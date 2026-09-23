On peut répartir les gens en trois catégories selon leur attitude à l’égard des miracles physiques du Prophète Muhammad ﷺ. Ces trois catégories, ainsi que quelques-uns de ces miracles, sont présentées ci-dessous :

Ceux qui ont une croyance excessive

Ceux qui nient de manière excessive

Ceux qui adoptent une position modérée

Les véritables miracles du Prophète

Les miracles liés à l’Hégire

Ceux qui ont une croyance excessive

Ces personnes croient de manière excessive à tous les miracles mentionnés dans les ouvrages consacrés à ce sujet, qu’ils aient été écrits par des savants des premières générations ou par des auteurs contemporains, et qu’ils s’intéressent ou non à la vérification de l’authenticité des hadiths rapportés. Elles ne se préoccupons pas davantage de savoir si les récits rapportés à ce sujet sont conformes aux principes et aux fondements du savoir religieux ou s’ils les contredisent. La simple mention d’un miracle dans un ouvrage, quel qu’il soit, ou dans un poème faisant l’éloge du Prophète Muhammad ﷺ leur suffit pour croire qu’il s’est réellement produit.

C’est généralement l’attitude des gens ordinaires. Il faut cependant garder à l’esprit que certains ouvrages ont une valeur scientifique limitée, tandis que d’autres jouissent d’une grande autorité, et que les hadiths présentent des degrés d’authenticité différents. Certains sont hautement authentiques, d’autres acceptables, d’autres encore faibles ou rejetés, et certains sont forgés.

Malheureusement, la culture religieuse musulmane est parfois marquée par les écrits de certains auteurs qui aiment remplir leurs ouvrages de récits extraordinaires, même lorsque ceux-ci sont invraisemblables ou contredisent des textes religieux authentiques. Lorsqu’ils écrivent sur les miracles du Prophète ou cherchent à encourager les bonnes mœurs et à mettre en garde contre les mauvaises actions, ces auteurs accordent parfois peu d’attention à l’authenticité des informations qu’ils rapportent, sous prétexte qu’aucune règle de jurisprudence religieuse n’est déduite de ces récits. En revanche, lorsqu’ils abordent des questions relatives au licite et à l’illicite en religion, ils accordent une attention minutieuse à l’authenticité des récits et déploient de grands efforts pour vérifier et épurer les hadiths qu’ils citent.

Cette catégorie d’auteurs comprend également ceux qui rapportent des récits accompagnés de leurs chaînes de transmission, sans préciser si les transmetteurs qui les composent sont dignes de confiance et fiables. Ils estiment que le simple fait de mentionner la chaîne de transmission suffit à écarter tout problème concernant l’authenticité du récit.

Cette conception pouvait être envisageable aux premières époques de l’islam, lorsque la mention de la chaîne de transmission permettait aux savants de distinguer les récits authentiques des autres. Mais elle ne peut plus être appliquée de la même manière aujourd’hui, car la plupart des gens se contentent de rapporter ce qu’ils trouvent dans les ouvrages, sans étudier les chaînes de transmission ni vérifier le degré de fiabilité de chacun des transmetteurs.

De nos jours, les auteurs se contentent souvent de reprendre les textes des hadiths qu’ils souhaitent inclure dans leurs écrits à partir d’ouvrages de référence tels que Târîkh at-Tabarî ou At-Tabaqât d’Ibn Sa‘d, sans tenir compte de leurs chaînes de transmission.

Ceux qui nient de manière excessive

À l’opposé, un autre type d’auteurs rejette de manière excessive tous les miracles physiques du Prophète ﷺ. Selon eux, le principal, voire l’unique miracle du Prophète Muhammad ﷺ, est le Noble Coran. Celui-ci met au défi l’humanité de produire un ouvrage semblable, voire dix sourates ou même une seule sourate comparable au Coran.

