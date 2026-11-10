L’excision féminine, ou plus exactement la mutilation génitale féminine, est une pratique traditionnelle oppressive infligée à la population féminine dans de nombreux pays à travers le monde. Bien que cette coutume soit souvent associée uniquement aux pays africains ou moyen-orientaux, elle n’est pas limitée à ces régions et se produit sporadiquement ailleurs dans le monde (y compris dans l’Occident « soi-disant » libéré). Les raisons avancées pour la mutilation génitale féminine varient, mais partout où elle est pratiquée, elle prépare les filles/femmes au mariage en contribuant à garantir la pureté prémaritale. Elle a des conséquences physiques et mentales considérables, car il s’agit rarement d’une « opération pratiquée avec des “outils chirurgicaux”, ou une compétence, une connaissance de l’anatomie ou l’usage d’anesthésie » (Seager & Olson, 1986).

Malgré le fait que cette « chirurgie sociale » ne fasse pas partie de la foi musulmane (c’est-à-dire l’Islam), elle existe dans plusieurs pays musulmans. Malheureusement, les musulmans qui pratiquent l’excision féminine sont soit ignorants, soit insouciants du fait qu’elle n’est pas exigée par la Loi islamique, mais qu’il ne s’agit que d’une coutume culturelle. Je crois que la seule solution à ce problème est l’éducation, et en particulier l’éducation islamique pour les musulmans qui pratiquent l’excision féminine (dont il existe de nombreux types). Par conséquent, je vais tenter de proposer une solution islamique comme réponse sociale à ce problème.

Les différents types de mutilations génitales

Il existe aujourd’hui quatre types différents d’opérations d’excision féminine, dont un seul s’approche du sens de « circoncision ».

Premièrement, il y a la méthode de la sunna ou de la circoncision , qui est la forme la plus légère de mutilation génitale féminine. Le mot « sunna », qui signifie suivre les traditions du Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) (le dernier Prophète de l’Islam), est utilisé ici à tort, car elle n’est pas recommandée par l’Islam. L’excision de type sunna, selon El Dareer (1982), « … consiste à enlever seulement l’extrémité du prépuce du clitoris et est donc analogue à la circoncision masculine » (p. 2). Cette forme légère de mutilation génitale féminine est la moins courante parmi les illettrés du Soudan (musulmans et non-musulmans).

, qui est la forme la plus légère de mutilation génitale féminine. Le mot « sunna », qui signifie suivre les traditions du Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) (le dernier Prophète de l’Islam), est utilisé ici à tort, car elle n’est pas recommandée par l’Islam. L’excision de type sunna, selon El Dareer (1982), « … consiste à enlever seulement l’extrémité du prépuce du clitoris et est donc analogue à la circoncision masculine » (p. 2). Cette forme légère de mutilation génitale féminine est la moins courante parmi les illettrés du Soudan (musulmans et non-musulmans). Le deuxième type de mutilation génitale féminine, l’excision , implique « … l’ablation du clitoris et des petites lèvres mais sans suture » (El Dareer, 1982, p. 8).

, implique « … l’ablation du clitoris et des petites lèvres mais sans suture » (El Dareer, 1982, p. 8). Troisièmement, la circoncision intermédiaire , comme le rapportent McLean & Graham (1983), exige « … l’ablation du clitoris et de certaines parties des petites lèvres ou de la totalité de celles-ci », et « parfois des lambeaux des grandes lèvres sont enlevés et suturés » (p. 3). Le type intermédiaire comporte souvent « … divers degrés, effectués selon les exigences des parents de la fille » (McLean & Graham, 1983, p. 3).

