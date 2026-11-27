Alors que le mois sacré de Muharram, mois d’Allah, marque le début de la nouvelle année hégirienne, les musulmans du monde entier se préparent à accueillir le jour d’Achoura et à bénéficier de ses immenses mérites. La Sunna prophétique authentique a clairement mis en lumière le statut spirituel de cette journée bénie. Dans ce guide approfondi de Sayyid Ahmad Ahmad Sahloul, nous découvrirons les mérites du jour d’Achoura, les événements historiques qui lui sont associés et la manière dont le jeûne de cette journée constitue une occasion précieuse d’obtenir l’expiation des péchés.

Quels sont les mérites du jour d’Achoura ?

Allah a accordé au dixième jour de Muharram des bénédictions particulières. Selon les traditions prophétiques authentiques et les récits historiques rapportés par les savants musulmans, ses principaux mérites sont les suivants :

1. Le jour où Allah a accepté le repentir du prophète Adam

D’après Ibn ‘Abbâs — qu’Allah les agrée tous deux —, celui-ci a déclaré au sujet d’Achoura :

« C’est le jour où le repentir d’Adam a été accepté. »

2. La descente du prophète Adam sur terre

Le savant des premières générations Qatâda a déclaré :

« Nous avions l’habitude de dire que le jour où le repentir d’Adam a été accepté était le jour d’Achoura, et que le jour où il est descendu sur terre était également le jour d’Achoura. »

3. Le jour où l’arche de Noé s’est immobilisée sur le mont Jûdî

Selon les récits historiques rapportés par Qatâda :

« Noé embarqua sur l’arche au mois de Rajab, alors qu’il restait dix jours dans le mois, et il en descendit le jour d’Achoura. »

4. Une journée historique de repentir et de pardon

D’après Al-Aswad ibn Yazîd, celui-ci a déclaré :

« J’ai interrogé ‘Ubayd ibn ‘Umayr au sujet du jeûne d’Achoura. Il m’a répondu : “Muharram est le mois d’Allah, et il contient le jour d’Achoura. Un peuple a autrefois commis un grave péché en ce jour. Il s’est ensuite repenti, et cette journée est devenue connue comme le Jour du repentir. Ne laissez donc pas passer ce jour sans le jeûner.” »

Par ailleurs, Wahb rapporte qu’Allah, exalté soit-Il, révéla à Moïse :

« Ordonne à ton peuple de se repentir auprès de Moi durant les dix premiers jours de Muharram. Lorsque le dixième jour arrivera, qu’ils viennent à Moi afin que Je leur pardonne. » [^5]

Selon la tradition, cette journée est également reconnue comme celle où Allah a accepté le repentir du peuple du prophète Yûnus (Jonas), ainsi que comme la date historique des naissances des prophètes Ibrâhîm (Abraham) et ‘Îsâ (Jésus).

5. L’un des jours sacrés d’Allah

D’après ‘Abd Allah ibn ‘Umar, les gens de l’époque préislamique (Jâhiliyyah) avaient l’habitude de jeûner le jour d’Achoura. Le Messager d’Allah ﷺ et les musulmans le jeûnaient également avant que le jeûne du mois de Ramadan ne devienne obligatoire. Lorsque le jeûne de Ramadan fut rendu obligatoire, le Messager d’Allah déclara :

« Achoura est l’un des jours d’Allah. Celui qui le souhaite peut le jeûner, et celui qui le souhaite peut ne pas le jeûner. »

Par conséquent, ‘Abd Allah ibn ‘Umar ne jeûnait ce jour que lorsqu’il coïncidait avec son programme habituel de jeûnes surérogatoires. [^6]

Les principaux événements historiques du jour d’Achoura en islam

6. Le salut de Moïse et la noyade de Pharaon

D’après Ibn ‘Abbâs, lorsque le Messager d’Allah ﷺ émigra à Médine, il trouva la communauté juive en train de jeûner le jour d’Achoura. Le Prophète ﷺ leur demanda :

« Quel est ce jour que vous jeûnez ? »

Ils répondirent :

« C’est un jour immense au cours duquel Allah a sauvé Moïse et son peuple et a noyé Pharaon et son armée. Moïse l’a donc jeûné en signe de gratitude, et nous le jeûnons également. »

Le Messager d’Allah ﷺ répondit :

« Nous sommes plus en droit que vous de nous réclamer de Moïse et nous sommes plus proches de lui. »

Le Messager d’Allah ﷺ jeûna alors ce jour et ordonna aux musulmans de le jeûner. [^7]

