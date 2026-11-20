L’innovation en religion et le fait de suivre ses passions personnelles éloignent l’individu des commandements d’Allah et de Son Messager. Ceux qui empruntent cette voie refusent aussi bien les dispenses légales (rukhas) que le raisonnement juridique des savants (ijtihâd) fondé sur le Noble Coran et la Sunna prophétique. Ils ne se conforment pas davantage au consensus de la communauté musulmane (ijmâ‘).

Celui qui se laisse guider par ses propres désirs et fait de ses passions une véritable divinité ne saurait en tirer aucun bien ni aucun bénéfice. Quels que soient les rappels qu’on lui adresse au sujet des commandements d’Allah et de Son Messager, et quelles que soient les preuves et les démonstrations qu’on lui présente, il reste sourd à tout argument. Dialoguer avec lui devient alors vain.

Allah, le Très-Haut, dit :

« As-tu vu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité ? Serais-tu alors chargé de le protéger ? » (Coran, 25:43)

Tafsîr et explication du verset

En commentant ce verset, les exégètes soulignent qu’Allah avertit Son Prophète que celui qu’Il a voué à l’égarement ne peut être guidé par personne d’autre qu’Allah.

Le sens du fait de suivre ses passions : l’expression « celui qui prend sa passion pour sa propre divinité » désigne celui pour qui tout ce qui plaît à son ego et satisfait ses désirs devient une religion et une voie à suivre. Allah dit également dans un autre verset :

« Celui à qui sa mauvaise action est enjolivée au point qu’il la considère comme bonne [est-il semblable à celui qui est bien guidé] ? En vérité, Allah égare qui Il veut… » (Coran, 35:8)

Le rôle du Prophète : cette explication éclaire la question d’Allah : « Serais-tu alors chargé de le protéger ? » Ibn ‘Abbâs rapporte qu’à l’époque préislamique de l’ignorance (Jâhiliyyah), un homme pouvait adorer une pierre blanche pendant un certain temps, puis, s’il en apercevait une autre qui lui plaisait davantage, abandonner la première pour adorer la seconde.

L’avertissement coranique contre le suivi des passions (al-hawâ)

Le Coran souligne explicitement que délaisser la guidance divine au profit de ses passions personnelles conduit directement à l’égarement.

L’égarement délibéré :

« S’ils ne te répondent pas, sache alors qu’ils ne suivent que leurs propres passions. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidance d’Allah ? En vérité, Allah ne guide pas les gens injustes. » (Coran, 28:50)

Cela signifie que s’ils ne répondent pas à ton appel à prendre le Livre comme guide, sache qu’ils ne se laissent désormais conduire par aucune justification ni aucun argument, mais uniquement par leurs propres passions.

Les deux seules voies possibles :

Tout ce qu’Allah, le Tout-Puissant, n’a ni énoncé ni indiqué ne saurait être considéré comme la vérité. Allah affirme : « Sache alors qu’ils ne suivent que leurs propres passions. » Cette déclaration ramène toutes les situations à deux possibilités, sans troisième voie : suivre ce que le Messager a apporté ou suivre ses propres passions.

La véritable foi exige de soumettre ses passions à la Révélation

Une personne ne peut prétendre à une foi véritable tant que ses désirs ne sont pas soumis à la guidance du Coran et de la Sunna.

‘Abdullah ibn ‘Amr ibn Al-‘Âs rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

« Aucun d’entre vous ne croit véritablement tant que ses passions ne se soumettent pas à ce que j’ai apporté. » (Rapporté par Ibn Abî ‘Âsim dans Al-Sunnah et authentifié par l’imam An-Nawawî ainsi que par d’autres grands savants.)

Commentaires des savants sur ce hadith :

La négation de la foi fondamentale : cette formulation peut désigner la négation de l’essence même de la foi véritable. Autrement dit, la foi d’une personne n’est pas complète tant qu’elle ne suit pas volontairement la religion et ses prescriptions par conviction sincère, et non sous la contrainte ou par crainte de l’épée, comme le font les hypocrites.

cette formulation peut désigner la négation de l’essence même de la foi véritable. Autrement dit, la foi d’une personne n’est pas complète tant qu’elle ne suit pas volontairement la religion et ses prescriptions par conviction sincère, et non sous la contrainte ou par crainte de l’épée, comme le font les hypocrites. La perfection de la foi : selon certains savants, ce hadith signifie que la perfection de la foi fait défaut tant que le respect de la loi islamique ne devient pas aussi naturel pour une personne que ses propres habitudes et inclinations, au point qu’elle puisse obéir sans difficulté ni ressentiment.

selon certains savants, ce hadith signifie que la perfection de la foi fait défaut tant que le respect de la loi islamique ne devient pas aussi naturel pour une personne que ses propres habitudes et inclinations, au point qu’elle puisse obéir sans difficulté ni ressentiment. La primauté de la loi religieuse : selon une autre interprétation, le croyant doit aimer ce qu’Allah a ordonné et détester ce qu’Il a interdit, en donnant toujours la priorité à la Loi sacrée sur ses inclinations personnelles.

