Il est tout à fait conforme aux principes de l’islam que les hommes et les femmes se réunissent dans une mosquée, que ce soit pour la prière ou pour toute autre activité à caractère islamique, sans qu’un rideau, une cloison ou un mur les sépare. L’accès des femmes aux cours à la mosquée relève de la tradition prophétique établie.

Le docteur Rifʿat Fawzi, ancien directeur du département de charia de la faculté de Dar Al-ʿUlum, déclare :

« Il est vivement recommandé aux femmes d’assister aux cours afin d’acquérir des connaissances religieuses, car elles sont soumises aux mêmes obligations que les hommes dans de nombreux domaines religieux. Peu importe que la personne qui les enseigne soit un homme ou une femme : cela ne pose aucun problème.

Cette pratique existait déjà à l’époque du Prophète ﷺ. À ce sujet, les imams Al-Bukhari et Muslim rapportent, d’après Abû Saʿîd Al-Khudrî (qu’Allah l’agrée), que certaines femmes demandèrent au Prophète ﷺ de leur réserver une journée, les hommes accaparant l’essentiel de son temps. Il leur promit alors une journée consacrée à l’enseignement des questions et des prescriptions religieuses.

Au cours de l’une de ces séances, le Prophète ﷺ déclara :

“Lorsqu’une femme perd trois de ses enfants, ceux-ci lui serviront de protection contre le Feu de l’Enfer.”

Une femme demanda alors : “Et si elle n’en perd que deux ?”

Il répondit : “Même deux la protégeront du Feu de l’Enfer.”

Par ailleurs, lors des occasions auxquelles les femmes assistaient, notamment la prière de l’Aïd, le Prophète ﷺ leur consacrait un sermon, alors même que les hommes étaient également présents.

À ce sujet, Jâbir ibn ʿAbd Allâh (qu’Allah l’agrée) rapporte :

“Le jour de l’Aïd, le Prophète ﷺ commença par accomplir la prière, puis prononça le sermon (khutba). Lorsqu’il eut terminé, il se rendit auprès des femmes et leur adressa des exhortations, en s’appuyant sur la main de Bilal. Bilal étendait son vêtement, dans lequel les femmes déposaient leurs aumônes.”

Ibn Jurayj, l’un des rapporteurs de cette tradition, demanda à ʿAtâ’ ibn Abî Rabâh, qui la tenait de Jâbir : “Penses-tu qu’il incombe à l’imam de se rendre auprès des femmes et de leur adresser des exhortations après avoir terminé la prière et le sermon ?”

ʿAtâ’ répondit : “Il ne fait aucun doute qu’il incombe aux imams d’agir ainsi. Pourquoi ne le feraient-ils pas ?”

Dans une autre version de cette même tradition, ʿAbd Allâh ibn ʿAbbâs rapporte : “Le Prophète ﷺ leur adressa des exhortations et leur ordonna de faire l’aumône.”

Commentant ce hadith, Ibn Hajar explique :

Il est recommandé à l’imam lui-même — c’est-à-dire au dirigeant — ou à son représentant d’agir ainsi, autrement dit, d’adresser des exhortations aux femmes. Dans la version rapportée par Ibn ʿAbbâs, l’expression ‘le Prophète leur adressa des exhortations’ indique qu’il leur prodiguait directement des conseils, tandis que l’expression ‘et leur ordonna de faire l’aumône’ indique qu’il leur donnait un enseignement. Cela montre que le Prophète ﷺ leur expliqua que l’aumône contribuerait à l’expiation de leurs péchés.

En ce qui concerne la séparation physique, rien n’empêche qu’aucun rideau ne soit installé entre l’imam et les femmes qui assistent au cours religieux, car, selon l’avis exposé ici, le visage des femmes n’est pas considéré comme une ʿawra, c’est-à-dire une partie du corps devant nécessairement être dissimulée.

Ce qui est interdit, c’est qu’un homme s’isole avec une femme qui lui est étrangère et qu’il lui serait licite d’épouser (ajnabiyya).

Il est permis de regarder une femme lorsque cela est nécessaire, à condition de respecter les convenances islamiques, notamment en baissant le regard.

Enfin, lorsqu’une femme souhaite assister à de telles assemblées consacrées au savoir et à l’enseignement, elle doit éviter de se maquiller si cela est susceptible de susciter la tentation.