Par ailleurs, lorsque les polythéistes demandèrent au Prophète des signes matériels, des versets coraniques furent révélés pour rejeter leurs demandes. Allah dit :

« Et ils disent : “Nous ne croirons pas en toi, jusqu’à ce que tu aies fait jaillir de terre une source pour nous ; ou que tu aies un jardin de palmiers et de vignes, au milieu duquel tu feras jaillir abondamment des ruisseaux ; ou que tu fasses tomber sur nous, comme tu le prétends, le ciel par morceaux ; ou que tu fasses venir Allah et les anges devant nous ; ou que tu aies une maison d’or ; ou que tu montes au ciel. Et encore ne croirons-nous pas à ta montée, jusqu’à ce que tu fasses descendre sur nous un Livre que nous puissions lire.” Dis : “Gloire à mon Seigneur ! Ne suis-je qu’un être humain envoyé comme Messager ?” Rien n’empêcha les gens de croire lorsque leur parvint la guidance, si ce n’est qu’ils dirent : “Allah a-t-Il envoyé un être humain comme Messager ?” » (Coran, 17:90-94)

Pour expliquer la raison de ce rejet, Allah dit également :

« Rien ne Nous empêcha d’envoyer des signes, si ce n’est que les peuples anciens les avaient traités de mensonges. Nous avions donné aux Thamûd la chamelle, comme signe manifeste, mais ils lui firent du tort. Et Nous n’envoyons les signes qu’à titre d’avertissement. » (Coran, 17:59)

Allah, Exalté soit-Il, affirme également dans un autre verset que le Coran constituye à lui seul un signe suffisant pour démontrer la véracité du message du Prophète Muhammad ﷺ :

« Ne leur suffit-il donc pas que Nous ayons fait descendre sur toi le Livre qui leur est récité ? Il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour les croyants. » (Coran, 29:51)

Selon cette deuxième catégorie d’auteurs, il existe une sagesse divine dans le fait d’avoir accordé au Prophète un miracle intellectuel plutôt que physique. Il convenait que le dernier des messages divins adressés à l’humanité, à une époque où celle-ci avait atteint sa maturité, soit accompagné d’un miracle intellectuel éternel, car c’est précisément sa dimension intellectuelle qui confère au miracle son caractère permanent, tandis que les miracles physiques sont de nature temporaire.

Ces auteurs fondent notamment leur position sur un hadith authentique rapporté par al-Bukhari :

« Chaque Prophète a reçu des miracles grâce auxquels son peuple a cru. Quant à ce qui m’a été donné, c’est une révélation qu’Allah m’a révélée. J’espère donc que mes fidèles seront plus nombreux que ceux des autres Prophètes au Jour de la Résurrection. »

À mon avis, deux éléments poussent cette catégorie d’auteurs à adopter une telle position :

Premièrement : la foi inébranlable que les gens accordent aujourd’hui aux sciences physiques et au caractère inéluctable de la loi de causalité. Ils considèrent, par exemple, que le feu brûle, que le couteau coupe, que les êtres inanimés ne peuvent devenir des êtres vivants et qu’un mort ne peut revenir à la vie dans ce monde.

la foi inébranlable que les gens accordent aujourd’hui aux sciences physiques et au caractère inéluctable de la loi de causalité. Ils considèrent, par exemple, que le feu brûle, que le couteau coupe, que les êtres inanimés ne peuvent devenir des êtres vivants et qu’un mort ne peut revenir à la vie dans ce monde. Deuxièmement : la croyance excessive de la première catégorie dans la réalité de tous les miracles mentionnés dans les ouvrages, indépendamment de la question de savoir s’ils se sont réellement produits ou non. L’exagération de cette première catégorie est telle qu’elle revient presque à nier l’existence de la loi de causalité sur laquelle Allah, Exalté soit-Il, a établi ce monde.

