieux héritages qu’un parent puisse transmettre à son enfant. Elle rappelle que les biens matériels ont bien moins de valeur que l’héritage spirituel et moral laissé par des parents conscients de leurs responsabilités.

Dans un hadith rapporté par l’imam At-Tirmidhî, le Prophète ﷺ a déclaré :

« Un père ne peut offrir à son enfant de meilleur cadeau que de bonnes manières et un bon caractère. » (At-Tirmidhî)

Cet enseignement redéfinit la réussite parentale. La richesse, le statut social et les biens matériels peuvent disparaître ou perdre leur valeur avec le temps. En revanche, un caractère noble demeure et façonne durablement la relation de l’enfant avec son Créateur, sa famille et la société.

Le Prophète ﷺ a également souligné que l’éducation d’un enfant vertueux peut continuer à procurer une récompense spirituelle à ses parents après leur mort. Dans un célèbre hadith rapporté dans le Sahîh Muslim, il a dit :

« Lorsque l’être humain meurt, ses œuvres prennent fin, sauf dans trois cas : une aumône continue (sadaqah jâriyah), une connaissance dont les gens tirent profit ou un enfant pieux qui invoque Allah en sa faveur. » (Muslim)

En consacrant du temps, de la patience et des efforts réfléchis à l’éducation de leurs enfants, les parents contribuent ainsi à faire naître une source durable de bienfaits et d’invocations, qui pourra leur profiter ici-bas comme dans l’au-delà.

Les principales valeurs morales inspirées de l’éducation prophétique

La Sunna propose des valeurs concrètes qui constituent le socle de l’éducation morale. Le Prophète ﷺ les transmettait non par une autorité sévère ou une distance rigide, mais par son propre exemple, sa présence auprès des enfants et une attention empreinte de compassion.

La première de ces valeurs est la véracité (sidq) et l’intégrité. Bien avant le début de sa mission prophétique, Muhammad ﷺ était connu sous les surnoms d’Al-Amîn (le digne de confiance) et d’As-Sâdiq (le véridique). Il enseignait aux enfants l’importance de l’honnêteté en se montrant lui-même toujours sincère à leur égard. Il mettait notamment en garde contre le fait de leur faire de fausses promesses ou de les tromper, même pour plaisanter.

Dans un hadith rapporté par l’imam Ahmad, le Prophète ﷺ remarqua une mère qui appelait son enfant en lui disant : « Viens ici, je vais te donner quelque chose. » Il lui demanda ce qu’elle comptait lui donner. Elle répondit qu’elle voulait lui offrir une datte. Le Prophète ﷺ lui fit alors remarquer :

« Si tu ne lui avais rien donné, cela aurait été inscrit contre toi comme un mensonge. » (Ahmad)

En insistant sur la sincérité dans les relations entre parents et enfants, la Sunna leur enseigne que l’honnêteté est une exigence fondamentale. Elle pose ainsi les bases d’une intégrité morale appelée à les accompagner tout au long de leur vie.

La deuxième valeur est l’empathie, la miséricorde et la douceur (rahmah). À une époque où la dureté et la distance affective envers les enfants étaient parfois considérées, à tort, comme des signes d’autorité, le Prophète ﷺ a profondément transformé les relations humaines par sa chaleur, son affection et sa disponibilité. Il embrassait régulièrement ses enfants et ses petits-enfants, les portait pendant la prière et leur permettait de jouer autour de lui.

Un jour, un chef tribal nommé Al-Aqraʿ ibn Hâbis vit le Prophète ﷺ embrasser son petit-fils Al-Hasan. Il s’exclama : « J’ai dix enfants et je n’en ai jamais embrassé un seul. » Le Prophète ﷺ le regarda alors et lui rappela un principe fondamental des relations humaines :

« Celui qui ne fait pas preuve de miséricorde ne recevra pas de miséricorde. » (Al-Bukhârî)

Par l’affection, les gestes de tendresse et l’écoute attentive, les parents créent un environnement familial dans lequel les enfants se sentent en sécurité sur le plan affectif. Ceux qui grandissent dans un cadre où ils se savent aimés et respectés développent plus facilement leur intelligence émotionnelle, leur empathie envers autrui et la confiance nécessaire pour résister aux mauvaises influences de leur entourage.

