L’Imam Zaid Shakir explique comment l’Islam contre le nihilisme moderne en restaurant le sens de la vie.

Le nihilisme a été défini comme la « croyance en rien, par opposition à l’absence de croyance » (Scruton, 324). Étant détachée des normes conventionnelles de vertu, de valeur ou de moralité, une telle idée est vouée à se manifester sous forme de cynisme destructeur.

Lorsque le nihilisme a évolué vers une idée politique, principalement dans la Russie tsariste du XIXᵉ siècle, sa destructivité inhérente a été progressivement actualisée. L’essence de cette actualisation est saisie par Roger Scruton dans ses commentaires sur Le Catéchisme révolutionnaire de Bakounine :

« L’idée de base était que, puisque la société est fondée sur des mensonges, et que toutes les croyances morales, religieuses et humanitaires ne sont que des instruments de dissimulation, toutes les croyances et les valeurs doivent être démolies et la disposition à espérer et à adorer doit être éliminée, afin que le monde puisse être vu tel qu’il est réellement » (324).

L’idée exposée ci-dessus laisse évidemment très peu de place à l’amour ou à l’espérance. Il n’est donc pas surprenant de constater que l’anti-héros nihiliste du Catéchisme révolutionnaire est un tueur de sang-froid, incapable de développer des liens humains significatifs.

Le nihilisme comme absence de sens

Cette vision du nihilisme révèle ce que beaucoup considèrent comme sa caractéristique la plus saillante : l’absence de sens de la vie humaine. Ce trait définitionnel informe l’évaluation du Dr Cornel West dans son ouvrage populaire Race Matters. Il écrit :

« Le nihilisme doit être compris ici non pas comme une doctrine philosophique selon laquelle il n’existe aucun fondement rationnel à des standards légitimes d’autorité ; c’est, bien davantage, l’expérience vécue du fait de devoir affronter une vie d’horrifiante absence de sens, d’absence d’espérance et d’absence d’amour. Le résultat effrayant en est un détachement anesthésié des autres et une disposition autodestructrice envers le monde. Une vie sans sens, sans espérance et sans amour engendre une vision dure, au cœur froid, qui détruit à la fois l’individu et les autres » (22–23).

Le Dr West développe cette analyse du nihilisme dans le contexte de la communauté afro-américaine. Cependant, comme il le mentionne ailleurs, il ne s’y limite pas. Il déclare dans Democracy Matters :

« Inutile de dire que le nihilisme ne se limite pas à l’Amérique noire. La dépression psychique, le sentiment d’absence de valeur personnelle et le désespoir social sont largement répandus dans l’Amérique dans son ensemble. Comme dans la communauté noire, la saturation des forces du marché dans la vie américaine engendre une morale marchande qui mine le sens de la vie et celui d’un dessein plus vaste » (26–27).

Dans cet article, j’utiliserai certains des éclairages les plus pertinents issus de la recherche en anthropologie culturelle pour montrer comment l’Islam peut contrer les forces nihilistes actuellement à l’œuvre dans notre société, en restaurant le sens de la vie humaine.

J’utiliserai également ces recherches pour montrer que l’Islam ne peut conserver son universalité que lorsqu’il est culturellement intégrateur et synthétisant, et non hégémonique.

L’approche que j’adopte pour développer cette thèse nous fait dépasser la primauté de la politico-économie, facteur dominant dans les approches marxistes et néo-marxistes d’analyse de la réalité sociale. De telles approches s’appuient sur des abstractions d’institutions humaines pour identifier les variables saillantes nécessaires à la transformation des sociétés humaines. D’autres approches, telles que les approches philosophiques et théologiques modernes, se fondent sur des idées abstraites.

L’approche que je développe ici identifie le lieu du changement dans les sociétés humaines comme étant l’être humain individuel, capable de restaurer le sens dans sa propre vie. Cette approche est conforme à l’adage coranique :

« [En vérité, Dieu ne modifie point l’état d’un peuple tant qu’ils ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes.] » (Ar-Ra‘d 13:11)

Sociétés à « haut contexte » et à « bas contexte »

Nous ne pouvons parler de manière productive de sens ou de non-sens sans parler de contexte. Le contexte est lié au sens en ce qu’il fournit un arrière-plan préexistant qui nous permet de traiter l’information d’une manière propice à l’établissement du sens.

