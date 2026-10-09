Le Dr Monzer Kahf, spécialiste de l’économie islamique et expert en finance islamique, a déclaré :

Lorsqu’une femme décédée possédait un bien immobilier enregistré à son nom, qu’elle n’a laissé aucun de ses parents et qu’aucun élément ne permet d’établir que ce bien était destiné à être donné à quelqu’un, ce bien peut être partagé entre les héritiers, conformément au principe selon lequel « au mâle revient une part équivalente à celle de deux femelles » (An-Nisâ’, 4:11). Cela est conforme au droit successoral islamique.

Toutefois, si parmi les héritiers se trouve une personne qui a consacré des ressources importantes à l’entretien et à la préservation du bien et qui, selon toute vraisemblance, est toujours disposée à se sacrifier pour ses frères et sœurs, il convient de reconnaître ses efforts et ses bonnes actions par la gratitude et les remerciements. Une telle attitude relève de la bienfaisance que notre Charia recommande.

Notre cher Prophète ﷺ nous a enseigné :

« Celui qui ne remercie pas les gens [pour leurs bonnes actions] ne remercie pas non plus Allah. »

En résumé, il serait souhaitable qu’une partie des parts du bien soit abandonnée en faveur de la personne qui a assumé les dépenses liées à ce bien, en reconnaissance des services qu’elle a rendus pendant de nombreuses années.

Qu’Allah guide chacun vers ce qui Lui plaît !