Ceux qui adoptent une position modérée

Cette catégorie, à laquelle j’appartiens, adopte une position équilibrée sur cette question. Cette position peut être résumée en plusieurs points :

Le Noble Coran est le miracle suprême du Prophète Muhammad ﷺ . Par son intermédiaire, le Prophète a défié l’ensemble de l’humanité, et en particulier les Arabes. Il constitue également le miracle qui distingue le message de l’islam des autres messages divins. Son contenu même constitue une preuve de la véracité du Prophète ﷺ . Le Coran possède en outre une éloquence incomparable et une dimension intellectuelle exceptionnelle. Il renferme une connaissance immense de l’Invisible, qu’il s’agisse du passé, du présent ou de l’avenir. Les miracles physiques : Allah, Exalté soit-Il, a également accordé au Prophète ﷺ de nombreux grands miracles physiques. Toutefois, leur objectif n’était pas d’établir la véracité de son message, mais plutôt de l’honorer, de le soutenir, de le réconforter et de le rassurer, lui ainsi que ses compagnons. Parmi ces miracles figurent le Voyage nocturne, mentionné explicitement dans le Coran, ainsi que l’Ascension vers les cieux, évoquée implicitement dans le Coran et rapportée explicitement dans les hadiths authentiques. Allah, Exalté soit-Il, envoya également des anges pour combattre aux côtés des croyants et les soutenir lors de la bataille de Badr. Il fit aussi tomber la pluie sur les croyants afin de les purifier et d’étancher leur soif, tandis que les mécréants, pourtant à proximité des musulmans sur le champ de bataille, n’en bénéficièrent pas de la même manière. Allah, Exalté soit-Il, protégea également le Prophète et son compagnon Abû Bakr lorsqu’ils se trouvaient dans la grotte de Thawr, alors que les mécréants les poursuivaient. Si ces derniers avaient regardé leurs pieds lorsqu’ils étaient arrivés à l’entrée de la grotte, ils auraient découvert la présence du Prophète et d’Abû Bakr. D’autres miracles authentiques se produisirent également lors des batailles d’al-Ahzâb et de Tabûk, au cours desquelles les vivres étaient insuffisants pour nourrir toute l’armée musulmane. Allah fit alors qu’une petite quantité de nourriture entre les mains du Prophète ﷺ suffise à nourrir toute l’armée et à apaiser complètement sa faim.

Nous n’acceptons comme miracles physiques que ceux qui sont clairement mentionnés dans le Coran ou établis par la Sunna authentique. Quant aux miracles dont regorgent les nombreux ouvrages de moindre valeur consacrés à ce sujet, nous ne les retenons pas.

Les véritables miracles du Prophète

Plusieurs Compagnons ont rapporté que le Prophète ﷺ avait l’habitude de se tenir sur un tronc de palmier lorsqu’il s’adressait aux musulmans. Lorsqu’une chaire lui fut installée, le tronc se mit à gémir comme une chamelle en gestation, jusqu’à ce que le Prophète ﷺ descende de la chaire et pose sa main dessus.

Commentant cet événement, l’éminent savant des premières générations, Tâj ad-Dîn as-Subkî, déclara que les gémissements du tronc de palmier constituaient un événement authentique, rapporté par environ vingt Compagnons à travers différentes chaînes de transmission fiables. Le juge ‘Iyâd a également adopté ce point de vue dans son ouvrage Ash-Shifâ’.

Anas a rapporté :

« On apporta au Prophète ﷺ un récipient contenant de l’eau alors qu’il se trouvait avec ses Compagnons à az-Zawrâ’. Il plongea sa main dans l’eau et celle-ci se mit à jaillir entre ses doigts. Tous les gens firent leurs ablutions avec cette eau. » (al-Bukhari et Muslim)

Al-Barâ’ (qu’Allah l’agrée) a également rapporté qu’ils étaient au nombre de 1 400 le jour d’al-Hudaybiya. Il y avait alors un puits à al-Hudaybiya. Ils en avaient retiré toute l’eau, n’en laissant pas même une seule goutte.

