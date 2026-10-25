Un programme sur l’islam et les loisirs s’appuie sur une compréhension équilibrée de la nature humaine. En islam, le musulman est autorisé et même encouragé à participer à des activités récréatives et ludiques bénéfiques. La détente et le divertissement sont permis, à condition que leurs objectifs soient louables et que les moyens employés soient eux-mêmes utiles et licites.

Dans son ouvrage Le licite et l’illicite en islam, le cheikh Yûsuf Al-Qaradâwî explique :

Les loisirs et les jeux en islam

L’islam est une religion pragmatique. Il ne flotte pas dans la stratosphère des idéaux imaginaires, mais accompagne les êtres humains dans leurs réalités et leurs préoccupations quotidiennes. Il ne considère pas les gens comme des anges, mais les accepte tels qu’ils sont : des êtres humains. L’islam n’exige pas des musulmans que leurs paroles soient exclusivement empreintes de piété, que leur silence soit consacré à la méditation, qu’ils n’écoutent rien d’autre que la récitation du Coran ou qu’ils passent tout leur temps libre à la mosquée. Il reconnaît plutôt qu’Allah a créé les êtres humains avec des besoins et des désirs : tout comme ils ont besoin de manger et de boire, ils ont également besoin de se détendre et de profiter de la vie.

Un temps pour ceci et un temps pour cela

Certains compagnons du Prophète ﷺ atteignirent un haut degré de spiritualité. Ils pensaient que, pour maintenir un tel niveau spirituel, ils devaient toujours rester sérieux, se consacrer constamment à l’adoration et renoncer aux plaisirs de la vie ainsi qu’aux bonnes choses de ce monde. Ils estimaient qu’ils ne devaient ni jouer ni se détendre, mais garder constamment leur regard et leur esprit tournés vers l’au-delà et ses préoccupations, loin de la vie ordinaire et de ses divertissements.

Écoutons le récit de Hanzalah Al-Usaydî, un éminent compagnon du Prophète ﷺ et l’un de ses scribes :

« Abû Bakr me rencontra et me demanda : “Comment vas-tu, Hanzalah ?”

Je répondis : “Hanzalah est devenu un hypocrite.”

Il s’exclama : “Gloire à Allah ! Que dis-tu là ?”

Je répondis : “Lorsque nous sommes auprès du Messager d’Allah ﷺ, il évoque le Feu et le Paradis au point que nous avons l’impression de les voir de nos propres yeux. Mais lorsque nous quittons le Prophète et que nous jouons avec nos épouses et nos enfants ou que nous nous occupons de nos biens, nous oublions beaucoup de choses.”

Abû Bakr me dit : “Par Allah, j’éprouve la même chose.”

Nous nous rendîmes alors ensemble auprès du Messager d’Allah ﷺ.

Je lui dis : “Ô Messager d’Allah ! Hanzalah est devenu un hypocrite.”

Il demanda : “Comment cela ?”

Je répondis : “Ô Messager d’Allah ! Lorsque nous sommes auprès de toi, tu évoques le Feu et le Paradis au point que nous avons l’impression de les voir. Puis nous sortons, nous jouons avec nos épouses et nos enfants, nous nous occupons de nos biens, et nous oublions beaucoup de choses.”

Le Messager d’Allah ﷺ répondit alors : “Par Celui qui détient mon âme dans Sa hand, si vous pouviez maintenir le même état spirituel que celui dans lequel vous vous trouvez lorsque vous êtes avec moi et que vous vous souvenez d’Allah, les anges vous serreraient la main lorsque vous vous reposez et lorsque vous marchez. Mais, Hanzalah, il y a un temps pour ceci et un temps pour cela.”

Il répéta cette phrase trois fois. » — (Rapporté par Muslim.)

L’humanité du Messager d’Allah

La vie du Prophète ﷺ constitue un modèle pour tout être humain. Dans l’intimité, il adorait son Seigneur avec une dévotion si intense qu’il restait debout de longues heures en prière, jusqu’à ce que ses pieds enflent. Lorsqu’il s’agissait de vérité ou de justice, il ne se souciait de l’opinion de personne et ne recherchait que l’agrément d’Allah.

Cependant, dans ses habitudes de vie et ses relations avec les autres, il demeurait pleinement humain : il appréciait les bonnes choses, prenait part aux conversations légères, souriait et plaisantait, sans jamais s’écarter de la vérité. Le Prophète ﷺ aimait la joie et détestait la tristesse. Il demandait à Allah de le protéger de l’angoisse et des épreuves qui engendrent le chagrin, en invoquant :

« Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre l’angoisse et la tristesse. » — (Rapporté par Abû Dâwûd.)

Concernant son sens de l’humour, il est rapporté qu’un jour, une vieille femme vint le trouver et lui dit :

« Ô Messager d’Allah, invoque Allah afin qu’Il me fasse entrer au Paradis. »

« C’est Nous qui les avons créées d’une façon parfaite. Et Nous avons fait d’elles des vierges, pleines d’amour et d’égale jeunesse. » — [Al-Wâqiʿa, 56:35-37] (Rapporté par At-Tirmidhî.)

Détendre l’esprit

À l’exemple du Prophète ﷺ, ses nobles et vertueux compagnons appréciaient eux aussi l’humour et le rire, les jeux et les activités sportives. Ces distractions détendaient leur corps et leur esprit et les préparaient à mieux parcourir le long et difficile chemin de la lutte pour la vérité et la justice.

ʿAlî ibn Abî Tâlib disait :

« Les esprits se fatiguent comme les corps ; accordez-leur donc un peu d’humour. »

Il disait également :

« Rafraîchissez vos esprits de temps à autre, car un esprit fatigué devient aveugle. »

Abû Ad-Dardâʾ disait, quant à lui :

« Je divertis mon cœur avec quelque chose de futile afin de le rendre plus fort au service de la vérité. »

Le musulman peut donc se divertir sans inconvénient afin de détendre son esprit, de se ressourcer par la pratique d’un sport licite ou de jouer avec ses amis. Toutefois, la recherche du plaisir ne doit pas devenir le but de son existence, au point qu’il s’y consacre entièrement en oubliant ses obligations religieuses. Il ne doit pas non plus plaisanter sur des sujets graves. Comme le dit fort justement un proverbe : « Agrémentez vos conversations d’humour dans la même proportion que vous assaisonnez vos plats de sel. »

Il est interdit au musulman de plaisanter aux dépens des valeurs et de l’honneur d’autrui. Allah le Très-Haut dit :

« Ô vous qui avez cru ! Qu’un groupe ne se moque pas d’un autre groupe : ceux-ci sont peut-être meilleurs qu’eux. » — [Al-Hujurât, 49:11]

Il ne convient pas non plus au musulman de raconter des plaisanteries fondées sur des mensonges dans le seul but de faire rire les gens. Le Prophète ﷺ a mis en garde contre cette pratique en disant :

« Malheur à celui qui dit quelque chose de faux pour faire rire les gens ! Malheur à lui, malheur à lui ! » — (Rapporté par At-Tirmidhî.)

Les sports autorisés

Le Prophète ﷺ a recommandé aux musulmans de nombreux jeux et sports qui leur procurent plaisir et détente, tout en contribuant à les préparer à l’adoration et à l’accomplissement de leurs autres obligations.

Ces activités sportives, qui exigent de l’habileté et de la détermination et sollicitent les capacités physiques, sont notamment liées aux arts martiaux. Elles préparent les musulmans aux champs de bataille du jihâd dans la voie d’Allah.