À partir de ce point de départ, nous souhaitons examiner la capacité de l’islam à restaurer le sens dans une société à bas contexte (LC – low context). Cette capacité repose en grande partie sur le fait que l’islam est ce que le Dr Noah Feldman appelle une « idée mobile » [1]. Feldman identifie l’universalité et la simplicité comme les deux caractéristiques les plus saillantes d’une idée mobile.

Si nous considérons les catégories mentionnées au début de cet article, nous pouvons voir que l’universalité de l’islam réside en grande partie dans sa capacité à établir un contexte qui permet l’assignation de sens. Cette capacité de l’islam à produire du contexte, comme nous allons le discuter sous peu, n’est pas liée à un milieu culturel spécifique. Historiquement, il a transcendé des cultures particulières. C’est l’un des éléments clés de son universalité. Ironiquement, ce n’est que lorsque l’islam est abordé comme une culture distincte et englobante qu’il perd son universalité. Nous examinerons également cette question sous peu.

Les activités et situations standardisées

Si nous considérons la catégorie des activités, l’islam n’introduit pas seulement un ensemble d’idées, point central de l’examen de sa mobilité par Feldman, il introduit également un ensemble d’activités standardisées, telles que les ablutions, la prière, le jeûne, le pèlerinage, les litanies, etc. Ces activités elles-mêmes sont façonnées par un ensemble de situations bien définies.

Par exemple, les prières ont lieu à la mosquée ou dans un endroit propre au domicile ou sur le lieu de travail désigné à cet effet. Elles requièrent également un état d’esprit distinct, qui constitue une partie intégrante de la situation entourant leur accomplissement. Le pèlerinage se déroule à La Mecque et autour de celle-ci à un moment désigné, tout en portant un vêtement distinct. Les litanies les plus fréquemment répétées ont lieu dans le lieu de prière.

Une grande partie de la mobilité de l’islam s’enracine dans la transcendance de ces activités et de ces situations. Elles ne sont pas limitées à un peuple particulier existant à un moment ou dans un lieu particulier, ni enracinées dans une culture particulière, comme nous l’avons déjà mentionné. Ainsi, elles peuvent être aisément adoptées. La prière du musulman africain ne diffère en rien de celle du musulman chinois. La prière d’un musulman d’il y a trois cents ans ne diffère pas de celle d’un musulman d’aujourd’hui. De même, la mosquée, dans ses éléments essentiels, a peu changé au cours des mille dernières années.

En raison de son caractère global, une personne entrant en islam peut adopter une nouvelle manière de vivre dans son ensemble avec peu ou pas d’expérimentation. Beaucoup des aspects les plus essentiels de ce nouveau mode de vie ont déjà été élaborés. Si nous revenons à notre exemple du mariage, les attentes de rôle de base pour un mari ou une femme sont fournies par la tradition prophétique. Bien sûr, il existe également de nombreux aspects de la relation entre les conjoints qui sont informés par leurs cultures partagées ou respectives. Cependant, ils auraient une assez bonne idée de ce qu’ils peuvent attendre l’un de l’autre s’ils sont tous deux musulmans pratiquants.

Un nouveau fondement pour le statut social

Le fait que l’islam fournisse également un fondement nouveau, non économique et non héréditaire pour le statut ne fait qu’accroître son pouvoir de créer du sens. La plupart des systèmes sociaux assignent le statut sur la base de catégories économiques ou de positions sociales héritées, souvent liées à la race ou à l’ethnicité. L’islam dévalorise ces bases du statut et en introduit de nouvelles, enracinées dans les activités et les situations associées à la religion.

Cette idée est exprimée dans la tradition prophétique qui dit :

« Dieu ne regarde ni vos formes ni vos biens. Il regarde plutôt vos actes et vos cœurs. » [2]

Cette tradition souligne que la race, les autres traits physiques – comme la texture des cheveux ou la couleur de la peau – et la richesse ont une importance limitée quant au statut qu’ils confèrent devant Dieu et, idéalement, devant les autres êtres humains.

De même que l’islam offre un ensemble nouveau et diversifié d’activités et de situations, il fournit également un fondement nouveau et socialement neutre pour le statut. Cette caractéristique de l’islam s’est révélée extrêmement valorisante pour les minorités opprimées, tant historiquement que de nos jours, et peut nous éclairer sur l’attrait puissant qu’il a exercé historiquement sur les groupes marginalisés.

L’ancrage par l’expérience passée

De même, l’importance que l’islam accorde à l’expérience passée est d’une immense portée quant à sa capacité à fournir un contexte et donc du sens dans les sociétés post-modernes abstraites. Il relie le croyant au passé, non seulement comme partie d’une communauté historique continue, mais aussi en liant la solidité de la croyance et de la pratique à des formes et des normes préexistantes.

L’ancrage qui découle de l’adhésion à des écoles de jurisprudence établies et de l’identification à un système établi d’affinement spirituel confère au passé le pouvoir d’informer le croyant sur ce que doit être son comportement au présent. Ce pouvoir est renforcé par la certitude concernant l’avenir, que procurent les fins eschatologiques connues.

Le rôle complémentaire de la culture

En combinaison, ces quatre variables – activité, situation, statut et expérience passée, telles qu’on les trouve en islam – fournissent la base du pouvoir de l’islam à produire un contexte générateur de sens. La cinquième variable dans le schéma de Hall, que nous n’avons pas encore abordée jusqu’ici, est la culture.

