Introduction : l’appel universel à la guidance

Être reconnaissant envers Allah est bien plus qu’une simple marque de politesse : c’est le véritable battement du cœur de la vie du croyant. Chaque jour, au cours de nos prières rituelles (Salât), nous adressons à plusieurs reprises à notre Créateur et Pourvoyeur une demande humble et essentielle : « Guide-nous dans le droit chemin » (Al-Fâtiha, 1 : 6). Cette invocation en faveur du Sirât al-Mustaqîm constitue le thème central de l’existence du musulman, car demeurer sur cette voie représente son unique espoir d’atteindre le véritable salut et la réussite ici-bas et dans l’au-delà.

Cependant, la guidance n’est pas un don passif : elle exige une réponse active de la part du serviteur. Le Coran explique le mécanisme de cette guidance : « Quiconque s’attache fermement à Allah est certes guidé vers un droit chemin » (Âl ʿImrân, 3 : 101). S’attacher à Allah (al-iʿtisâm bi-Llâh) signifie développer avec Lui un lien si solide qu’aucune tempête de ce monde ne puisse le rompre. La première caractéristique, et la plus essentielle, de ce lien consiste à cultiver un cœur constamment reconnaissant.

L’essence de l’iʿtisâm bi-Llâh : s’attacher fermement à Allah par la gratitude

Que signifie exactement s’attacher fermement à Allah ? Tout commence par la reconnaissance profonde du fait que notre existence même et la subsistance dont nous bénéficions continuellement dépendent entièrement de Lui. Être constamment reconnaissant envers Allah pour tout ce que nous possédons — nos biens, notre santé, notre statut social, nos capacités intellectuelles et notre vie elle-même — constitue la condition première d’une relation étroite avec le Divin.

Nous devons reconnaître qu’aucun être humain ne possède le pouvoir ni les moyens de nous accorder quoi que ce soit sans Sa volonté. Ainsi, toute louange (Hamd) Lui appartient exclusivement. Ses bienfaits ne sont pas seulement innombrables : ils sont littéralement impossibles à dénombrer. Allah nous invite à méditer sur cette réalité : « Et si vous essayez de compter les bienfaits d’Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Allah est certes Pardonneur et Miséricordieux » (An-Nahl, 16 : 18).

En prenant conscience de ces bienfaits, nous passons de la condition de simples « consommateurs » à celle de véritables « adorateurs ».

L’héritage du prophète Ibrahim : un modèle de gratitude

Le prophète Ibrahim (paix sur lui) demeure l’un des plus grands exemples d’un serviteur ayant parfaitement maîtrisé l’art de la reconnaissance envers Allah. Au milieu des épreuves qu’il traversait, il exprima une magnifique conception de la gratitude :

« C’est Lui qui m’a créé et c’est Lui qui me guide ; c’est Lui qui me nourrit et me donne à boire ; et lorsque je suis malade, c’est Lui qui me guérit ; c’est Lui qui me fera mourir, puis me redonnera la vie » (Ash-Shuʿarâʾ, 26 : 77-82)

Ibrahim (paix sur lui) ne considérait ni sa nourriture, ni sa santé, ni sa vie comme le simple résultat de ses propres efforts ou d’un quelconque hasard. Il percevait la « main d’Allah » dans chaque bouchée de pain et chaque guérison après une maladie. Voilà ce que signifie concrètement s’attacher fermement à Allah : prendre conscience que nous ne sommes jamais autonomes et que nous avons constamment et éternellement besoin du Pourvoyeur (Ar-Razzâq).

Shukr et kufr : le choix déterminant de l’âme humaine

En de nombreux passages du Coran, Allah oppose délibérément les notions de shukr (gratitude) et de kufr (ingratitude et mécréance). La foi (îmân) implique fondamentalement la gratitude, tandis que la mécréance se caractérise par son contraire.

Celui qui ne croit pas est, au fond, ingrat envers Celui qui lui a accordé des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour battre. À l’inverse, le muʾmin (croyant) est celui qui demeure reconnaissant, car il sait que son Seigneur est Miséricordieux et Plein d’amour (Hûd, 11 : 90).

Par conséquent, le premier pas vers la véritable foi ne consiste pas simplement à reconnaître intellectuellement l’existence de Dieu, mais aussi à éprouver une profonde reconnaissance du cœur pour Sa bonté. Si vous êtes ingrat, votre négligence ne porte aucun préjudice à Allah, car Il est Al-Ghani (Celui qui se suffit à Lui-même). En revanche, si vous devenez reconnaissant, vous assurez votre propre réussite.

