En Islam, il est permis au musulman, et même encouragé, de prendre part à des formes utiles de loisirs et de divertissement. La détente et l’amusement sont permis en Islam tant que l’objectif est utile et que les moyens sont utiles et licites.

Cheikh Yusuf Al-Qaradawi, dans son livre Le licite et l’illicite en Islam, a déclaré :

« Les loisirs et le jeu en Islam :

L’Islam est une religion pratique. Il ne flotte pas dans la stratosphère d’idéaux imaginaires, mais demeure avec les êtres humains sur le terrain des réalités et des préoccupations quotidiennes. Il ne considère pas les gens comme des anges, mais les accepte comme des mortels. L’Islam n’exige pas des musulmans que leur parole soit composée uniquement de pieuses formules, que leur silence soit une méditation, qu’ils n’écoutent rien d’autre que la récitation du Coran, ni qu’ils passent tout leur temps libre à la mosquée. Au contraire, il reconnaît qu’Allah a créé les êtres humains avec des besoins et des désirs : de même qu’ils ont besoin de manger et de boire, ils ont aussi besoin de se détendre et de se divertir.

Un temps pour ceci et un temps pour cela :

Certains des Compagnons du Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) atteignirent de hauts degrés spirituels. Ils pensaient que, pour demeurer à un tel niveau spirituel, ils devaient toujours être sérieux, engagés dans une adoration constante, tournant le dos à toutes les jouissances de la vie et aux bonnes choses de ce monde, ne jouant ni ne se relaxant, mais gardant leurs yeux et leurs esprits fixés sur l’Au-delà et ses préoccupations, loin de la vie ordinaire et de ses divertissements.

Écoutons ce que Hanzalah Al-Usaidi, grand Compagnon et scribe du Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui), dit de lui-même : ‘Abu Bakr me rencontra et demanda : “Comment vas-tu, Hanzalah ?” Je répondis : “Hanzalah est devenu un hypocrite.” Il dit : “Subhanallah (Gloire à Allah) ! Que dis-tu ?” Je répondis : “Lorsque nous sommes avec le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions soient sur lui), il évoque le Feu et le Paradis jusqu’à ce que ce soit comme si nous les voyions. Mais lorsque nous quittons la compagnie du Prophète et jouons avec nos épouses et nos enfants, ou que nous nous occupons de nos biens, nous oublions beaucoup.” Abu Bakr dit : “Par Allah, j’ai éprouvé la même chose.” Lui et moi allâmes alors rendre visite au Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions soient sur lui) et je dis : “Ô Messager d’Allah ! Hanzalah est devenu un hypocrite.” Il demanda : “Et comment cela ?” Je répondis : “Ô Messager d’Allah ! Quand nous sommes avec toi, tu parles du Feu et du Jardin jusqu’à ce que ce soit comme si nous les voyions. Puis nous sortons et jouons avec nos épouses et nos enfants, et nous nous occupons de nos biens, et nous oublions beaucoup.” Le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions soient sur lui) dit alors : “Par Celui dans la main duquel se trouve mon âme, si vous demeuriez au même niveau que lorsque vous êtes avec moi et dans le rappel d’Allah, les anges vous serreraient la main lorsque vous vous reposez et lorsque vous marchez, mais, ô Hanzalah, il y a un temps (pour ceci) et un temps (pour cela).” Il répéta cette phrase trois fois. (Rapporté par Muslim.)

L’humanité du Messager d’Allah :

Le modèle de vie du Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) est un exemple parfait pour tout être humain. Dans l’intimité, il adorait son Seigneur avec une dévotion si intense, restant debout de longues heures en prière au point que ses pieds en enflent ; dans ce qui touche à la vérité ou à la justice, il ne se souciait de l’opinion de personne, ne recherchant que l’agrément d’Allah. Mais dans ses habitudes de vie et ses relations avec les gens, il était un être humain : il aimait les bonnes choses, participait aux conversations légères, souriait et plaisantait, sans jamais s’écarter de la vérité. Le Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) aimait la joie et détestait la tristesse ; il cherchait refuge auprès d’Allah contre les difficultés et les épreuves qui engendrent le chagrin, en invoquant : “Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre l’angoisse et le chagrin.” (Rapporté par Abu Dawud)

Concernant son sens de l’humour, il est rapporté qu’une fois une vieille femme vint à lui, disant : “Ô Messager d’Allah, prie Allah afin qu’Il m’admette dans le Jardin.” Le Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) lui dit qu’il n’y a pas de place au Paradis pour les vieilles femmes. Elle éclata en sanglots, sans comprendre le sens plus profond des paroles du Prophète. Il l’apaisa en disant qu’elle n’entrerait pas au Paradis en tant que vieille femme ; au contraire, elle y entrerait en tant que jeune femme pleine de vitalité. Puis il lui récita les paroles d’Allah : “Certes, Nous les avons créées d’une création nouvelle. Et Nous en avons fait des vierges. Aimantes, de même âge.” (Al-Waqi‘ah : 35-37) (Rapporté par At-Tirmidhi)

Détendre l’esprit :

Suivant l’exemple du Prophète, ses nobles et purs Compagnons goûtaient eux aussi à l’humour et au rire, au jeu et au sport, ce qui détendait leurs corps et leurs esprits et les préparait mieux à parcourir le long et rude chemin de l’effort dans la cause de la vérité et de la justice. ‘Ali ibn Abi Talib a dit : “Les esprits se fatiguent, comme les corps ; traitez-les donc avec humour”, et : “Rafraîchissez vos esprits de temps à autre, car un esprit fatigué devient aveugle.” Et Abu Ad-Darda’ a dit : “Je divertis mon cœur par quelque chose de trivial afin de le rendre plus fort au service de la vérité.”

En conséquence, il n’y a aucun mal à ce que le musulman se divertisse afin de détendre son esprit ou se rafraîchisse par un sport permis, ou un jeu avec ses amis. Toutefois, la recherche du plaisir ne doit pas devenir l’objectif de sa vie, au point qu’il s’y consacre en oubliant ses obligations religieuses. Il ne doit pas non plus plaisanter sur des sujets sérieux. On a justement dit : “Assaisonnez votre conversation d’humour dans la même proportion que vous assaisonnez votre nourriture de sel.”

Il est interdit au musulman de plaisanter et de rire au sujet des valeurs et de l’honneur des autres. Allah Tout-Puissant dit : “Ô vous qui avez cru, que des gens ne se moquent pas d’autres gens ; il se peut que ceux-ci soient meilleurs qu’eux.” (Al-Hujurat : 11) Il n’est pas non plus convenable pour le musulman de raconter des blagues fondées sur le mensonge afin de faire rire les gens. Le Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a mis en garde contre cela, en disant : “Malheur à celui qui dit quelque chose de faux afin de faire rire les gens ! Malheur à lui, malheur à lui !” (Rapporté par At-Tirmidhi)

Sports permis :

Il existe de nombreux jeux et sports que le Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a recommandés aux musulmans comme source de plaisir et de loisir, et qui, en même temps, les préparent à l’adoration et aux autres obligations. Ces sports, qui exigent compétence et détermination, et qui impliquent aussi l’exercice physique et le développement du corps, sont liés aux arts martiaux, formant les musulmans aux champs de bataille du Jihâd dans la cause d’Allah. »