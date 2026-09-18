Tout d’abord, il convient de souligner que l’islam n’est pas contre le divertissement, tant qu’il ne détourne pas la personne d’une obligation et qu’il ne contient rien de contraire à l’islam. Cependant, il est très important qu’une personne accorde une grande attention à son temps et ne le gaspille pas, car « le temps file ».

En réponse à votre question, le Cheikh Khalid Al-Majid, enseignant à la Faculté de Chari‘a de l’Université islamique Al-Imam Muhammad ibn Saud, a déclaré :

La première catégorie : les jeux utiles et recommandés

Les jeux se divisent en deux catégories : La première catégorie comprend les jeux utiles à la cause du jihâd, qu’il s’agisse du jihâd physique (combat) ou du jihâd verbal. Le sport entre dans cette catégorie, comme la natation, le tir, l’équitation, ainsi que les jeux qui développent les capacités d’une personne et ses connaissances islamiques.

Ces jeux sont religieusement recommandés, et ceux qui s’y adonnent seront récompensés tant que leur intention est bonne et qu’ils cherchent, par cela, à soutenir la religion. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a dit : « Tirez, ô Banû Ismâ‘îl [Ismaël], car votre père était un archer » (Al-Bukhari). Le tir ou l’archerie inclut, par analogie, toutes les actions similaires.

La seconde catégorie : les jeux sans utilité directe

La seconde catégorie comprend les jeux qui ne sont pas utiles à la cause du jihâd. Ils sont de deux types : le premier type comprend les jeux explicitement interdits par les textes du Coran ou de la Sunna, comme jouer aux dés, comme cela est mentionné dans le Hadith. Ces jeux doivent être évités par le musulman.

Les jeux pouvant mener au haram

Le second type comprend les jeux qui ne sont ni ordonnés ni interdits par les textes. Ceux-ci sont de deux sortes : la première sorte regroupe les jeux qui comportent quelque chose de haram, comme les jeux impliquant des statues, ou les jeux qui mènent à des disputes et des conflits entre les gens, et aboutissent à ce qu’ils disent ou fassent quelque chose de mauvais.

Ces jeux relèvent de l’interdiction, en raison des conséquences haram auxquelles ils conduisent, ou parce qu’ils sont des moyens menant à quelque chose de haram. Si quelque chose est un moyen qui mène habituellement à quelque chose de haram, alors nous devons nous en abstenir.

Les jeux neutres et leurs conditions de permission

La seconde sorte est constituée de jeux qui ne comportent rien de haram et qui, généralement, n’y conduisent pas, comme la plupart des jeux que nous voyons : football, volleyball, tennis de table, etc. Ceux-ci sont permis, à condition de respecter les restrictions suivantes :

Ils doivent être exempts de jeu d’argent, par exemple les paris entre joueurs.

Ils ne doivent pas être un obstacle au rappel obligatoire d’Allah, à la prière, ni à aucun acte d’adoration obligatoire, comme le fait d’honorer ses parents.

Ils ne doivent pas prendre une grande partie du temps du joueur — sans parler de prendre tout son temps — au point qu’il soit connu des gens pour cela, ou que cela devienne son métier, car il y a alors la crainte que le Verset : « Ceux qui ont pris leur religion pour jeu et divertissement, et que la vie d’ici-bas a trompés. Aujourd’hui Nous les avons oubliés » (Al-A‘râf, 7:51) ne s’applique à eux.

La dernière condition n’a pas de limite fixe ; elle doit être renvoyée à ce qui est reconnu comme usage chez les musulmans : tout ce qu’ils considèrent comme excessif devient non permis. Une personne doit fixer une limite au temps consacré au jeu et au temps consacré aux occupations sérieuses : si le temps dédié au jeu représente la moitié, le tiers ou le quart, alors c’est trop.