Pour diverses raisons, souvent inacceptables, des enfants subissent des mauvais traitements de la part des adultes. L’un des prétextes les plus surprenants invoqués pour justifier les violences verbales et physiques à leur encontre consiste à prétendre vouloir les instruire et les éduquer. Au lieu de chercher à comprendre pourquoi il n’arrive pas à éduquer un enfant en particulier, l’enseignant se contente de déverser sa colère sur ce pauvre petit être. Une telle attitude agressive ne saurait se justifier ni trouver le moindre fondement dans les nobles enseignements de l’islam.

Répondant à une question sur ce sujet, le cheikh Ahmad Kutty, maître de conférences et spécialiste des sciences islamiques à l’Islamic Institute of Toronto, en Ontario, au Canada, a déclaré :

« Il n’existe aucun hadith de ce genre qui soit considéré comme authentique. En outre, le recours aux châtiments corporels comme méthode d’enseignement n’a jamais fait partie des pratiques du Prophète ﷺ. Il est bien connu que les compagnons reconnaissaient au Prophète ﷺ la qualité de meilleur des enseignants. Il instruisait les hommes et les femmes, les jeunes et les personnes âgées, principalement par l’exemple et par des démonstrations pratiques. Nous apprenons de ʿÂ’ishah, son épouse bien-aimée et mère des croyants, que : “Le Prophète ﷺ n’a jamais frappé qui que ce soit de sa main : ni un homme, ni une femme, ni un serviteur, ni personne d’autre…” Le Prophète ﷺ était réputé pour son extrême douceur, sa tolérance et son sens de l’humour dans son rôle d’enseignant. Il n’avait jamais recours aux menaces ni aux reproches pour corriger qui que ce soit. Anas, qui l’a servi pendant dix ans et s’est acquitté de diverses tâches à son service, a déclaré : “J’ai servi le Messager d’Allah pendant dix ans. Pourtant, jamais il ne m’a reproché quoi que ce soit que je n’avais pas fait ou une erreur que j’avais commise…”

En conclusion, nous ne devrions jamais recourir aux coups pour éduquer nos enfants. Nous devrions plutôt privilégier des méthodes pédagogiques efficaces, telles que celles que nous a enseignées le Prophète ﷺ, notre modèle par excellence.

Je recommande de se procurer le remarquable ouvrage de l’imam Al-Bukhârî consacré aux bonnes manières prophétiques, disponible en anglais sous le titre Imam Bukhari’s Book of Muslim Morals and Manners, traduit par Yusuf Talal Delorenzo.