, comme le rapportent McLean & Graham (1983), exige « … l’ablation du clitoris et de certaines parties des petites lèvres ou de la totalité de celles-ci », et « parfois des lambeaux des grandes lèvres sont enlevés et suturés » (p. 3). Le type intermédiaire comporte souvent « … divers degrés, effectués selon les exigences des parents de la fille » (McLean & Graham, 1983, p. 3). Enfin, la procédure pharaonique ou infibulation est le « … type le plus ancien et le plus répandu, représentant plus de 80 % des cas étudiés (au Soudan) » (El Dareer, 1982, p. 1). Il existe deux types d’infibulation, la classique et la moderne. L’infibulation classique nécessite l’ablation du clitoris, des petites lèvres et des grandes lèvres, les deux côtés de la plaie étant ensuite rapprochés par divers moyens. La forme moderne implique l’ablation du clitoris, des petites lèvres et d’une grande partie de la partie antérieure des grandes lèvres, puis les deux côtés sont suturés ensemble. Souvent, la plaie est suturée avec un mélange d’œuf ou avec des épines, et l’hémorragie est stoppée en versant du thé chaud sur la zone. Parfois, les jambes de la fille sont liées ensemble et elle reste immobile pendant une à deux semaines afin de permettre à la plaie de guérir (El Dareer, 1982).

Conséquences physiques et prévalence mondiale

L’opération est généralement pratiquée par des femmes âgées du village, formées ou non, sur des filles âgées de quelques jours seulement ou sur des adolescentes. L’opération réduit le désir sexuel, diminuant ainsi la tentation pour les filles/femmes d’avoir des rapports prémaritaux ; ceci est fondamental là où la virginité est obligatoire pour la future mariée. Certaines cultures considèrent les organes génitaux féminins comme impurs et, ainsi, « … la circoncision sert littéralement à les lisser et à les purifier rituellement » (Seager & Olson, 1986, p. 19). Certains groupes, en raison de leur ignorance de la biologie humaine, utilisent la circoncision comme moyen de contraception.

La pratique de la mutilation génitale féminine entraîne fréquemment divers problèmes physiques/mentaux, et parfois même la mort peut en résulter. Il y a des complications à la fois immédiates et différées à l’excision féminine, et elles varient selon le type d’excision pratiqué. Parmi les complications immédiates, on peut citer : hémorragie, choc, gonflement, fièvre, infection de la plaie/échec de cicatrisation, rétention urinaire. Parmi les complications différées possibles, on peut trouver : cicatrice douloureuse, abcès vulvaire, kyste d’inclusion, infections urinaires récidivantes, difficulté à évacuer les menstruations, douleur pendant les rapports, difficulté de pénétration.

La mutilation génitale féminine est largement pratiquée en Afrique et au Moyen-Orient, où « l’excision et l’infibulation sont pratiquées par des musulmans, des catholiques, des protestants, des coptes, des animistes et des non-croyants » (McLean & Graham, 1983, p. 7). McLean & Graham (1983) soutiennent que de nombreux pays continuent de pratiquer l’excision féminine, plus précisément, « … plus de vingt en Afrique, de l’Atlantique à la mer Rouge, l’océan Indien et la Méditerranée orientale » (p. 6). Elle a également été signalée dans d’autres parties du monde, où des femmes non consentantes subissent cette opération. Par exemple, en Suède, des mutilations sont rapportées sur les filles d’immigrés dans des hôpitaux suédois. « En France, on rapporte que des femmes du Mali et du Sénégal font venir une “exciseuse” en France une fois par an pour opérer leurs filles dans leurs appartements » (p. 6). Même au Canada, il y a eu au moins un cas rapporté d’une femme africaine (une jeune mariée) qui a été désinfibulée (les sutures ont été retirées) dans sa propre maison par une autre femme africaine. Bien entendu, plusieurs autres femmes ont dû la maintenir afin que cette douloureuse épreuve puisse avoir lieu.

Le rôle de l’éducation et la position de l’Islam

De manière générale, l’éducation a eu un grand impact sur la prévalence de l’excision féminine, surtout chez les Soudanais. El Dareer (1982) affirme que « l’effet de l’éducation religieuse est démontré par le fait que la circoncision la plus couramment choisie par les pères ayant fait des études à la khalwa (c’est-à-dire l’école coranique ou islamique) était le type sunna » (p. 22). De plus, les données statistiques montrent qu’il existe une relation évidente entre le niveau d’instruction des parents et le type de circoncision choisi.

