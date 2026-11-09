Comprendre pourquoi l’islam se présente comme le véritable émancipateur de la femme nécessite d’étudier les sources scripturaires originelles, un engagement d’éducation et de clarté partagé par le projet Dohat Al-Tifl.

Le Coran et la Sunnah du Prophète Muhammad — paix et bénédictions sur lui — sont les sources à partir desquelles toute femme musulmane tire ses droits et ses devoirs. Aujourd’hui, beaucoup pensent que les femmes ont été libérées en Occident et que le mouvement d’émancipation féminine a commencé au XXe siècle. En réalité, ce mouvement n’a pas été initié par des femmes : il a été révélé par Allah au Prophète au VIIe siècle.

Les droits humains

Il y a plus de quatorze siècles, l’islam a rendu les femmes responsables devant Allah, le Très-Haut, au même titre que les hommes, dans la glorification et l’adoration de leur Seigneur, sans imposer de limites à leur progrès moral. L’islam a également établi l’égalité des femmes avec les hommes dans leur humanité. Dans le Coran, au premier verset de la sourate An-Nisaa’ — Les Femmes —, Allah dit :

« Ô vous les êtres humains ! Craignez votre Seigneur, qui vous a créés d’une seule âme, et qui a créé d’elle son épouse ; et de tous deux Il a fait se répandre une multitude d’hommes et de femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous vous réclamez les uns des autres, et respectez les liens de parenté. Certes, Allah vous observe parfaitement. » (An-Nisaa’ 4:1)

Puisque l’homme et la femme proviennent tous deux de la même essence, ils sont égaux dans leur humanité. Aucun des deux sexes ne peut être supérieur à l’autre, car cela contredirait le principe même de l’égalité.

Les droits civils

En islam, la femme jouit de la liberté fondamentale de choisir et de s’exprimer, fondée sur la reconnaissance de sa personnalité individuelle. Les femmes sont encouragées à apporter leurs opinions et leurs idées. De nombreux exemples dans la Sunnah montrent que des femmes posaient directement des questions au Prophète et exprimaient leurs avis sur des questions religieuses, économiques et sociales. La femme musulmane a le droit de choisir son mari et conserve son nom après le mariage. Son témoignage est également valable dans les litiges juridiques.

Les droits sociaux

La femme musulmane se trouve sur un pied d’égalité avec l’homme en ce qui concerne l’acquisition du savoir, qu’il soit religieux ou autre. Les hommes comme les femmes possèdent la capacité d’apprendre et de comprendre. Puisqu’il leur incombe également d’encourager le bien et de condamner le mal dans tous les domaines de la vie, les femmes musulmanes doivent recevoir l’éducation appropriée pour accomplir ce devoir conformément à leurs talents naturels et à leurs intérêts.

Prendre soin du foyer, soutenir le mari, porter, élever et éduquer les enfants comptent parmi les premiers rôles de la femme et figurent parmi les plus honorés. Toutefois, si elle possède les compétences nécessaires pour travailler en dehors du foyer au service du bien de la communauté, elle peut le faire, à condition que ses responsabilités familiales soient assumées.

L’islam reconnaît et favorise les différences naturelles entre les hommes et les femmes, tout en affirmant leur égalité. Certains types de travail conviennent davantage aux hommes, tandis que d’autres conviennent davantage aux femmes. Cela ne diminue en rien la valeur des efforts de l’un ou de l’autre. Allah récompensera les deux sexes équitablement selon la valeur de leurs œuvres, même si celles-ci ne sont pas nécessairement identiques.

Au sujet de la maternité, une sagesse célèbre de la littérature islamique affirme : « Le Paradis se trouve sous les pieds des mères. » Cela signifie que la réussite d’une société peut être rattachée aux mères qui l’ont élevée. La première et la plus grande influence exercée sur une personne provient du sentiment de sécurité, d’affection et de guidance reçu de sa mère. Par conséquent, une femme qui a des enfants doit être instruite et consciente de ses responsabilités afin d’être une mère compétente.

Les droits politiques

L’un des droits qu’Allah a accordés aux femmes musulmanes, il y a plus de quatorze siècles, est le droit de voter et de participer au choix de l’autorité. Une femme peut exprimer son opinion sur toute affaire publique et prendre part à la vie politique. Le Coran dit :

« Ô Prophète ! Lorsque les croyantes viennent te prêter serment d’allégeance, en s’engageant à ne rien associer à Allah, à ne pas voler, à ne pas commettre d’adultère, à ne pas tuer leurs enfants, à ne pas proférer de mensonge qu’elles auraient forgé entre leurs mains et leurs pieds, et à ne pas te désobéir en ce qui est convenable, alors accepte leur serment d’allégeance et demande pardon à Allah pour elles. Certes, Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » (Al-Mumtahanah 60:12)

On déduit de ce verset que le droit des femmes de choisir leur dirigeant et de le déclarer publiquement a été établi il y a plus de 1 400 ans. De même, l’islam n’interdit pas à la femme d’occuper des postes importants au sein du gouvernement.

Les droits financiers

Dans le Coran, Allah, le Très-Haut, dit :

« Et par la création du mâle et de la femelle ! Vos efforts sont certes divers. » (Al-Layl 92:3-4)

Dans ces versets, Allah déclare qu’Il a créé l’homme et la femme différents, avec des rôles, des fonctions et des aptitudes propres. De même qu’il existe dans la société une répartition des tâches, il en existe également une au sein de la famille, où chaque membre assume des responsabilités différentes.