Le degré auquel cet arrière-plan nous dispense d’avoir à être activement impliqués dans le traitement de l’information se reflète dans la facilité avec laquelle nous pouvons parvenir au sens. L’absence de sens, l’un des aspects clés du nihilisme, se produit lorsque la vie des individus est séparée d’un contexte capable de faciliter la production de sens.

En ce qui concerne le contexte, les anthropologues parlent de sociétés à haut contexte (HC – high context) et à bas contexte (LC – low context) (Hall, 85–103).

Les sociétés à haut contexte sont des sociétés « assignantes » (ascribing), en ce sens qu’elles assignent un sens à la vie de leurs membres individuels. Dans leurs interactions, les rôles et les attentes sont connus, car ils sont assignés par le contexte social. C’est la nature des sociétés traditionnelles.

Par exemple, dans un village pré-moderne typique, chaque homme et chaque femme savaient ce qu’on attendait d’un mari ou d’une femme. Ces rôles étaient généralement acceptés, et il existait un très faible degré d’écart par rapport à la norme anticipée. Les significations impliquées dans ces rôles respectifs étaient fournies par le contexte de la société. Les individus n’avaient pas besoin d’expérimenter pour découvrir ce que signifiait être un conjoint.

Si nous considérons le mariage dans l’Amérique contemporaine, ou dans la plupart des autres sociétés modernes, nous constatons que, à moins que les futurs mariés ne passent des heures à discuter, ils n’auraient aucune idée de ce qu’ils peuvent attendre de leurs futurs conjoints. Nous constaterions également qu’en examinant la vie d’hommes et de femmes pris individuellement, on trouverait une énorme divergence par rapport à toute norme perçue de comportement ou d’attentes liées aux rôles.

Cela tient au fait que chaque individu est laissé à lui-même pour découvrir ce que signifie être mari ou femme. Certains seront davantage influencés dans ce processus de découverte par leurs parents, d’autres par les feuilletons télévisés, d’autres encore par leurs amis, et d’autres enfin par la musique populaire.

Ainsi, nous voyons que dans les sociétés LC, comme la nôtre, les individus sont laissés à eux-mêmes pour découvrir le sens de leur vie. De telles sociétés sont qualifiées d’« abstraites » (abstracting), car elles soustraient l’individu à tout contexte effectif qui lui assignerait un sens.

Les cinq variables de la production de contexte

L’anthropologue culturel Edward T. Hall, dont nous avons déjà mentionné le travail, cite cinq variables cruciales dans la production de contexte. Nous nous concentrerons ici sur quatre d’entre elles pour construire notre argumentation.

Ces variables – l’activité, la situation, le statut social et l’expérience passée – sont fondamentales pour notre propos. Si nous comprenons ces variables et le rôle qu’elles jouent dans la création du contexte, nous pouvons commencer à comprendre le rôle que l’Islam peut jouer dans la restauration du sens dans les sociétés contemporaines de plus en plus LC.

La cinquième variable, la culture, revêt une importance immense en raison de sa capacité à ancrer, synthétiser et intégrer les autres dans les sociétés humaines concrètes. Cependant, nous la considérons comme une variable de structuration ou de modulation. C’est pourquoi nous avons retardé sa discussion à ce stade, afin d’illustrer d’abord le sens et le rôle des autres.

Pour commencer, une activité décrit l’entreprise à laquelle on participe consciemment, par exemple faire des courses.

décrit l’entreprise à laquelle on participe consciemment, par exemple faire des courses. Une situation renvoie au cadre qui façonne une activité, par exemple faire ses courses dans un supermarché plutôt que dans une ferme biologique où l’on cueille soi-même (pick-it-yourself). Elle inclut également l’organisation, la communication verbale et non verbale, et d’autres variables périphériques entourant une activité.

