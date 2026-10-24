En islam, les femmes sont appelées à respecter les recommandations convenables de leurs maris, à s’acquitter des droits de ces derniers et à remplir leurs devoirs envers eux. Allah leur a réservé une immense récompense pour cela, conformément au hadith dans lequel le Prophète ﷺ a dit :

« Lorsqu’une femme accomplit ses cinq prières quotidiennes, jeûne son mois [de Ramadan], préserve sa chasteté et obéit à son mari, il lui sera dit : “Entre au Paradis par la porte que tu souhaites.” » — [Musnad Ahmad]

De même, du vivant de son mari, une épouse fait preuve de bienfaisance à son égard lorsqu’elle entretient de bonnes relations avec sa famille. Sans constituer une obligation pour elle, cette attitude est recommandée en raison des liens qui l’unissent à son mari et à ses enfants.

Le Prophète ﷺ a dit :

« Le meilleur d’entre vous est celui qui se comporte le mieux envers sa famille, et je suis celui d’entre vous qui se comporte le mieux envers sa famille. » — [At-Tirmidhî et Ibn Mâjah]

Les œuvres bénéfiques pour le mari décédé

Quant à ce qu’une épouse peut faire pour être bénéfique à son mari défunt, elle est encouragée à invoquer Allah en sa faveur et à Lui demander de pardonner ses péchés, tout en plaçant sa confiance dans Sa miséricorde et en espérant qu’Il exaucera ses invocations.

En outre, si elle a eu des enfants avec lui, les élever dans la droiture et la piété constitue l’un des plus grands bienfaits qu’elle puisse lui apporter. En effet, le père peut continuer à recevoir une récompense pour les bonnes œuvres accomplies par ses descendants pieux.

Abû Hurayra rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

« Un homme peut voir son rang s’élever au Paradis et demander : “D’où cela me vient-il ?” Il lui sera répondu : “Cela vient des demandes de pardon que ton fils adresse à Allah en ta faveur.” » — [Ibn Mâjah]

Le Prophète ﷺ a également dit :