La culture est une variable qui, en combinaison avec les quatre autres, façonne la manière dont le contexte est créé. La culture est essentielle au pouvoir de l’islam de générer du contexte, car elle fournit le ciment qui intègre et synthétise le contexte généré par les activités, les situations, le statut et les expériences passées qu’informe l’islam, avec les normes sociales préexistantes.

Cependant, pour que la culture remplisse ce rôle crucial, elle doit être considérée comme une variable complémentaire qui renforce l’efficacité des autres, et non comme une variable hégémonique qui les domine et les subordonne.

Nous clarifierons ce point en revenant une dernière fois à notre exemple du mariage. Une culture particulière peut façonner une cérémonie de mariage « islamique ». La culture détermine la langue dans laquelle la cérémonie sera réalisée. Elle détermine le rôle que joueront respectivement les hommes et les femmes lors du mariage. Par exemple, le type de robe de mariée, la présence ou l’absence de demoiselles d’honneur, une procession pour la mariée, pour le marié, ou pour les deux, l’endroit où s’assiéront la mariée, le marié, les parents, les invités (hommes et femmes) durant la cérémonie.

Elle détermine également si des types spéciaux de nourriture, comme des gâteaux de mariage ou des desserts particuliers, seront servis, ainsi qu’un large éventail d’autres éléments.

Les enseignements religieux fondamentaux qui régissent les consentements (Ijab wa Qabul), les témoins, la dot et la tutelle peuvent être intégrés de manière flexible aux types d’éléments culturels évoqués ci-dessus, pour produire une cérémonie riche de sens qui ne sera pas perçue comme étrange par les invités non musulmans partageant la culture commune de la mariée et du marié.

Le rôle de l’événement, de la situation, du statut et de l’expérience passée serait intégré à ces éléments culturels pour fournir un événement significatif, reconnaissable par tous les membres de la communauté.

Le danger d’une approche hégémonique de la religion

Cependant, si l’islam était considéré comme un phénomène culturel indépendant et englobant, il nierait le rôle complémentaire de la culture, comme illustré ci-dessus, et donnerait naissance à une cérémonie qui pourrait être considérée comme étrangère et potentiellement aliénante, même pour les musulmans.

Par exemple, si la tradition prophétique (Sunna) était vue comme imposant que les consentements soient donnés en arabe, que seuls les hommes soient présents, et que tout type de vêtement spécial, de procession ou de service de plats particuliers soit rejeté parce qu’il s’agirait d’innovations religieuses, alors le rôle de la culture aurait été paradoxalement déformé.

Cette déformation réside dans le fait que l’islam, en tant que religion, aurait été élevé au rang de phénomène culturel englobant. D’un autre côté, des manifestations légitimes de la culture, comme celles mentionnées ci-dessus, auraient été totalement éliminées en raison de leur supposée inacceptabilité religieuse.

La coutume comme preuve sociale

Traditionnellement, les savants musulmans comprenaient le rôle de la culture comme une variable complémentaire qui aide à intégrer l’islam dans un contexte social vivant. Cette compréhension est incarnée dans la maxime juridique :

« La coutume a valeur de preuve (ou de référence) dans la législation. »

Ainsi, les langues locales, les vêtements, la nourriture, les cérémonies, les mœurs régissant les relations interpersonnelles, l’art, la musique et d’autres traits coutumiers d’une société, qui constituent collectivement la culture de cette société, doivent être dûment pris en considération lorsqu’on tente de mettre en œuvre l’islam au niveau sociétal.

Toutes ces choses sont essentielles pour donner du sens à la vie d’un individu. Comprendre ce fait et le respecter ne fait que renforcer le pouvoir de l’islam à générer du contexte.

Ironiquement, ne pas comprendre ce fait, en cherchant à présenter l’islam comme une méga-culture transhistorique, non seulement nie le pouvoir assimilateur historique de l’islam, mais fausse aussi la relation entre la culture et les quatre autres variables que nous avons discutées.

Il ne faut donc pas s’étonner que le fait de considérer l’islam de cette manière le prive de sa capacité à générer un contexte porteur de sens et en fasse une source principale du nihilisme qui caractérise la vie de nombreux musulmans contemporains, les laissant tout aussi vulnérables aux ravages du fondamentalisme et de l’anomie que les autres personnes dont la vie a été façonnée par la condition post-moderne abstraite.

Conclusion : Pour un islam dynamique et adaptatif

En conclusion, lorsque nous voyons à quel point l’islam se conforme aisément aux variables qui sont d’une importance critique dans la création du contexte et du sens, nous voyons que l’islam peut jouer un rôle significatif dans le traitement du nihilisme, caractéristique distinctive de la condition post-moderne.

Cependant, le rôle potentiel de l’islam à cet égard ne peut être réalisé s’il est abordé comme un phénomène hégémonique qui supprime les manifestations culturelles des sociétés où il se trouve. Au contraire, ces manifestations culturelles doivent être considérées comme une force qui synthétise et intègre les autres variables que nous avons discutées dans le cadre social.

Si cela se produit, nous verrons le retour d’un islam dynamique et adaptatif qui s’est répandu si aisément jusqu’aux confins de la terre et qui a su séduire un éventail si large de populations.