renvoie au cadre qui façonne une activité, par exemple faire ses courses dans un supermarché plutôt que dans une ferme biologique où l’on cueille soi-même (pick-it-yourself). Elle inclut également l’organisation, la communication verbale et non verbale, et d’autres variables périphériques entourant une activité. Le statut renvoie à la fois à sa position dans le système social et à l’importance associée à cette position personnelle. Le statut joue un rôle dans la détermination des activités et des situations dans lesquelles nous sommes susceptibles de nous retrouver. Par exemple, le directeur général (CEO) d’une grande entreprise sera, normalement, empêché par son statut de faire ses courses dans un magasin à rabais ou un « dollar store ».

renvoie à la fois à sa position dans le système social et à l’importance associée à cette position personnelle. Le statut joue un rôle dans la détermination des activités et des situations dans lesquelles nous sommes susceptibles de nous retrouver. Par exemple, le directeur général (CEO) d’une grande entreprise sera, normalement, empêché par son statut de faire ses courses dans un magasin à rabais ou un « dollar store ». Quant à l’expérience passée, elle renvoie aux influences qui ont conditionné ce que l’on s’attend à trouver dans les situations présentes ou futures. Par exemple, si l’on a déjà « fait ses courses » dans une ferme biologique où l’on cueille soi-même, on ne sera pas surpris d’y trouver des produits en décomposition sur la plante, des fruits et légumes légèrement défectueux ou tachés, ou encore des produits couverts à des degrés divers de terre, de poussière ou de fumier.

En revanche, une personne dont les courses se limitent à un supermarché moderne typique serait extrêmement surprise, voire choquée, de trouver de telles choses dans le rayon fruits et légumes.

C’est l’interaction dynamique de ces quatre éléments qui fournit le contexte, si critique pour faciliter la création de sens dans nos vies. Si nous considérons les activités et les situations, les points un et deux ci-dessus, nous pouvons voir comment la société moderne complique fortement le processus de contextualisation.

La fragmentation de la société moderne

À mesure que notre économie moderne s’est caractérisée par une division du travail de plus en plus complexe, le nombre d’activités potentielles dans lesquelles nous pouvons être impliqués, et les situations associées à ces activités, se multiplient de façon exponentielle.

Revenons à notre exemple agricole pour illustrer ce point. Dans la plupart des sociétés pré-modernes, jardiner ou faire ses courses sur un marché de plein air faisait partie d’un petit nombre d’activités essentielles auxquelles la plupart des gens se livraient. C’était simple et direct. Aujourd’hui, obtenir nos fruits et légumes n’est qu’une activité parmi une multitude de tâches que la personne moyenne peut accomplir au cours d’une journée donnée.

En outre, les situations dans lesquelles les courses peuvent être faites se sont également diversifiées. Par exemple, dans une société pré-moderne, pratiquement tout le monde achetait ses fruits et légumes sur un marché de plein air, s’il ne les cultivait pas lui-même.

Aujourd’hui, dans une société développée, cette activité peut avoir lieu dans une reproduction nostalgique d’un marché en plein air, dans un supermarché, une épicerie de quartier, un magasin de produits diététiques, un vaste entrepôt alimentaire, un marché de producteurs, une coopérative alimentaire, un stand à la ferme, une exploitation où l’on cueille soi-même, ou encore via Internet, dans le confort de son domicile.

Cette fragmentation des activités et des situations, couplée à la confusion liée au statut et à la position sociale qu’il définit, complique la création d’un contexte cohérent. En plus de ces évolutions, l’expérience passée – facteur critique pour déterminer les attentes liées aux rôles dans les sociétés traditionnelles à haut contexte – informe de moins en moins nos attentes futures.

Les technologies en constante évolution et l’influence croissante d’une réalité médiatisée dans la définition des perceptions et des attentes rendent l’expérience passée de plus en plus peu fiable comme indicateur du sens présent ou futur.

Pour toutes ces raisons, la société moderne amène nombre de ses membres à chercher le sens de leur vie à travers un processus complexe d’essais et d’erreurs, sans garantie de succès. En échouant dans cette entreprise, beaucoup se retrouvent dans un no man’s land nihiliste, potentiellement destructeur.

D’autres tombent dans les filets des appels de démagogues intéressés, qui s’empressent de combler le vide de l’absence de sens par des caricatures d’explication de la réalité sociale et politique, le plus souvent sous la forme de fondamentalismes religieux. C’est une situation qui ne présage rien de bon pour l’avenir de la société post-moderne.

Par l’Imam Zaid Shakir