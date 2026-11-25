Le point de rencontre entre la foi et les émotions

L’intelligence émotionnelle (IE) constitue un pont entre la sagesse spirituelle ancienne et les connaissances contemporaines en psychologie. À notre époque, marquée par la rapidité des communications numériques et des interactions sociales souvent empreintes d’agressivité, la capacité à reconnaître, comprendre et maîtriser ses émotions est fréquemment présentée comme une compétence purement laïque. Pourtant, pour le croyant, l’intelligence émotionnelle n’est pas une découverte moderne : elle fait partie intégrante du caractère prophétique. S’intéresser à la Sunnah de l’intelligence émotionnelle, c’est reconnaître que le Prophète Muhammad ﷺ fut un modèle incomparable d’empathie, de maîtrise de soi et d’harmonie dans les relations humaines.

L’islam ne considère pas l’être humain comme une simple machine biologique ou un intellect dépourvu de sentiments. Il le considère comme un être doté d’un cœur (qalb), capable de ressentir, de connaître des fluctuations et de trouver son apaisement auprès du Divin. Le Coran met en lumière la profondeur humaine du Prophète ﷺ et la miséricorde dont Allah l’a comblé :

« C’est par une miséricorde d’Allah que tu as été doux envers eux. Si tu avais été rude et dur de cœur, ils se seraient dispersés loin de toi. » (Coran, 3:159)

Ce verset montre que la réussite de la mission prophétique était indissociable de la douceur et de la sensibilité du Prophète ﷺ dans ses relations avec autrui. En faisant revivre cet aspect parfois négligé de la Sunnah, nous renouons avec un modèle de vie qui place au premier plan la dignité de l’être humain et l’importance de son équilibre émotionnel.

La conscience de soi et la discipline du cœur

Au cœur de l’intelligence émotionnelle en islam se trouve la conscience de soi. En psychologie, celle-ci désigne la capacité à observer son état intérieur. Dans la tradition islamique, cette conscience se cultive notamment à travers deux pratiques essentielles :

La murâqabah : la conscience permanente de la présence et de la surveillance d’Allah.

la conscience permanente de la présence et de la surveillance d’Allah. La muhâsabah : l’examen de soi et l’évaluation de ses intentions et de ses actes.

Le Prophète ﷺ a enseigné que la véritable force ne se mesure pas à la capacité de dominer physiquement les autres, mais à celle de maîtriser son âme dans un accès de colère.

« Le fort n’est pas celui qui terrasse les autres par sa force, mais celui qui se maîtrise lorsqu’il est en colère. » (Sahih Al-Bukhari)

Cette parole constitue une véritable leçon de maîtrise émotionnelle. En reconnaissant la montée de la colère et en choisissant une autre réaction — changer de posture ou garder le silence, par exemple —, le croyant met en pratique une forme élevée d’intelligence émotionnelle. Cette discipline, inspirée de l’enseignement prophétique, protège les relations des conséquences dévastatrices des réactions impulsives. Elle nous apprend que nous pouvons ressentir nos émotions sans être nécessairement obligés d’agir sous leur emprise, surtout lorsqu’elles risquent de nous conduire à la transgression.

Le modèle prophétique de l’empathie et de la conscience sociale

L’empathie, c’est-à-dire la capacité à se mettre à la place d’autrui et à comprendre ses difficultés, constitue l’un des piliers du caractère prophétique. Le Prophète ﷺ était particulièrement attentif à l’état émotionnel de ceux qui l’entouraient, notamment des enfants, des personnes âgées et même des animaux. Lorsqu’il entendait un enfant pleurer, il abrégeait la prière en assemblée par compassion pour sa mère et par souci de ne pas prolonger son inquiétude. Cette attention aux réalités humaines montre que l’adoration n’est jamais dissociée des besoins et des émotions des membres de la communauté.

« Aucun d’entre vous ne croit véritablement tant qu’il n’aime pas pour son frère ce qu’il aime pour lui-même. » (Sahih Al-Bukhari)

Ce hadith constitue un enseignement fondamental en matière d’intelligence émotionnelle. Il invite le croyant à s’intéresser sincèrement à la réalité de son prochain. Faire revivre l’empathie prophétique, c’est dépasser une existence centrée sur soi pour développer une compassion tournée vers les autres. Lorsque nous rencontrons une personne en détresse, notre éducation spirituelle nous pousse à ne pas nous contenter de lui proposer une solution toute faite, mais à lui offrir une forme d’aumône du cœur : reconnaître ses sentiments, être présent à ses côtés et lui prêter une oreille attentive.

