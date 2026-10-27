La collecte de fonds dans les mosquées joue un rôle essentiel dans l’entretien des lieux de culte, le maintien des infrastructures communautaires et le financement des œuvres caritatives au sein des communautés musulmanes. Si solliciter des contributions pour les besoins de la mosquée est une démarche louable, il demeure primordial de préserver le caractère sacré de la salle de prière, son calme et sa vocation première. Des règles claires permettent d’organiser les collectes conformément aux principes de la jurisprudence islamique, tout en garantissant le respect dû à ces lieux.

L’interdiction des distractions et des perturbations

La jurisprudence islamique condamne les comportements qui troublent le recueillement dans la salle de prière, notamment lorsque les fidèles prient ou évoquent Allah. La mosquée a avant tout pour vocation de favoriser l’adoration et la concentration spirituelle. Toute activité qui détourne les fidèles de cet objectif, par la parole ou par les actes, est donc inappropriée.

Le Coran réprouve les comportements qui dénaturent l’adoration dans les lieux sacrés. Il évoque notamment les pratiques de certains peuples du passé :

« Leur prière auprès de la Maison n’était que sifflements et battements de mains. Goûtez donc au châtiment pour avoir mécru ! » — (sourate Al-Anfâl, 8:35).

Les traditions prophétiques fixent également des limites aux activités étrangères à l’adoration dans les mosquées. Les enseignements du Prophète ﷺ interdisent notamment d’y faire du commerce ou d’en faire un lieu où l’on annonce la perte d’objets.

Abû Hurayra rapporte que le Prophète ﷺ a recommandé d’invoquer Allah contre celui qui achète ou vend dans une mosquée, afin qu’il ne tire aucun bénéfice de son commerce (Jâmiʿ At-Tirmidhî).

Dans cette perspective, les juristes considèrent que les appels aux dons menés à grand renfort de voix, sur le mode d’une vente aux enchères et sous pression, peuvent porter atteinte à la dignité de la mosquée, en particulier lorsqu’ils perturbent les fidèles avant, pendant ou après la prière.

Organiser les collectes dans le respect de la mosquée

La collecte de dons destinés aux besoins de la communauté musulmane est permise et encouragée. Toutefois, les méthodes employées doivent rester dignes et respectueuses. Les organisateurs veilleront à ce que les campagnes de collecte ne prennent pas l’allure de transactions commerciales et ne mettent pas les fidèles mal à l’aise en les soumettant à une pression émotionnelle.

Pour préserver le caractère sacré de la mosquée, plusieurs mesures pratiques peuvent être envisagées :

Choisir le bon moment et le bon emplacement : organiser les appels publics aux dons en dehors des heures de prière ou installer les points de collecte à l’extérieur de la salle principale.

organiser les appels publics aux dons en dehors des heures de prière ou installer les points de collecte à l’extérieur de la salle principale. Préserver la dignité de chacun : privilégier des boîtes de collecte discrètes et inviter les fidèles à contribuer avec tact, sans solliciter publiquement des engagements financiers susceptibles de mettre dans l’embarras ceux qui ne peuvent pas donner.

privilégier des boîtes de collecte discrètes et inviter les fidèles à contribuer avec tact, sans solliciter publiquement des engagements financiers susceptibles de mettre dans l’embarras ceux qui ne peuvent pas donner. Adopter un ton respectueux : s’exprimer avec douceur et dignité pour encourager les dons volontaires (sadaqa), sans exercer de pression sur les fidèles ni créer de nuisances sonores.

En préservant le caractère sacré de la mosquée et en organisant les collectes avec méthode et respect, les communautés peuvent répondre à leurs besoins matériels tout en maintenant une atmosphère propice à la paix, au recueillement et à l’adoration.