De manière générale, l’islam considère que la femme se voit confier le rôle de nourrir, d’éduquer et de prendre soin, tandis que l’homme se voit confier le rôle de protection et de responsabilité. C’est pourquoi les femmes ont droit au soutien financier. Allah, le Très-Haut, dit :

« Les hommes sont responsables des femmes, en raison des faveurs qu’Allah accorde aux uns sur les autres et en raison des dépenses qu’ils font de leurs biens. » (An-Nisaa’ 4:34)

Cette responsabilité de protection et cette charge financière plus importante confiées aux hommes exigent qu’ils assurent aux femmes non seulement un soutien matériel, mais aussi une protection physique ainsi qu’un traitement bienveillant et respectueux.

Allah nous informe que les hommes sont responsables des femmes et qu’ils assument la direction de la famille. La responsabilité de l’homme musulman dans l’obéissance à Allah s’étend au fait de guider sa famille vers l’obéissance à Allah en tout temps. Les droits de l’épouse dépassent également les besoins matériels. Elle a droit à un bon traitement. Le Prophète a dit :

« Les croyants dont la foi est la plus parfaite sont ceux qui ont le meilleur comportement. Et les meilleurs d’entre vous sont ceux qui se comportent le mieux envers leurs épouses. » (At-Tirmidhi)

La femme musulmane a le droit de gagner de l’argent, de posséder des biens, de conclure des contrats légaux et de gérer l’ensemble de ses biens comme elle l’entend. Elle peut diriger sa propre entreprise, et nul ne peut revendiquer ses revenus, pas même son mari. Allah, le Très-Haut, dit :

« Ne convoitez pas ce par quoi Allah a favorisé certains d’entre vous par rapport à d’autres. Aux hommes revient une part de ce qu’ils ont acquis, et aux femmes revient une part de ce qu’elles ont acquis. Demandez à Allah de Sa grâce. Certes, Allah sait toute chose. » (An-Nisaa’ 4:32)

En outre, la femme hérite de ses proches. Allah, le Très-Haut, dit :

« Aux hommes revient une part de ce qu’ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu’ont laissé les parents et les proches, que cela soit peu ou beaucoup : une part déterminée. » (An-Nisaa’ 4:7)

Les droits de l’épouse

Allah, le Très-Haut, dit :

« Et parmi Ses signes, Il a créé pour vous, de vous-mêmes, des épouses afin que vous trouviez auprès d’elles la tranquillité, et Il a placé entre vous amour et miséricorde. Il y a certes en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. » (Ar-Rum 30:21)

Le mariage n’est donc pas seulement une nécessité physique ou émotionnelle ; il est, en réalité, un signe d’Allah. C’est une relation fondée sur des droits et des obligations réciproques, établie selon la guidance divine. Allah a créé l’homme et la femme avec des natures complémentaires, et Il a exposé dans le Coran un système de lois destiné à soutenir une interaction harmonieuse entre eux.

Les épouses musulmanes disposent de plusieurs droits destinés à favoriser l’amour et la sécurité que procure le mariage. Le premier droit de l’épouse est de recevoir le mahr, c’est-à-dire le don nuptial obligatoire offert par le mari. Il s’agit d’un don offert par le mari, faisant partie du contrat de mariage et requis pour la validité de celui-ci.

Le deuxième droit de l’épouse est l’entretien matériel. Quelle que soit la richesse que possède l’épouse, son mari est tenu de lui fournir nourriture, logement et vêtements. Toutefois, il n’est pas contraint de dépenser au-delà de ses capacités, et son épouse n’a pas le droit de formuler des exigences déraisonnables. Dans le Coran, Allah, le Très-Haut, dit :

« Que celui qui est dans l’aisance dépense selon son aisance ; et que celui dont les ressources sont restreintes dépense de ce qu’Allah lui a accordé. Allah n’impose à aucune âme que selon ce qu’Il lui a donné. Allah fera succéder l’aisance à la difficulté. » (At-Talaq 65:7)

Les devoirs de l’épouse

Avec les droits viennent les responsabilités. Les épouses musulmanes ont donc certains devoirs envers leurs maris. Allah, le Très-Haut, dit :

« Les femmes vertueuses sont dévouées et obéissantes, et protègent, en l’absence de leurs époux, ce qu’Allah leur ordonne de préserver. » (An-Nisaa’ 4:34)

L’épouse doit garder les secrets de son mari et préserver l’intimité conjugale. Les questions relatives à l’intimité, ou les défauts du mari susceptibles de porter atteinte à son honneur, ne doivent pas être divulgués par l’épouse, de même que le mari doit préserver l’honneur de son épouse.

L’épouse doit également protéger les biens de son mari. Elle doit préserver son foyer et ses possessions, autant qu’elle le peut, contre le vol ou les dommages. Elle doit gérer les affaires du foyer avec sagesse afin d’éviter la perte et le gaspillage.

La femme musulmane doit coopérer et se coordonner avec son mari. De même, le mari ne doit pas exploiter son épouse ; il doit au contraire tenir compte de ses besoins et de son bonheur.

Il y a plus de 1 400 ans, la femme musulmane s’est vu accorder un rôle, des devoirs et des droits dont beaucoup de femmes ne jouissent pas encore aujourd’hui, même en Occident. Ces droits viennent d’Allah et ont été établis pour préserver l’équilibre de la société. Ce qui peut sembler injuste ou absent dans un domaine est compensé ou expliqué dans un autre. L’islam est un mode de vie complet.

Par Mary C. Ali et Anjum Ali