Le récit coranique d’Adam constitue le récit fondateur de l’expérience humaine. Il aborde les grandes questions de l’existence et de l’identité humaines : qui sommes-nous ? Pourquoi sommes-nous ici ? Comment devons-nous réagir face à nos erreurs ? Et quel regard Allah porte-t-Il sur nos manquements ?

Contrairement à certaines traditions religieuses qui présentent les origines de l’humanité sous le prisme d’un « péché originel » permanent, transmis de génération en génération, le Coran propose un récit dynamique, articulé autour d’une responsabilité confiée par Allah, de la vulnérabilité humaine, de la responsabilité individuelle et d’une miséricorde sans limites.

Cette étude s’organise autour de trois étapes essentielles : la création d’Adam et les facultés qui lui ont été accordées, son faux pas dans le Jardin, puis le cheminement transformateur du repentir (tawbah).

Première partie : La création d’Adam et sa responsabilité de khalifah sur terre

1. L’annonce divine et le rôle du khalifah

Le récit commence avant même la création physique de l’être humain, par un dialogue dans le monde céleste :

« Lorsque ton Seigneur dit aux anges : “Je vais établir sur la terre un vicaire (khalifah).” » (Coran, 2:30)

La désignation d’Adam comme khalifah — lieutenant ou dépositaire d’une responsabilité — indique que l’humanité n’a pas été créée uniquement pour adorer Allah passivement, à l’image des anges, mais aussi pour administrer, cultiver et habiter la terre en assumant une responsabilité morale.

À l’annonce de cette décision, les anges posèrent une question qui témoigne d’une profonde réflexion :

« Ils dirent : “Vas-Tu y désigner quelqu’un qui y mettra le désordre et répandra le sang, tandis que nous célébrons Tes louanges et proclamons Ta pureté ?” Il dit : “En vérité, Je sais ce que vous ne savez pas.” » (Coran, 2:30)

Des savants classiques, tels qu’Al-Tabarî et Ibn Kathîr, soulignent que cette question ne constituait pas une protestation arrogante — car les anges ne désobéissent jamais à Allah —, mais plutôt une expression d’étonnement et une demande d’éclaircissement. Elle pouvait s’appuyer sur leur connaissance des êtres qui avaient vécu auparavant sur terre, notamment les djinns, ou sur leur compréhension de la nature physique de l’être humain.

La réponse divine — « En vérité, Je sais ce que vous ne savez pas » — établit que le potentiel de l’être humain à faire des choix moraux, à progresser et à bénéficier de l’amour divin dépasse largement le risque de corruption.

2. Les différentes étapes de la formation du corps d’Adam

Le Coran décrit la création physique d’Adam non comme l’apparition soudaine d’un être miraculeux, mais comme un processus délibéré comportant plusieurs étapes :

Les éléments terrestres (turâb et tîn) : le processus commence par de la poussière mêlée à de l’eau, formant ainsi de l’argile (tîn).

le processus commence par de la poussière mêlée à de l’eau, formant ainsi de l’argile (tîn). L’argile adhérente (tîn lâzib) : l’argile se consolide et devient dense et collante.

l’argile se consolide et devient dense et collante. La boue noire transformée (hamâ’ masnûn) : l’argile mûrit et se transforme, changeant notamment de couleur et d’odeur au cours de transformations organiques.

l’argile mûrit et se transforme, changeant notamment de couleur et d’odeur au cours de transformations organiques. L’argile sèche et sonore, semblable à la poterie (salsâl ka-al-fakhkhâr) : enfin, elle sèche jusqu’à produire un son lorsqu’on la frappe, comme une poterie qui n’aurait pas encore été cuite au feu.

Une fois que cette enveloppe physique eut atteint sa forme définitive — au terme de la phase de façonnage (tawr at-taswîr) — et qu’elle eut pris une apparence humaine droite et harmonieuse, Allah procéda à l’étape ultime et sacrée : l’insufflation de l’esprit (nafkh ar-rûh).

Cette insufflation transforma l’argile en un être vivant et conscient, doté d’intelligence, d’émotions et de libre arbitre.

3. Le secret de la connaissance : l’enseignement de tous les noms

Pour préparer Adam à son rôle de khalifah, Allah le dota d’une faculté cognitive particulière : la capacité de conceptualiser, de classer et d’utiliser le langage.

« Et Il apprit à Adam tous les noms… » (Coran, 2:31)

Lorsque les anges furent mis à l’épreuve et se révélèrent incapables de nommer les choses, Adam les nomma sans difficulté. Cela démontra que la capacité humaine à acquérir des connaissances et à développer une pensée abstraite constitue un élément essentiel de sa mission sur terre.

À la suite de cette démonstration, Allah ordonna aux anges de se prosterner en signe de respect et de reconnaissance de ce potentiel. Tous obéirent, à l’exception d’Iblîs (Satan), qui refusa par orgueil et par sentiment de supériorité. Il prétendit que sa nature, issue du feu, était supérieure à celle d’Adam, créé à partir d’argile. Cette manifestation fatale d’arrogance entraîna son expulsion.

Deuxième partie : Le Jardin, les murmures et le faux pas humain

1. L’installation au Paradis et l’interdiction

Adam et son épouse furent installés au Paradis, où ils jouissaient d’une liberté et d’une abondance sans limites, sous une seule restriction : il leur était interdit de s’approcher d’un arbre précis.

Cette limite était essentielle, car elle introduisait la notion de loi morale. Une liberté sans limites peut conduire au chaos, tandis qu’une liberté encadrée par des interdits rend possibles le choix moral, la fidélité et l’amour.