L’imam At-Tîbî fait cette remarque :

« Je m’étonne de voir quelqu’un se présenter comme un adepte de la Sunna (sunnite), puis, lorsqu’il entend la Sunna du Messager d’Allah, laisser sa propre opinion prendre le dessus sur elle. Quelle différence y a-t-il entre lui et un innovateur ? N’a-t-il donc pas entendu : “Aucun d’entre vous ne croit véritablement tant que ses passions ne se soumettent pas à ce que j’ai apporté” ? »

L’homme sage et l’homme impuissant

Shaddâd ibn Aws rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

« L’homme sage (al-kayyis) est celui qui se maîtrise et œuvre en vue de ce qui vient après la mort. Quant à l’homme impuissant (al-‘âjiz), c’est celui qui suit les désirs de son âme et se contente de nourrir de vaines espérances envers Allah. » (At-Tirmidhî)

Maîtriser son âme (dâna nafsahu) : l’imam At-Tirmidhî explique que cela signifie se demander des comptes dans cette vie avant d’avoir à rendre compte de ses actes au Jour de la Résurrection.

L’homme impuissant (al-‘âjiz) : il s’agit de celui qui néglige ses obligations, laisse son âme suivre ses passions sans la détourner des plaisirs interdits et des péchés destructeurs, tout en espérant — malgré son manque d’obéissance à Allah — obtenir Son pardon et entrer au Paradis sans avoir à se repentir.

Préserver sa droiture morale face au déclin des valeurs

Lorsque la corruption morale se répand, que les opinions personnelles prennent le dessus et que les gens deviennent fascinés par leurs propres points de vue, les croyants sont invités à se concentrer sur leur propre réforme, tout en continuant, dans la mesure du possible, à ordonner le bien et à interdire le mal.

Abû Umayyah Al-Sha‘bânî rapporte :

J’interrogeai Abû Tha‘labah Al-Khushanî au sujet de ce verset :

« Ô vous qui avez cru ! Vous êtes responsables de vous-mêmes. Celui qui s’égare ne saurait vous nuire si vous êtes bien guidés. » (Coran, 5:105)

Il répondit :

« Par Allah, tu as interrogé quelqu’un qui connaît bien cette question ! J’ai moi-même interrogé le Messager d’Allah à ce sujet, et il m’a répondu : “Bien au contraire, ordonnez le bien et interdisez le mal jusqu’à ce que vous voyiez l’avarice être suivie, les passions être obéies, la vie d’ici-bas être préférée et chacun être fasciné par sa propre opinion. À ce moment-là, occupez-vous de vous-mêmes [concentrez-vous sur votre propre droiture] et laissez les gens en général. Des jours de patience vous attendent. Celui qui y restera ferme obtiendra la récompense de cinquante hommes accomplissant des œuvres semblables aux vôtres.” Une autre version ajoute : “La récompense de cinquante d’entre vous.” » (Abû Dâwûd, At-Tirmidhî et Ibn Mâjah)

Les savants expliquent que l’expression « être fasciné par sa propre opinion » désigne l’attitude de celui qui considère son propre point de vue comme parfait, tout en oubliant complètement les bienfaits et la guidance d’Allah.

Les actes salvateurs et les traits destructeurs

1. Les trois actes salvateurs et les trois traits destructeurs

Anas ibn Mâlik rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

« Trois choses sauvent : la crainte d’Allah en secret comme en public, la modération dans la pauvreté comme dans la richesse, et la justice dans la satisfaction comme dans la colère. Et trois choses sont destructrices : suivre ses passions personnelles, obéir à une avidité aveugle et être fasciné par soi-même. » (At-Tabarânî)

2. L’équilibre entre le savoir et les actes

Abû Ad-Dardâ a dit :

« Lorsqu’un homme se réveille, ses passions, ses actes et son savoir se retrouvent réunis. Si ses actes suivent ses passions, sa journée sera mauvaise. Mais si ses actes suivent son savoir, sa journée sera vertueuse. »

3. La lumière du cœur face aux ténèbres spirituelles

Celui dont le cœur est éclairé par la foi peut facilement distinguer le bien du mal. À l’inverse, lorsque les cœurs se couvrent de rouille à cause des péchés et des transgressions, ils deviennent vulnérables aux sollicitations des désirs mondains.

An-Nawwâs ibn Sam‘ân rapporte :

J’interrogeai le Messager d’Allah au sujet de la piété et du péché. Il répondit :

« La piété, c’est le bon comportement. Quant au péché, c’est ce qui trouble ta poitrine et que tu n’aimerais pas que les gens découvrent. » (Sahîh Muslim)

Une réflexion historique sur la conscience

L’imam Ibn Al-Jawzî rapporte dans Sayd Al-Khâtir :

« Je me suis autorisé à suivre un avis juridique indulgent, admis dans certaines écoles de jurisprudence islamique. Mais, immédiatement après, j’ai ressenti une grande dureté dans mon cœur, un sentiment d’éloignement du seuil divin et de profondes ténèbres spirituelles. Mon âme me demanda : “Qu’est-ce donc que cela ? N’as-tu pas agi conformément au consensus des juristes ?” Je répondis à mon âme : “Ô âme mauvaise ! Ta réponse appelle deux remarques :