Traverser le deuil : accueillir ses émotions sans se juger

Un aspect profond, mais souvent négligé, de l’intelligence émotionnelle en islam réside dans la reconnaissance de la légitimité des sentiments humains. Cela apparaît clairement au cours de « l’année de la tristesse », lorsque le Prophète ﷺ perdit son épouse bien-aimée Khadîdja et son protecteur Abû Tâlib. Il ne refoula pas son chagrin et ne considéra pas la tristesse comme un signe de faiblesse dans la foi : il pleura.

Lorsque son jeune fils Ibrâhîm décéda, les yeux du Prophète ﷺ se remplirent de larmes. Il établit alors un principe essentiel pour traverser le deuil :

« Les yeux versent des larmes et le cœur est affligé, mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. » (Sahih Al-Bukhari)

Cet exemple nous enseigne que la Sunnah reconnaît toute la gamme des émotions humaines, tout en maintenant notre attachement spirituel à Allah. Dans une culture moderne dominée par la performance et l’activisme permanent, qui semble exiger une positivité à tout prix, le modèle prophétique nous rappelle que nous avons le droit d’être humains. Il nous apprend que l’équilibre émotionnel suppose de reconnaître sa souffrance tout en ancrant son âme dans le ridâ, c’est-à-dire l’acceptation sereine du décret d’Allah.

Maîtriser les relations humaines et apprendre à parler avec douceur

La gestion des conflits constitue un défi majeur à l’ère de l’anxiété et des tensions sociales. L’intelligence émotionnelle prophétique apparaît ainsi comme un moyen essentiel de préserver la cohésion sociale. Le Prophète ﷺ accordait une place particulière à la douceur (rifq) :

« La douceur n’est jamais présente dans une chose sans l’embellir, et elle n’est jamais retirée d’une chose sans la rendre défectueuse. » (Sahih Muslim)

Dans une discussion houleuse, le réflexe consiste souvent à vouloir avoir raison ; l’attitude inspirée de l’exemple prophétique consiste plutôt à agir avec droiture et bienveillance. Le Prophète ﷺ était connu pour accorder toute son attention à son interlocuteur, sans le brusquer, même lorsque celui-ci se montrait agressif. Il se tournait vers lui et l’écoutait avec attention.

En adoptant cette écoute attentive dans nos mariages, nos lieux de travail et nos communautés, nous remplaçons l’attitude défensive par l’ouverture, et la dureté par la « belle exhortation » recommandée dans le Coran. Nous apprenons ainsi que gagner un cœur a infiniment plus de valeur que remporter un débat.

Le pouvoir guérisseur du pardon et du détachement du ressentiment

La dernière étape, et peut-être la plus difficile, de ce cheminement spirituel et émotionnel consiste à surmonter les blessures durables par le pardon. Entretenir de la rancune constitue un poids émotionnel qui entrave l’épanouissement spirituel.

« Qu’ils pardonnent et absolvent. N’aimez-vous pas qu’Allah vous pardonne ? » (Coran, 24:22)

Le Prophète ﷺ en donna une illustration remarquable lors de la conquête de La Mecque. Après des années de persécutions, de tortures et de pertes parmi ses proches, il se tint devant ceux qui avaient autrefois été ses ennemis et leur demanda : « Que pensez-vous que je vais faire de vous ? » Lorsqu’ils exprimèrent leur espoir, il leur répondit simplement : « Partez, vous êtes libres. »

Ce geste illustre une maîtrise remarquable de soi et une immense magnanimité. En renonçant à la vengeance, le Prophète ﷺ choisit la voie du pardon et ouvrit la voie à la réconciliation avec ceux qui l’avaient autrefois combattu. Faire revivre cette Sunnah aujourd’hui, c’est choisir la paix que procure le pardon plutôt que le poison du ressentiment.

Un appel à l’excellence émotionnelle

L’intelligence émotionnelle n’est pas un luxe réservé à une élite, mais une nécessité pour tout croyant qui aspire à vivre selon le principe de l’ihsân, c’est-à-dire l’excellence dans la foi et le comportement. Elle nous rappelle que notre relation avec Allah se reflète aussi dans nos relations avec Ses créatures. Lorsque nous maîtrisons notre colère, reconnaissons la peine des autres, parlons avec douceur et pardonnons à ceux qui nous ont fait du tort, nous accomplissons des actes qui font revivre l’esprit même de la voie prophétique.

Dans un monde de plus en plus complexe, dépasser la superficialité des pratiques religieuses exige d’approfondir notre compréhension du caractère moral et spirituel. En accordant nos cœurs au modèle prophétique, nous découvrons une paix intérieure que les circonstances extérieures ne peuvent facilement nous ravir.