2. La stratégie d’Iblîs

Animé d’un profond ressentiment, Iblîs exploita les vulnérabilités humaines, notamment le désir inné de permanence, de descendance et de pouvoir. Il leur souffla de fausses promesses, les convainquant que l’interdiction avait pour but de les empêcher de devenir des anges immortels ou des êtres divins.

Il est essentiel de souligner que le Coran attribue à Adam et à son épouse la responsabilité d’avoir tous deux succombé à cette illusion. Il montre ainsi que la vulnérabilité humaine face à la tentation est universelle et ne concerne pas un sexe en particulier.

3. Les conséquences immédiates du faux pas

L’acte d’Adam n’est pas présenté comme une rébellion malveillante et délibérée, mais comme une zallah, c’est-à-dire un faux pas, une erreur ou une faiblesse passagère de la volonté humaine.

En succombant aux illusions suscitées par les murmures d’Iblîs, Adam et son épouse virent leur état de conscience changer instantanément. Leur innocence fit place à une nouvelle conscience d’eux-mêmes : « Leurs nudités leur apparurent et ils se mirent à y attacher des feuilles du Paradis. » (Coran, 7:22)

Un profond sentiment de culpabilité et de trouble spirituel s’empara alors d’eux. La réprimande divine retentit :

« Ne vous avais-Je pas interdit cet arbre et ne vous avais-Je pas dit que Satan était pour vous un ennemi déclaré ? » (Coran, 7:22)

Troisième partie : Les fondements du repentir (tawbah)

1. Assumer pleinement sa responsabilité

Contrairement aux conceptions théologiques qui font peser sur l’humanité une souillure morale permanente, héritée des générations précédentes, le Coran présente le faux pas d’Adam comme un tournant dans son cheminement spirituel.

Adam et son épouse ne rejetèrent la faute ni sur Allah, ni sur le destin, ni l’un sur l’autre. Ils se tournèrent immédiatement vers Allah et reconnurent pleinement leur erreur :

« Seigneur ! Nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si Tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. » (Coran, 7:23)

Cette invocation (Coran, 7:23) incarne le modèle fondamental du repentir sincère (tawbah) :

Un retour immédiat : ne pas différer son repentir ni chercher à justifier son erreur.

ne pas différer son repentir ni chercher à justifier son erreur. Le refus de rejeter la faute sur autrui : reconnaître sa propre responsabilité et son libre arbitre : « Nous avons fait du tort à nous-mêmes. »

reconnaître sa propre responsabilité et son libre arbitre : « Nous avons fait du tort à nous-mêmes. » Une quête sincère de la miséricorde divine : reconnaître que les seuls efforts humains ne suffisent pas à réparer une faute et que le salut dépend de la grâce divine.

2. La guidance divine : les paroles enseignées à Adam

Allah ne laissa pas Adam sombrer dans le désespoir. Par Son infinie miséricorde, Il prit Lui-même l’initiative de lui venir en aide en lui enseignant les paroles qui lui permettraient de renouer le lien avec Lui :

« Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir. Car c’est Lui certes, le Grand Accueillant au repentir, le Très Miséricordieux. » (Coran, 2:37)

Comme l’expliquent des commentateurs classiques, tels qu’Ibn ‘Abbâs, ces paroles étaient empreintes d’humilité et exprimaient la reconnaissance de la souveraineté absolue d’Allah, de Sa grâce et de la dépendance totale de celui qui implore Son pardon.

Parce qu’Adam s’adressa à Allah avec humilité — contrairement à Iblîs, qui répondit au reproche divin par une attitude défensive empreinte d’arrogance —, son repentir fut accepté.

3. La descente sur terre : une mission plutôt qu’une punition

Adam et son épouse reçurent l’ordre de descendre sur terre. Bien que cela impliquât de quitter le confort du Paradis, cette descente ne constituait pas un bannissement punitif au sens tragique du terme. Elle représentait plutôt l’accomplissement du décret divin initial : établir la vie humaine sur terre, affronter les épreuves, exercer son libre arbitre et s’élever spirituellement par l’effort et la persévérance.

Avant leur descente, Allah établit un pacte éternel avec l’humanité :

« […] Et quand une guidance de Ma part vous viendra, ceux qui suivront Ma guidance n’auront aucune crainte et ne seront point affligés. » (Coran, 2:38)

Synthèse : les principaux enseignements pour le parcours humain

Le récit d’Adam offre un modèle intemporel de la relation entre l’humanité et le Divin.

Les erreurs ne conduisent pas nécessairement à la damnation : les faux pas et les erreurs (zallât) font naturellement partie de la condition humaine. Ce qui définit une personne, ce n’est pas l’absence d’erreur, mais la rapidité et la sincérité avec lesquelles elle revient vers Allah par le repentir (tawbah).

Le contraste entre deux réactions :

Adam commit un faux pas, en assuma la responsabilité, s’humilia, puis fut pardonné et élevé en dignité.

commit un faux pas, en assuma la responsabilité, s’humilia, puis fut pardonné et élevé en dignité. Iblîs se rebella, rejeta la responsabilité sur des facteurs extérieurs et sur le décret divin, justifia son orgueil et fut définitivement maudit.

La responsabilité individuelle : chaque être humain répond de ses propres actes. Il n’existe aucune culpabilité héritée ; la porte de la miséricorde divine demeure grande ouverte à quiconque revient sincèrement vers Allah.