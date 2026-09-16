Raconter des histoires… quel merveilleux moyen de tarbiyah (le développement et la formation des personnes dans divers aspects) ! Quand Allah (SWT) a ordonné aux parents de préserver les âmes pures des enfants qui leur sont confiées, et de faire de leur mieux pour accomplir ce dépôt concernant la génération à venir, Il leur a fourni tous les moyens susceptibles de les aider à mener cette mission à la perfection. Allah nous a montré, dans le Noble Coran et dans les traditions prophétiques, des voies efficaces de tarbiyah et nous a donné de nombreux exemples pour nous guider.

La tarbiyah par l’exemple, par la création du respect de soi, par le jeu, par l’exhortation… et bien d’autres moyens qui, lorsqu’ils sont correctement appris et sincèrement suivis, conduisent à un enfant bon, pieux, moral et accompli. L’un des moyens les meilleurs et les plus efficaces, c’est la tarbiyah par le récit d’histoires.

Les histoires ont un effet magique sur l’âme, lorsque les récits surgissent du tissu de l’imagination et de l’environnement. Il en a toujours été ainsi et cela continuera toujours : cela coule dans notre sang comme une part de notre création, de la naissance à la vieillesse. Un bon conteur peut avoir un style personnel qui produit des effets psychologiques et laisse des impressions intellectuelles et spirituelles. Des motivations logiques et mentales peuvent naître de la puissance de l’imagination qui suit les actions d’une scène à l’autre… ou du fait de s’imaginer nous-mêmes comme les véritables héros du récit, ou d’éprouver de l’empathie pour eux dans leurs peurs et leurs larmes.

Pourquoi raconter des histoires à nos enfants ?

Les histoires enseignent des points de vue divers, aident à façonner la culture et permettent aux enfants de partager activement un savoir en utilisant leur imagination. Elles développent des compétences mentales chez les enfants et les adultes, tout en transmettant une leçon morale.

Ces histoires montrent, entre autres, que les choses ne sont pas toujours ce qu’elles paraissent et que, souvent, la logique nous fait défaut (comme dans la sourate Al-Kahf). Par le plaisir du récit, vous laisserez inconsciemment votre esprit saisir la signification plus profonde de l’histoire.

Les histoires constituent un point de contact avec l’univers, qui aide les jeunes à donner du sens au monde. Lire avec attention signifie devenir plus conscient de la nature des mots que nous recevons, et plus conscient de la manière dont nous transformons et nous approprions ces mots.

L’histoire éducative (Teaching-Story), qui est courante dans la plupart des traditions parce que les adultes utilisent cette forme pour aider l’enfant à comprendre les leçons nécessaires, fait tout cela et plus encore. Son importance psychologique réelle et son potentiel de développement sont en train d’être redécouverts, étudiés et appliqués en Occident.

« Des études ont montré que lire ou écouter une histoire éducative active beaucoup plus l’hémisphère droit du cerveau que la lecture d’autres histoires ou d’autres supports. L’hémisphère droit fournit le “contexte”, fonction essentielle consistant à assembler différentes composantes de l’expérience en un schéma porteur de sens. L’hémisphère gauche fournit le “texte”, c’est-à-dire les composantes telles que les mots ou les éléments d’une illustration. »

Les histoires éducatives aident les enfants à être plus flexibles face au monde complexe qui les entoure et, grâce à leurs multiples couches, elles portent une sagesse qui peut se révéler avec le temps, ou en réponse à une autre expérience ou à un autre événement.

Que peut-on enseigner à travers les histoires ?

Presque tout : l’Aqîda (la foi), l’Akhlaq (la morale), la Sîra (biographie prophétique), l’expérience de la vie, la littérature, les compétences de communication humaine, et même le fiqh (regardez comment Al Hassan et Al Hussein ont appris à un autre homme comment faire le wudu’ — les ablutions).

Islam et narration d’histoires

L’islam utilise toutes sortes d’histoires dans le Coran et la Sunna : des récits historiques qui renvoient parfois à des personnes réelles particulières (récits sur les prophètes), ou simplement à un cas humain qui se répétera au fil du temps (par exemple les fils d’Adam et les Propriétaires du Jardin).

Dans votre situation, vous avez choisi l’histoire du prophète Yûsuf (c’est un très bon choix en effet), mais il n’est pas indispensable de raconter toute l’histoire ni toutes les leçons de ce récit à votre enfant. Concernant l’amitié, vous pouvez transmettre comment des personnes qu’il ne connaissait pas très bien ont essayé de le tromper pour qu’il commette de nombreuses erreurs. Elles n’ont pas réussi à le tromper, parce qu’il a refusé de faire ce qu’elles voulaient, et ainsi, sans raison, il a été emprisonné. Quand vos enfants seront assez grands pour comprendre davantage, vous pourrez leur raconter le reste de l’histoire, qui leur enseignera ce qu’ils ont besoin de savoir à cet âge-là.

Vous pouvez aussi leur raconter beaucoup de choses sur le prophète Yahyâ : quelles étaient ses manières et son dîn.

{ Ô Yahyâ ! saisis le Livre avec force. Et Nous lui accordâmes la sagesse alors qu’il était encore enfant, ainsi qu’une tendresse venant de Nous et la pureté. Il était pieux. Il était dévoué envers ses parents, et n’était ni insolent ni désobéissant. } (Maryam 19:12–14)

Et remettre à plus tard le fait de leur dire que Yahyâ a été décapité parce qu’il a refusé de laisser une prostituée épouser son propre oncle… etc.

En islam, le récit est toujours porteur d’enseignement. Et cela peut se faire tout au long de la journée, pas seulement comme une activité du coucher.

Activité après l’écoute

L’une des façons les plus utiles de tester leur réaction est d’encourager vos enfants à vous raconter ces histoires, ou à les raconter à leurs amis, et de leur permettre d’en inventer certaines eux-mêmes ; aussi, de les jouer sous forme d’une courte pièce avec leurs amis : vous serez étonné de leurs capacités et de leur créativité.