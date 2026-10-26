L’une des qualités les plus remarquables du Prophète Muhammad ﷺ était son extraordinaire indulgence (ḥilm) face à l’hostilité, à l’ignorance et aux attaques personnelles. Que ce soit dans l’exercice de ses responsabilités, en temps de guerre ou dans la vie quotidienne, il faisait preuve d’une patience et d’une compassion exceptionnelles.

Ces exemples intemporels de son comportement constituent un repère moral pour quiconque souhaite exercer des responsabilités avec intégrité ou traverser les épreuves avec dignité.

1. La miséricorde au cœur de la bataille : le Prophète à Uhud

L’indulgence du Prophète ﷺ s’est manifestée de manière particulièrement frappante lors des épreuves les plus difficiles. Le jour de la bataille d’Uhud, bien qu’il fût blessé et couvert de sang, Muhammad ﷺ ne maudit pas ceux qui l’avaient attaqué. Au contraire, il essuya le sang de son visage et invoqua Allah en ces termes :

« Seigneur, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. »

Même au milieu d’une intense souffrance physique, son premier réflexe fut de faire preuve de compassion plutôt que de chercher à se venger.

2. Répondre à l’injustice avec calme : l’incident d’al-Juʿrānah

Alors qu’il distribuait le butin de guerre à al-Juʿrānah, un homme lui lança brutalement : « Sois juste ! » Au lieu de s’indigner face à cette remise en cause de son intégrité, le Prophète ﷺ répondit calmement : « Malheur à moi si je ne suis pas juste. »

Cet épisode met en lumière un principe essentiel du leadership prophétique : la capacité à accueillir les critiques avec humilité et à préserver la justice, même sous pression.

3. Gagner les cœurs par la sagesse

Lorsque le Prophète ﷺ offrait des cadeaux aux chefs de tribus, certains de ses compagnons exprimaient leur mécontentement. Il ne réagissait pas en imposant son autorité, mais expliquait sa démarche en ces termes : « Je souhaite gagner leurs cœurs. »

Sa patience permit d’apaiser les tensions et montra qu’un véritable leadership privilégie l’unité et la construction de relations durables plutôt qu’une réconciliation de circonstance.

4. L’épreuve de Zayd ibn Suʿnah : l’indulgence plutôt que la colère

Zayd ibn Suʿnah, un érudit, cherchait à vérifier les signes de la prophétie. Il avait notamment relevé deux caractéristiques du Prophète ﷺ :

Son indulgence prenait toujours le pas sur sa colère.

Plus ses interlocuteurs faisaient preuve d’ignorance, plus sa patience se manifestait.

Pour mettre ces qualités à l’épreuve, Zayd réclama brutalement, en public, le remboursement d’une dette. Alors que le compagnon ʿUmar, qu’Allah l’agrée, réagit avec colère pour défendre le Prophète ﷺ, celui-ci demeura serein.

Il reprit ʿUmar en lui disant : « Toi et moi aurions dû faire preuve de meilleures manières », puis ordonna que Zayd reçoive un supplément en compensation du désagrément qui lui avait été causé. Cette bonté exceptionnelle conduisit Zayd à embrasser l’islam.

5. Pardonner à ceux qui menaçaient sa vie

Alors qu’il se reposait sous un arbre, un Bédouin s’empara de l’épée du Prophète ﷺ et le menaça de mort, lui demandant : « Qui te protégera de moi ? »

Le Prophète ﷺ répondit calmement : « Allah. »

Saisi par cette assurance, l’homme laissa tomber l’épée. Le Prophète ﷺ la ramassa, mais choisit le pardon plutôt que la vengeance. Cet acte de miséricorde transforma un ancien ennemi en croyant.

6. Invoquer la guidance plutôt que le châtiment

Lorsqu’on lui demanda de maudire la tribu de Daws en raison de son rejet de l’islam, le Prophète ﷺ choisit une autre voie. Il leva les mains et invoqua Allah :

« Ô Allah, guide la tribu de Daws et amène-la à nous. »

Son choix de la miséricorde plutôt que du châtiment contribua finalement à la conversion pacifique de toute la tribu.

7. Le pardon silencieux : l’épisode de la sorcellerie

Lorsqu’un sort destiné à lui nuire fut secrètement jeté sur lui, le Prophète ﷺ apprit par une révélation divine qui en était responsable. Fait remarquable, il ne chercha pas à se venger et ne dénonça même pas publiquement l’auteur de cet acte.

Cette indulgence silencieuse témoignait d’une âme qui ne se laissait pas guider par le désir de vengeance personnelle.

Les principales leçons du leadership prophétique

Qualité Description La miséricorde plutôt que les représailles Privilégier l’invocation et le pardon, même lorsqu’on subit des blessures physiques. L’humilité face à la critique Répondre aux reproches publics avec calme plutôt que de réagir sous l’effet de l’ego. La maîtrise de soi Comprendre que la véritable force réside dans la maîtrise de ses émotions. La bienveillance et la sagesse Recourir aux cadeaux et à la douceur dans les paroles pour gagner les cœurs les plus endurcis.

Conclusion : faire vivre l’héritage de la patience

Le Prophète Muhammad ﷺ nous a légué un héritage durable de patience. Sa capacité à maîtriser sa colère et à pardonner à ses ennemis demeure un modèle pour l’humanité. Dans un monde souvent dominé par l’indignation et les réactions impulsives, son exemple nous invite à privilégier la maîtrise de soi, la miséricorde et l’élévation morale.

Puissions-nous nous efforcer de refléter sa miséricorde dans nos interactions quotidiennes, dans l’exercice de nos responsabilités et dans notre comportement.