La troisième valeur est l’humilité (tawâduʿ) et le sens des responsabilités sociales. Le Prophète ﷺ enseignait aux enfants à traiter chacun avec dignité et respect, indépendamment de son statut social, de sa richesse ou de ses origines. Il avait notamment l’habitude de saluer les jeunes enfants dans la rue, de leur accorder de l’attention et de prendre leurs sentiments en considération. Il leur montrait ainsi, par son propre comportement, que l’autorité n’exclut ni l’humilité ni le respect d’autrui.

Des conseils pratiques pour transmettre ces valeurs dans les foyers d’aujourd’hui

Mettre en pratique les principes de la Sunna dans l’éducation quotidienne demande de la volonté, de la constance et une bonne connaissance de soi. Les enfants apprennent souvent davantage de ce qu’ils voient faire leurs parents que de ce qu’ils entendent. L’éducation du caractère passe donc autant par l’exemple que par les paroles.

Premièrement, faire de l’exemplarité (qudwah) une priorité. Les parents qui savent maîtriser leur colère, disent la vérité, tiennent leurs engagements et accomplissent régulièrement les actes d’adoration offrent à leurs enfants un modèle concret. Lorsqu’ils commettent des erreurs, comme cela arrive à tout être humain, reconnaître leurs torts et présenter leurs excuses leur enseigne l’humilité, le sens des responsabilités et le courage moral.

Les parents qui savent maîtriser leur colère, disent la vérité, tiennent leurs engagements et accomplissent régulièrement les actes d’adoration offrent à leurs enfants un modèle concret. Lorsqu’ils commettent des erreurs, comme cela arrive à tout être humain, reconnaître leurs torts et présenter leurs excuses leur enseigne l’humilité, le sens des responsabilités et le courage moral. Deuxièmement, instaurer un dialogue ouvert et un climat de sécurité affective. Le Prophète Muhammad ﷺ savait créer un environnement dans lequel les jeunes pouvaient poser des questions complexes, sensibles ou difficiles sans craindre d’être sévèrement jugés ou immédiatement réprimandés. En maintenant un dialogue sincère avec leurs enfants, les parents les encouragent à se tourner vers eux pour obtenir des conseils, plutôt que de chercher des réponses auprès de sources en ligne peu fiables ou de camarades mal informés.

Le Prophète Muhammad savait créer un environnement dans lequel les jeunes pouvaient poser des questions complexes, sensibles ou difficiles sans craindre d’être sévèrement jugés ou immédiatement réprimandés. En maintenant un dialogue sincère avec leurs enfants, les parents les encouragent à se tourner vers eux pour obtenir des conseils, plutôt que de chercher des réponses auprès de sources en ligne peu fiables ou de camarades mal informés. Troisièmement, associer les enfants aux actions de solidarité et de générosité. Le caractère se forge aussi par l’action. Faire participer les enfants à des initiatives caritatives en famille, à des activités bénévoles dans les structures communautaires, à l’entraide entre voisins ou à l’accompagnement des personnes vulnérables leur apprend la gratitude (shukr) et les aide à se prémunir contre l’égoïsme et le consumérisme si répandus dans la société contemporaine.

Conclusion

Éduquer des enfants au caractère noble est l’une des responsabilités les plus importantes et les plus gratifiantes qui puissent incomber à un parent. C’est un engagement de longue haleine qui exige de la patience, un apprentissage constant, des invocations régulières et une confiance profonde dans la guidance divine.

En s’inspirant de la sagesse intemporelle du Coran et de la Sunna empreinte de miséricorde du Prophète Muhammad ﷺ, les parents peuvent bâtir des foyers fondés sur l’honnêteté, la compassion, l’humilité et la force morale. Ils offrent ainsi à leurs enfants des repères spirituels solides, qui leur permettront non seulement de traverser les épreuves de la vie, mais aussi de devenir des exemples de sincérité, de bienveillance et de responsabilité dans un monde en perpétuelle mutation.