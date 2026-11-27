La pédagogie prophétique se distinguait par une profonde sagesse. Grâce à elle, le Prophète ﷺ a façonné la foi, le caractère et le comportement des musulmans. Il enseignait à ses nobles Compagnons par l’exemple concret, le dialogue empreint de sérénité et des paraboles saisissantes qui permettaient d’éclairer les notions les plus complexes.

Le hadith du ruiné (Al-Muflis) constitue l’une des illustrations les plus profondes de cette pédagogie prophétique. Le Prophète ﷺ eut recours au dialogue pour éveiller l’attention de ses Compagnons en leur posant cette question : « Savez-vous qui est le ruiné ? »

Les Compagnons répondirent selon la conception matérielle de la ruine qui prévalait à leur époque : « Pour nous, le ruiné est celui qui ne possède ni dirham ni richesse. »

La conception prophétique de la ruine dans le hadith

Le Prophète ﷺ rectifia alors cette conception en lui donnant une dimension spirituelle et morale, au-delà de sa signification terrestre et matérielle. Il déclara :

« Le véritable ruiné de ma communauté est celui qui viendra le Jour de la Résurrection avec des prières, du jeûne et des aumônes, mais qui aura insulté celui-ci, calomnié celui-là, injustement consommé les biens de celui-ci, versé le sang de celui-là et frappé celui-ci. On donnera alors à chacun d’eux une part de ses bonnes œuvres. Si ses bonnes œuvres s’épuisent avant qu’il ait acquitté ce qu’il doit, on prendra les péchés de ceux qu’il a lésés pour les lui faire porter, puis il sera jeté dans le Feu. » [^1]

Il a ainsi expliqué que, dans la perspective islamique, la véritable ruine ne consiste pas à perdre ses richesses, mais à perdre ses bonnes œuvres le Jour de la Résurrection.

Les principaux enseignements du hadith du ruiné

Cette explication profonde renferme des enseignements essentiels pour notre conduite quotidienne. Les principales leçons de ce hadith peuvent être résumées comme suit :

1. Adoration et comportement : l’avertissement du hadith du ruiné

Le message essentiel est que les actes d’adoration ne suffisent pas, à eux seuls, à protéger une personne dont le comportement envers autrui est nuisible. Bien au contraire, ses prières et son jeûne risquent de ne plus lui profiter : leurs récompenses seront transférées à ceux qu’elle a lésés.

Une adoration conforme aux enseignements de l’islam ne se limite pas à l’accomplissement de rites. Elle doit se traduire par un bon comportement, la maîtrise de la langue et le respect de la vie, des biens et de l’honneur d’autrui. Le Prophète ﷺ a défini le musulman idéal en ces termes :

« Le musulman est celui dont les musulmans sont à l’abri de la langue et de la main. »

2. Porter atteinte aux droits d’autrui conduit à la ruine

Les droits des personnes (Huquq al-‘Ibâd) occupent une place capitale en islam. Ils engagent une responsabilité particulière et ne sont pas simplement effacés par l’abondance des actes d’adoration. Le regret, à lui seul, ne suffit pas : il faut restituer les droits à leurs titulaires légitimes ou obtenir leur pardon.

La plupart des causes de ruine spirituelle mentionnées dans ce hadith sont liées au comportement envers autrui : insulter, calomnier ou s’approprier injustement les biens d’autrui. Le Prophète ﷺ a mis en garde contre ces agissements en ces termes :

« Que celui qui a lésé son frère dans son honneur ou dans quelque autre domaine lui demande pardon dès aujourd’hui, avant qu’il n’y ait plus ni dinar ni dirham… »

Les situations modernes auxquelles s’applique le hadith du ruiné

La faillite morale ne se limite pas aux transgressions d’autrefois. Ses manifestations se sont également étendues à nos modes de vie modernes, notamment dans l’univers numérique. L’avertissement contenu dans le hadith du ruiné s’applique pleinement à ces formes contemporaines d’injustice.

Les abus sur les réseaux sociaux : les injustices numériques prennent notamment la forme du harcèlement en ligne, de l’humiliation publique, de la propagation de rumeurs nuisibles et de la médisance sur Internet. Porter atteinte à la réputation d’autrui dans l’espace numérique constitue une violation directe de ses droits.

les injustices numériques prennent notamment la forme du harcèlement en ligne, de l’humiliation publique, de la propagation de rumeurs nuisibles et de la médisance sur Internet. Porter atteinte à la réputation d’autrui dans l’espace numérique constitue une violation directe de ses droits. Les injustices financières et professionnelles : elles comprennent l’appropriation injuste des biens d’autrui, la fraude en entreprise, la corruption, les retards injustifiés dans le remboursement des dettes et le détournement de fonds publics. Au regard de la Charia, il s’agit de droits dont les responsables devront répondre le Jour du Jugement.

elles comprennent l’appropriation injuste des biens d’autrui, la fraude en entreprise, la corruption, les retards injustifiés dans le remboursement des dettes et le détournement de fonds publics. Au regard de la Charia, il s’agit de droits dont les responsables devront répondre le Jour du Jugement. Les injustices familiales et sociales : le Prophète ﷺ a averti : « Gardez-vous de l’injustice, car l’injustice sera source de ténèbres le Jour de la Résurrection. » [^6] Ces injustices comprennent notamment la cruauté entre époux, la désobéissance aux parents, la privation des héritiers de leurs droits, les mauvais traitements infligés aux voisins et la propagation de l’hostilité par les commérages.

le Prophète a averti : « Gardez-vous de l’injustice, car l’injustice sera source de ténèbres le Jour de la Résurrection. » [^6] Ces injustices comprennent notamment la cruauté entre époux, la désobéissance aux parents, la privation des héritiers de leurs droits, les mauvais traitements infligés aux voisins et la propagation de l’hostilité par les commérages. Le vol académique et intellectuel : il constitue une forme particulièrement préoccupante de faillite morale à l’époque moderne. Il consiste à s’attribuer le travail d’autrui, à plagier des recherches ou à utiliser l’intelligence artificielle pour présenter le travail d’une autre personne comme le sien. L’intégrité académique relève à la fois de l’adoration et du dépôt dont chacun est responsable.

Conclusion : éviter le sort du ruiné

L’islam a profondément renouvelé la notion de ruine en la faisant passer du domaine de la richesse matérielle à celui de l’intégrité spirituelle. Toutes les formes d’injustice, anciennes comme modernes, entrent dans le champ d’application de ce hadith. Un serviteur peut se présenter le Jour du Jugement avec ses prières, son jeûne et sa zakât, puis découvrir qu’il est totalement ruiné parce que ses bonnes œuvres ont été distribuées à ceux qu’il a lésés dans ce monde.