Une conscience permanente : Allah est avec vous où que vous soyez

Être reconnaissant envers Allah exige de garder constamment à l’esprit que le Créateur n’a pas abandonné la gestion de Son monde. Il intervient activement à chaque instant et dans chaque situation. Il est établi sur Son Trône, créant, distribuant et administrant chaque atome de l’univers. Pas même une feuille ne tombe sans Sa connaissance et Sa permission.

Le Coran affirme : « Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort […] et Il est avec vous où que vous soyez » (Al-Hadîd, 57 : 4).

Cette présence divine signifie que chaque événement heureux de notre journée est un don direct d’Allah, tandis que chaque événement difficile constitue une épreuve dont Il maîtrise le déroulement. En entretenant cette conscience, le croyant garde sa langue constamment animée par le rappel d’Allah (dhikr), transformant chaque respiration en un acte de gratitude.

L’alchimie de l’adversité : découvrir le bien au cœur des épreuves

On pourrait se demander : comment être reconnaissant lorsque la vie devient difficile ? Le Prophète Muhammad ﷺ a apporté une réponse remarquable à cette question :

« L’affaire du croyant est étonnante ! Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui, et cela n’est accordé à personne d’autre que lui. S’il reçoit un bienfait, il remercie Allah et cela devient un bien pour lui. Et si une épreuve l’atteint, il fait preuve de patience, et cette épreuve devient également un bien pour lui » (Sahîh Muslim)

Cela signifie que, pour le croyant, même les événements apparemment « négatifs » peuvent renfermer un « bien caché ». L’épreuve sert à purifier les péchés et constitue un moyen de se rapprocher d’Allah. Ainsi, le croyant se montre reconnaissant dans les moments de facilité et fait preuve de patience tout en restant reconnaissant dans les moments difficiles, sachant que Celui qui a conçu l’épreuve est également le Très Miséricordieux (Ar-Rahmân).

Reconnaître la « main d’Allah » dans sa propre vie

Si vous prenez le temps de réfléchir à votre propre existence, vous découvrirez d’innombrables occasions où la « main » d’Allah vous a soutenu et secouru. Nous employons souvent machinalement l’expression « Dieu merci », mais la réalité est bien plus profonde.

Pensez aux moments où vous avez échappé à un accident, où vous avez reçu de quoi vivre alors que vous étiez démuni, ou encore aux instants où vous avez trouvé du réconfort dans la solitude. Le Coran rappelle au Prophète ﷺ les étapes de son propre parcours afin qu’elles nous servent de modèle :

« Ne t’a-t-Il pas trouvé orphelin ? Alors Il t’a accueilli ! Et Il t’a trouvé égaré, puis Il t’a guidé […] Quant à l’orphelin, ne le maltraite donc pas » (Ad-Duhâ, 93 : 6-10)

Depuis le moment où nous ouvrons les yeux sur ce monde jusqu’à celui où nos âmes le quittent, la miséricorde et la protection d’Allah nous accompagnent constamment. La gratitude est la seule réponse qui convienne face à une sollicitude aussi immense.

La promesse divine : la gratitude entraîne l’accroissement des bienfaits

Allah nous a donné une certitude concernant la gratitude :

« Si vous êtes reconnaissants, J’augmenterai certainement Mes bienfaits envers vous » (Ibrâhîm, 14 : 7)

Cette promesse constitue l’un des fondements du mode de vie islamique. Lorsque vous manifestez de la reconnaissance pour ce que vous possédez, Allah vous accorde davantage de miséricorde (rahma), de paix et de subsistance.

À l’inverse, l’ingratitude conduit à une vie étriquée et à un aveuglement spirituel. Il est important de se rappeler que celui qui se montre reconnaissant ne le fait que dans son propre intérêt (Luqmân, 31 : 12). Allah n’a pas besoin de nos remerciements pour être Grand, mais nous avons besoin de Le remercier pour atteindre notre plénitude. Sans Sa grâce et Sa miséricorde, nous serions parmi les plus grands perdants (Al-Baqara, 2 : 64).

Conclusion : faire de la gratitude le centre de sa vie

En définitive, être reconnaissant envers Allah est essentiel, car c’est le principal moyen de nous attacher fermement à notre Créateur. La gratitude est le carburant qui nous permet de demeurer sur le Sirât al-Mustaqîm. En considérant chaque bienfait comme une invitation divine à nous rapprocher davantage d’Allah, nous transformons nos activités quotidiennes en exercices spirituels.

Que nous soyons en train de manger, de travailler ou de traverser une épreuve, notre préoccupation centrale doit rester la reconnaissance de l’infinie compassion d’Allah. Efforçons-nous de faire partie de ceux qu’Allah décrit comme étant « véritablement reconnaissants ».

Lorsque la gratitude devient un mode de vie, les miracles deviennent notre quotidien et le droit chemin se révèle comme une voie claire et magnifique menant à la rencontre ultime avec notre Seigneur.