Les données indiquent que les parents très instruits ont tendance à ne pas circoncire leurs filles du tout, ou, s’ils le font, ils préfèrent le type sunna ou le type intermédiaire plutôt que le type pharaonique. La majorité des mères étudiées et près de la moitié des pères étaient illettrés. Parmi ces parents illettrés, la majorité a choisi la forme la plus sévère d’excision féminine pour leurs filles (c’est-à-dire la pharaonique). Il vaut peut-être la peine de mentionner que des parents illettrés seraient également dépourvus d’éducation islamique et, par conséquent, incapables de lire le Coran et la Sunna (les paroles du Prophète Muhammad – paix et bénédictions sur lui). En conséquence, ces parents seraient ignorants des véritables enseignements de l’Islam et enclins à adopter les pratiques superstitieuses de la culture dominante.

Lightfoot-Klein (1989) indique qu’il existe une « … quasi-absence de l’excision féminine dans la plupart des pays islamiques aujourd’hui » et qu’elle « … ne semble pas avoir pris naissance dans l’Islam » (p. 41). Selon Hosken (1982), « dans de nombreux pays africains, une femme qui n’est pas excisée est considérée comme illégitime et ne peut pas hériter d’argent, de bétail ou de terres » (p. 3). Cette pratique constitue une énorme violation des droits de la femme en vertu de la Loi islamique, dans laquelle il lui est garanti le droit à l’héritage et à la propriété, indépendamment des coutumes locales.

Le Coran ne fait aucune référence à l’excision féminine et elle n’est pas exigée des femmes musulmanes, alors qu’elle est obligatoire pour les hommes musulmans. Le Dr Hassan M. Hathout de la Faculté de médecine de l’Université du Koweït soutient qu’« il est incorrect d’affirmer que l’excision féminine est une sunna (tradition) en Islam. Seule la circoncision masculine est sunna en Islam, une tradition issue du Prophète Abraham, qui a subsisté et est encore pratiquée dans le judaïsme » (McLean & Graham, 1983, p. 7).

L’Islam, tel qu’il est révélé dans le Coran et les traditions du Prophète (PPSL), considère le désir sexuel « … comme un appétit naturel à satisfaire, mais avec modération et dans des conditions particulières » (Lightfoot-Klein, 1989, p. 64). « Satisfaire son désir sexuel », pour le musulman comme pour la musulmane, ne doit se faire que dans le cadre du mariage. En fait, « l’Islam a une attitude très positive envers l’activité sexuelle des hommes et des femmes, qui s’accompagne d’une insistance rigoureuse sur la fidélité et la chasteté » (Lightfoot-Klein, 1989, p. 64).

Éduquer pour éradiquer : une solution islamique

L’excision féminine est un problème social en ce qu’elle touche les mères élevées dans ces « cultures de la circoncision » et affectera à son tour leurs filles. Mes idées pour résoudre ce problème tournent autour de la nécessité d’attaquer le problème à sa racine, permettant ainsi à la coutume de s’éroder progressivement. Cela peut être facilement accompli par l’éducation islamique des groupes musulmans qui pratiquent l’excision féminine. Quant aux autres non-musulmans qui pratiquent les mutilations génitales, on pourrait peut-être leur enseigner les bases de l’anatomie humaine et des droits humains.

La logique à l’origine d’une telle « chirurgie sociale » semble avoir pris naissance dans l’esprit d’hommes superstitieux qui craignaient la sexualité féminine, peut-être en raison de leurs propres sentiments d’insécurité. L’intensité de la réponse sexuelle féminine était perçue comme une menace à la domination masculine et devait donc être, pour ainsi dire, « réprimée ». En fin de compte, les femmes sont devenues responsables de la perpétuation de cette coutume et en sont parmi les plus ferventes partisanes.

Si l’on éduquait à la fois les hommes et les femmes du village aux conséquences négatives de l’excision féminine et que l’on présentait les arguments islamiques contre cette pratique, il pourrait alors exister une base pour le dialogue. Étant donné que le Coran et les traditions du Prophète (PPSL) n’encouragent pas la mutilation génitale, les savants musulmans pourraient donner des sermons sur ce sujet afin de décourager sa pratique généralisée. Plusieurs arguments pourraient être établis, sur la base de la Loi islamique, et serviraient à influencer l’opinion des gens en faveur de l’éradication de cette pratique inhumaine.

