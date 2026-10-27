L’éthique islamique des manifestations encadre la défense de la vérité et la dénonciation de l’injustice dans le respect strict des principes de la charia. Manifester contre l’oppression pour défendre la vérité et les opprimés est un acte légitime, qui peut même devenir obligatoire lorsqu’il est susceptible d’influer sur les décisions des oppresseurs. Toutefois, les protestations et les manifestations ne justifient ni les émeutes ni les actes de vandalisme visant les biens publics ou privés. De tels actes relèvent de l’injustice et ne sauraient être justifiés par les comportements répréhensibles des gouvernements.

Pour expliquer la légitimité des manifestations au regard de la charia, l’éminent savant saoudien, le Dr Muhammad al-Ahmari, déclare :

Organiser des manifestations pour défendre la vérité et dénoncer l’injustice, l’oppression et la corruption est une pratique légitime, qui peut se répéter dans différentes circonstances. Allah autorise ce type d’action lorsqu’il s’agit de condamner la corruption, tout comme Il permet les rassemblements à l’occasion de célébrations festives.

On peut citer, à titre d’exemple, le fait que le Prophète ﷺ et ses Compagnons se rassemblaient pour saluer les armées musulmanes au moment de leur départ et les accueillir à leur retour. Un autre exemple remonte à la conquête de La Mecque. Le Prophète ﷺ demanda à son oncle Al-ʿAbbâs de montrer à Abû Sufyân la puissance de l’armée musulmane qui avançait vers La Mecque, bannières levées. Par cet ordre, le Prophète voulait convaincre Abû Sufyân qu’il ne pourrait pas faire face à une armée musulmane aussi puissante.

Si nous ne pouvons même pas faire entendre notre voix, exprimer notre position et manifester notre solidarité envers nos frères opprimés, ni montrer notre détermination à défendre les terres envahies et occupées, que nous reste-t-il à faire ? Ainsi, faire connaître et défendre la vérité, tout en combattant et en dénonçant l’injustice et la corruption par tous les moyens possibles, constitue un droit légitime et permanent en islam. »

Pour approfondir cette question et préciser les règles islamiques qui encadrent les manifestations, voici une fatwa du célèbre prédicateur et auteur saoudien, le cheikh Muhammad Sâlih Al-Munajjid :

« Il n’y a rien de répréhensible à ce que les musulmans manifestent contre une forme particulière d’oppression, la dénoncent et réclament des mesures concrètes pour y mettre fin. Au contraire, ils devraient recourir à tous les moyens efficaces et conformes à l’islam, à condition que ces manifestations ne comportent aucun acte interdit par la charia.

Parmi les actes interdits figurent notamment :

Le fait, pour les hommes et les femmes, de sortir sans respecter les règles vestimentaires islamiques.

Le fait de scander des slogans inconvenants.

Le fait de porter préjudice à autrui, par exemple en bloquant la circulation ou en empêchant les gens de passer.

Le recours à des propos diffamatoires ou injurieux interdits par la charia.

La mixité entre hommes et femmes pendant la manifestation.

Les agressions contre les biens de personnes innocentes, notamment la destruction de commerces, le bris de vitrines, l’incendie de bâtiments ou d’équipements publics, ainsi que toute autre action illicite.

Lorsque nous affirmons que les hommes et les femmes ne doivent pas se mélanger pendant une manifestation, nous entendons par là que seule la mixité inconvenante est interdite. Les hommes comme les femmes qui participent au rassemblement doivent respecter les règles vestimentaires islamiques et éviter de se mêler les uns aux autres d’une manière inconvenante. Il est suggéré que les participants se disposent comme les fidèles pendant la prière : les hommes devant et les femmes derrière. »

Cette question est précisée davantage dans la fatwa suivante, émise par le Dr Ahmad Saʿîd Hawwa, professeur de jurisprudence islamique et de ses fondements dans des universités jordaniennes :

Si une manifestation rassemble une foule immense et entraîne une promiscuité entre les participants, les femmes ne sont pas autorisées à y prendre part. En revanche, si le rassemblement est organisé de manière adéquate, de sorte que les femmes marchent en rangs séparés ou aux côtés des hommes sans être entassées les unes contre les mecs, leur participation est permise.

L’élément déterminant est le degré de probabilité des conséquences du rassemblement. Par exemple, s’il existe une forte probabilité que les femmes subissent des mauvais traitements de la part de la police ou d’autres personnes, elles ne devraient pas participer à la manifestation.

Cette position repose sur un principe juridique selon lequel la prévention du préjudice doit primer sur la recherche d’un bénéfice. Cela ne doit toutefois pas être interprété comme une interdiction faite aux femmes de contribuer au service de l’islam, car elles disposent de nombreux moyens de participer à la cause d’Allah.