Dans une autre narration rapportée par ‘Alî ibn Abî Tâlib, un homme lui demanda :

« Quel mois me recommandes-tu de jeûner après le mois de Ramadan ? »

‘Alî répondit :

« Je n’ai entendu personne poser cette question, à l’exception d’un homme que j’ai entendu interroger le Messager d’Allah alors que j’étais assis auprès de lui. Le Prophète ﷺ lui répondit :

“Si tu souhaites jeûner après le mois de Ramadan, alors jeûne Muharram, car c’est le mois d’Allah. Il contient un jour au cours duquel Allah a accepté le repentir d’un peuple, et Il acceptera également le repentir d’autres peuples en ce jour.” » [^8]

7. Le renouvellement annuel du voile de la Kaaba à l’époque préislamique

D’après ‘Â’isha, celle-ci a déclaré :

« Ils avaient l’habitude de jeûner le jour d’Achoura avant que le jeûne de Ramadan ne devienne obligatoire. C’était également le jour où la Kaaba était recouverte de son voile… »

Éclairage historique : Cette tradition montre que, durant la période préislamique, la Kaaba était recouverte de son voile chaque année le jour d’Achoura. Abû Ja‘far al-Bâqir a précisé que cette pratique s’est poursuivie pendant un certain temps au début de l’islam, avant que la date ne soit définitivement déplacée au Jour du sacrifice (‘Aïd al-Adhâ), durant la saison du Hajj. [^10]

Les récompenses prophétiques : jeûner Achoura et faire l’aumône

8. L’empressement du Prophète ﷺ à en obtenir la récompense

D’après ‘Ubayd Allah ibn Abî Yazîd, celui-ci a entendu Ibn ‘Abbâs être interrogé sur les mérites du jeûne d’Achoura. Il répondit :

« Je ne connais aucun jour que le Messager d’Allah ait jeûné en recherchant son mérite par rapport aux autres jours, si ce n’est celui-ci ; et aucun mois, si ce n’est celui-ci » — faisant référence au mois de Ramadan. [^11]

Les savants soulignent qu’Ibn ‘Abbâs a mentionné Achoura aux côtés de Ramadan, bien que le premier corresponde à un jeûne surérogatoire et le second à un jeûne obligatoire, parce que tous deux procurent des récompenses inégalées auprès d’Allah.

9. Le jeûne d’Achoura expie les péchés d’une année entière

D’après Abû Qatâda, dans un long hadith consacré aux récompenses spirituelles du jeûne surérogatoire, le Prophète ﷺ a déclaré :

« … Quant au jeûne du jour d’Achoura, j’espère qu’Allah expiera les péchés de l’année qui l’a précédé. »

Éclairage théologique : Des savants musulmans, tels qu’Ibn Hajar, ont relevé la sagesse qui explique pourquoi le jour de ‘Arafa expie les péchés de deux années, tandis qu’Achoura expie ceux d’une seule. Achoura est historiquement lié au salut de Moïse, alors que ‘Arafa est proprement associé à la station du prophète Muhammad ﷺ, mettant ainsi en évidence les bénédictions supérieures du message final. [^14]

10. Faire l’aumône le jour d’Achoura

D’après ‘Abd Allah ibn ‘Amr ibn al-‘Âs, celui-ci a déclaré :

« Celui qui jeûne le jour d’Achoura, c’est comme s’il avait jeûné toute une année ; et celui qui y fait une aumône, c’est comme s’il avait fait l’aumône pendant une année entière. »

Conclusion

Le jour d’Achoura est bien plus qu’une simple date dans l’histoire de l’islam. Comme le montre cette étude, il demeure un rendez-vous spirituel annuel essentiel, consacré au repentir, à l’introspection et à la recherche du pardon divin.

En faisant revivre la Sunna du jeûne en ce jour et en l’accompagnant de l’aumône, le musulman peut obtenir l’expiation de ses fautes passées et commencer la nouvelle année hégirienne sur la voie du renouveau spirituel.

[^1]: Référence [1] du texte source. [^2]: Référence [2] du texte source. [^3]: Référence [3] du texte source. [^4]: Référence [4] du texte source. [^5]: Référence [5] du texte source. [^6]: Référence [6] du texte source. [^7]: Référence [7] du texte source. [^8]: Référence [8] du texte source. [^9]: Référence [9] du texte source. [^10]: Référence [10] du texte source. [^11]: Référence [11] du texte source. [^12]: Référence [12] du texte source. [^13]: Référence [13] du texte source. [^14]: Référence [14] du texte source. [^15]: Référence [15] du texte source.