Tout d’abord, la Sunna (Hadith) ou les traditions du Prophète (PPSL) stipulent clairement qu’on ne doit pas porter atteinte physiquement (ou mentalement) à soi-même ou aux autres. La mutilation génitale féminine entrerait très certainement dans la catégorie du « fait de nuire à soi-même ou aux autres » et serait donc, islamiquement, condamnable.

La mutilation génitale féminine entrerait très certainement dans la catégorie du « fait de nuire à soi-même ou aux autres » et serait donc, islamiquement, condamnable. Comme mentionné plus tôt, l’Islam encourage les hommes et les femmes à rechercher la satisfaction et l’épanouissement sexuels après le mariage. En outre, l’homme musulman est tenu, par la tradition islamique, d’être doux avec son épouse et de veiller à ce qu’elle soit sexuellement satisfaite. Bien sûr, cela devient un défi difficile pour le mari si sa femme a été excisée. Le divorce survient parfois dans de telles situations, dans lesquelles l’homme se sent rejeté (en raison de la froideur ou même de la douleur de l’épouse excisée) et coupable de son incapacité à satisfaire sa femme. Ainsi, l’excision peut devenir la cause de problèmes conjugaux et d’une épouse malheureuse.

Cela contredit le Hadith dans lequel les hommes sont encouragés à traiter leurs épouses, leurs mères et leurs filles avec la plus grande compassion et gentillesse. Il est dit (dans la tradition de la Sunna) que les meilleurs d’entre les hommes sont ceux dont les épouses sont satisfaites d’eux.

Dans le Hadith, il est mentionné que, pour entrer au paradis, il faut traiter sa mère avec la plus grande tendresse et le plus grand soin, car « le paradis se trouve aux pieds des mères ». La dignité, le respect et les droits accordés à la femme musulmane par l’Islam n’ont pas besoin d’être davantage soulignés, si ce n’est pour dire que ces droits humains fondamentaux sont refusés aux femmes musulmanes et non-musulmanes par la mutilation génitale féminine.

Pour réitérer, les personnes qui pratiquent l’excision féminine suivent une tradition qui remonte à des temps préislamiques, car « c’était une coutume apportée d’Égypte dans l’Antiquité et qui n’avait absolument rien à voir avec la religion » (Lightfoot-Klein, 1989, p. 13).

Célébrer les femmes sans mutilation

Afin d’éradiquer lentement cette coutume complètement, McLean & Graham (1983) soutiennent que l’excision féminine soit remplacée par une autre coutume culturelle, de manière à compenser son absence. Cela est nécessaire parce que, les jours précédant l’excision d’une fille, il y a des réjouissances, des chants, des battements de tambour et des cadeaux. Essentiellement, la fille est traitée comme une future mariée et on lui offre même de l’or et de nouveaux vêtements. Mais elle n’est pas une mariée, elle est en réalité sur le point d’être mutilée et peut-être même mise à mort.

L’Islam encourage la célébration des femmes, des filles et des bébés au moment de la naissance, lorsqu’une fête spéciale appelée « ‘aqîqah » leur est donnée. De plus, les amis et parents sont encouragés à faire du jour du mariage de la mariée une fête aussi joyeuse que possible, en battant le tambour, en chantant des chants islamiques et en embellissant la mariée.

En Islam, hommes et femmes sont tous deux tenus d’être vierges avant le mariage et, par conséquent, cela devient un acte de foi personnel. Que le musulman choisisse ou non de se conformer à la Loi islamique est une décision individuelle, entre le Créateur (qu’Il soit exalté au-dessus de toute imperfection) et Sa créature. Aucun de nous, dans la tradition islamique, n’est responsable des actes d’autrui, et par conséquent, l’Islam n’encouragerait jamais la mutilation génitale comme moyen de dissuasion contre l’infidélité. La motivation d’un musulman pour s’abstenir de relations sexuelles prémaritales et d’adultère doit venir de l’intérieur et est une question de degré de crainte, d’amour et de foi qu’il a en Dieu (qu’Il soit exalté au-dessus de toute imperfection) et en Son livre sacré, le Coran.

Par Asmaa Ibrahim Hassan Mémoire de recherche (1995) – FGM : A Disconcerted Social Problem (solutions thereof)

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