Informé de la situation, le Prophète ﷺ s’assit au bord du puits et demanda qu’on lui apporte de l’eau. Il se rinça la bouche avec cette eau, puis la rejeta dans le puits. Les Compagnons attendirent quelque temps, puis puisèrent à nouveau de l’eau du puits :

« Nous avons étanché notre soif et même nos montures ont pu boire à satiété. » (al-Bukhari)

D’autres miracles sont également rapportés concernant l’eau jaillissant d’entre les doigts du Prophète ﷺ, et leur authenticité a été établie.

a) Les exaucements : Les recueils authentiques de la Sunna mentionnent de nombreux exemples où Allah répondait immédiatement aux invocations du Prophète ﷺ . Ainsi, une année de sécheresse, alors qu’aucun nuage n’était visible dans le ciel, il invoqua Allah et, avant même qu’il ne descende de la chaire, une pluie abondante se mit à tomber. De même, il implora Allah d’accorder la victoire aux musulmans lors de la bataille de Badr, de faire d’Ibn ‘Abbâs un éminent savant dans la religion et d’accorder à Anas une descendance nombreuse. Allah exauça toutes ces invocations. Il en fut également ainsi lorsqu’il invoqua Allah de châtier certaines personnes qui l’avaient offensé.

Les recueils authentiques de la Sunna mentionnent de nombreux exemples où Allah répondait immédiatement aux invocations du Prophète . Ainsi, une année de sécheresse, alors qu’aucun nuage n’était visible dans le ciel, il invoqua Allah et, avant même qu’il ne descende de la chaire, une pluie abondante se mit à tomber. De même, il implora Allah d’accorder la victoire aux musulmans lors de la bataille de Badr, de faire d’Ibn ‘Abbâs un éminent savant dans la religion et d’accorder à Anas une descendance nombreuse. Allah exauça toutes ces invocations. Il en fut également ainsi lorsqu’il invoqua Allah de châtier certaines personnes qui l’avaient offensé. b) Les prédictions : Le Prophète ﷺ annonça également à l’avance certains événements qui se réalisèrent effectivement, soit de son vivant, soit après sa mort. Il annonça notamment que les musulmans conquéreraient le Yémen, Busra, la Perse et Constantinople, entre autres. Il annonça également que ‘Ammâr serait tué par le groupe rebelle et que, par l’intermédiaire de son petit-fils al-Hasan, Allah réconcilierait les deux groupes de musulmans qui s’opposaient.

Les miracles liés à l’Hégire

Certains auteurs rapportent que lorsque le Prophète ﷺ se réfugia dans la grotte de Thawr, deux pigeons pondirent des œufs à l’entrée de la grotte et qu’un arbre poussa soudainement jusqu’à en couvrir l’entrée.

Il n’existe cependant aucun hadith — qu’il soit authentique, bon ou même faible — rapportant cet événement.

Quant à ce que les gens rapportent couramment au sujet d’une araignée qui aurait tissé sa toile à l’entrée de la grotte, un hadith est effectivement rapporté à ce sujet. Certains savants le considèrent comme hasan (bon), tandis que d’autres le jugent faible.

Le Coran indique qu’Allah, Exalté soit-Il, soutint le Prophète ﷺ par des armées invisibles. Allah dit à ce sujet :

« Puis Allah fit descendre sur lui Sa quiétude et le soutint par des troupes que vous ne voyiez pas. » (Coran, 9:40)

À supposer que l’histoire des pigeons et de l’araignée soit authentique, ils auraient été visibles, alors que le verset affirme que les troupes par lesquelles Allah a secouru Son Prophète étaient invisibles.

En réfléchissant quelque peu à cette comparaison, on comprend sans aucun doute que le soutien apporté au Prophète ﷺ par des troupes invisibles constituye un miracle davantage révélateur de la puissance et de la grandeur d’Allah que le fait de l’avoir secouru par des troupes visibles.

Ce sont les poèmes faisant l’éloge du Prophète et les écrits de certains auteurs modernes qui ont largement contribué à la diffusion de tels événements extraordinaires parmi les gens.

Telle est ma position concernant la question des miracles du Prophète ﷺ.