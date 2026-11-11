Introduction à Ibn Khaldoun et à la fondation de la sociologie

Ibn Khaldoun est renommé comme le fondateur de la sociologie, un titre qu’il a mérité grâce à son œuvre magistrale, Al-Muqaddima. Selon le Dictionnaire des termes des sciences sociales, la sociologie est définie comme : « Une étude descriptive, interprétative et comparative des sociétés humaines telles qu’elles apparaissent dans le temps et l’espace, visant à découvrir les lois de développement qui régissent les sociétés humaines dans leur progression et leur changement » ([1]).

Contexte historique et premiers fondements de la sociologie

Bien que la pensée sociale soit aussi ancienne que l’humanité elle-même, la sociologie n’est apparue comme discipline scientifique formelle qu’à une époque ultérieure. ‘Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldoun, éminent savant musulman décédé en 808 H, fut le premier à reconnaître l’existence de cette science, à affirmer son indépendance par rapport aux autres disciplines et à en établir les principes et préliminaires fondamentaux.

Dans ce contexte, Ibn Khaldoun déclare : « C’est comme si c’était une science indépendante en soi, car elle a un objet, qui est la civilisation humaine et sociale… » ([2]).

La Muqaddima : un cadre sociologique global

La Muqaddima d’Ibn Khaldoun englobe au moins sept branches de la sociologie, qu’il a traitées avec une remarquable clarté ([3]). Il fut le premier à appliquer une méthode d’étude scientifique aux phénomènes sociaux, ce qui le conduisit à découvrir de nombreuses vérités fixes, analogues à des lois, dans divers aspects de la civilisation humaine :

Sociologie générale

Sociologie politique

Sociologie urbaine

Sociologie économique

Sociologie de l’éducation

L’approche scientifique d’Ibn Khaldoun face aux phénomènes sociaux

Ibn Khaldoun fut le pionnier qui soumit les phénomènes sociaux à une méthode d’étude scientifique, ce qui aboutit à de nombreuses vérités stables ressemblant à des lois de la civilisation humaine. Cette approche correspond à diverses branches de la sociologie :

Sociologie générale : compréhension des structures et dynamiques sociales globales.

compréhension des structures et dynamiques sociales globales. Sociologie politique : analyse de l’État, du califat et de la monarchie.

analyse de l’État, du califat et de la monarchie. Sociologie urbaine : étude du développement urbain et de son impact sur la société.

étude du développement urbain et de son impact sur la société. Sociologie économique : exploration des métiers, des moyens de subsistance et des activités économiques.

exploration des métiers, des moyens de subsistance et des activités économiques. Sociologie de l’éducation : examen des systèmes éducatifs et des méthodes d’acquisition du savoir.

Influence sur les sociologues européens du XIXᵉ siècle

Les vues et théories d’Ibn Khaldoun ont précédé celles développées au XIXᵉ siècle par plusieurs sociologues européens renommés, notamment Auguste Comte, Jean-Jacques Rousseau, Herbert Spencer, Max Weber et d’autres. Ses travaux ont jeté les bases de la pensée sociologique moderne.

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Formation intellectuelle et diversité des fonctions dans la gouvernance

L’éducation d’Ibn Khaldoun dans un environnement islamique dynamique et diversifié, riche en événements, combinée aux diverses fonctions gouvernementales qu’il a occupées – rédacteur de lettres, rédacteur de pétitions de doléances, fonctions ministérielles, chambellan (hajib), ambassadeur, orateur, juge et enseignant – a profondément influencé sa formation intellectuelle. Cette expérience lui a apporté une expertise étendue et une compréhension approfondie de l’État et de la société.

Méthodologie scientifique dans la Muqaddima

Ibn Khaldoun a employé une méthodologie scientifique dans sa Muqaddima, en se concentrant sur :

l’induction,

l’observation,

la conclusion.

Il a souligné l’importance de comprendre les relations entre causes et effets, ainsi que l’interconnexion des phénomènes sociaux. Cette méthode repose sur l’induction, suivie de l’observation, puis de la conclusion, permettant une critique précise et une analyse objective des phénomènes sociaux.

Concept global de la civilisation humaine

Le concept de civilisation humaine chez Ibn Khaldoun englobe tous les phénomènes – démographiques, politiques, économiques, sociaux et intellectuels. Il l’exprime ainsi :

« Sache que la réalité de l’histoire humaine, c’est qu’elle relate la société humaine, qui est la civilisation du monde, et ce qui est présenté de la nature de cette civilisation en termes de conditions telles que la barbarie et la civilisation, le tribalisme, et les différentes formes de prédominance des hommes les uns sur les autres, et ce qui en découle en termes de royaumes, d’États et de leurs degrés, et ce à quoi les hommes se livrent par leurs actes et leurs efforts, et tout ce qui découle de cette civilisation naturellement dans ses conditions » ([4]).

Nature sociale inhérente de l’être humain

Ibn Khaldoun a clarifié un fait important : l’être humain est, par nature, un être social qui ne peut vivre isolé de ses semblables. Il a déclaré :

« … la société humaine est essentielle, et les sages l’expriment en disant : l’homme est naturellement sociable (civilisé) » ([5]).

Impact de l’environnement sur le comportement et la moralité

Il a abordé l’impact de l’environnement sur la moralité et le comportement humains ([6]), un concept lié à l’ethnologie moderne, branche de la sociologie. Il a également étudié la manière dont les modes de vie et les méthodes de production influencent les corps et les mœurs des hommes ([7]).

Le tribalisme et le fondement du pouvoir politique

Dans sa Muqaddima, Ibn Khaldoun consacre un chapitre aux États, à la monarchie et au califat, en soulignant que le tribalisme est la pierre angulaire de la gouvernance. Il relie les événements majeurs et les changements radicaux, tant dans la civilisation bédouine que dans la civilisation urbaine, à la présence ou à l’absence de tribalisme ([8]). À ses yeux, le tribalisme est le soutien fondamental de la vie des États et des dynasties.

Comprendre l’ascension et la chute des États

Ibn Khaldoun possédait une compréhension profonde et une grande perspicacité quant aux phases traversées par les États dans leur formation, leur croissance, leur puissance, leur prospérité, leur déclin et leur chute. Son analyse fournit un cadre complet pour comprendre le cycle de vie des entités politiques.

Conclusion : l’héritage durable de la Muqaddima d’Ibn Khaldoun

La Muqaddima d’Ibn Khaldoun est considérée comme une œuvre pionnière et fondatrice, ainsi qu’une étude scientifique analytique dans le domaine de la sociologie. Elle constitue une encyclopédie scientifique sans précédent de la sociologie humaine, détaillant le développement des sociétés humaines et les facteurs influençant leurs dynamiques sociales, politiques, économiques et intellectuelles.

Aucun savant avant Ibn Khaldoun n’avait présenté une étude systématique et scientifique des phénomènes sociaux conduisant à des conclusions d’une telle profondeur. Ainsi, la Muqaddima demeure une œuvre scientifique pionnière, sans équivalent dans l’histoire de la pensée sociale humaine.

Par Mohamed Amhzoun