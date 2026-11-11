Sur son lit de mort, le calife Al-Ma’moun demanda à son frère et successeur au califat, Al-Mu`tasim, de mettre fin à la rébellion menée par Babek Al-Khurrami en Azerbaïdjan.

Les Khurramites étaient un groupe corrompu, croyant à l’incarnation et à la transmigration de l’âme, et prônant la débauche. Le calife Al-Ma’moun envoya plusieurs expéditions militaires successives pour venir à bout de ce groupe rebelle, mais il mourut avant d’atteindre cet objectif.

Lorsque Al-Mu`tasim accéda au califat, il prit sur lui de mettre fin à la rébellion de Babek à tout prix, car cette rébellion préoccupait le califat depuis de nombreuses années, épuisait son budget et causait de grandes pertes dans l’armée musulmane.

Alors que le califat abbasside était occupé à écraser la rébellion de Babek, l’Empire byzantin saisit l’occasion et attaqua les frontières de l’État abbasside. L’empereur prépara à cette fin une énorme armée qu’il dirigea lui-même. Les Byzantins attaquèrent le nord-est de la Syrie et la péninsule arabique, tuant des gens, mutilant les morts et réduisant en esclavage plus d’un millier de femmes musulmanes. Puis les Byzantins retournèrent à Constantinople, extrêmement satisfaits de la victoire qu’ils avaient remportée et chaleureusement accueillis par leur peuple.

La riposte des musulmans

Alors qu’Al-Mutasim s’apprêtait à écraser la rébellion de Babek, la nouvelle de l’attaque byzantine sur les territoires musulmans lui parvint. Lorsque le calife apprit les atrocités commises par les Byzantins en terre d’Islam, il décida immédiatement de riposter et rassembla l’armée musulmane à cette fin. Il demanda quelle était la ville la mieux fortifiée de Byzance, et on lui répondit : « C’est Amorium », le centre du christianisme en territoire byzantin. Les musulmans n’avaient encore jamais tenté de la conquérir. Al-Mutasim prépara une armée plus grande que toutes celles qui avaient été réunies jusqu’alors.

L’armée musulmane se dirigea vers Amorium en jumada al-oula 223 H. Les devins conseillèrent aux rois et aux empereurs de ne pas envoyer de grandes armées à la guerre à ce moment-là de peur qu’elles ne soient vaincues, mais le calife Al-Mu`tasim ne prêta aucune attention à ces prophéties et resta déterminé à partir au combat.

La conquête d’Angora

Al-Mu`tasim divisa son armée en deux ailes : l’une sous le commandement d’Al-Afshin, et l’autre sous son propre commandement. L’aile commandée par Al-Afshin prit la direction d’Angora, tandis que celle du calife se dirigea vers Amorium. L’empereur byzantin se tenait alors en embuscade, attendant l’armée musulmane depuis environ un mois, afin de prendre Al-Afshin par surprise. Cependant, les troupes musulmanes mirent les Byzantins en déroute le 25 cha‘bân, bien qu’il tombât une pluie battante et qu’un épais brouillard recouvrît la zone. L’empereur byzantin prit alors la fuite, mais une partie de son armée se trouvait encore à Amorium.

Les troupes musulmanes entrèrent à Angora, puis se dirigèrent vers Amorium, qu’elles atteignirent dix jours plus tard et qu’elles assiégèrent.

Le siège d’Amorium

Le blocus commença le 6 ramadan, avec l’installation de tours de guet tout autour de la ville. L’empereur byzantin envoya un messager au calife pour s’excuser des destructions causées par son armée dans les terres musulmanes et promit qu’il reconstruirait la ville de Zibatra qu’il avait détruite et qu’il libérerait les captifs musulmans. Mais le calife refusa tout compromis et n’autorisa pas le messager à repartir avant que les musulmans n’aient conquis Amorium.

Les affrontements entre les deux armées commencèrent par des jets de pierres et des tirs de flèches par-dessus le rempart. Le blocus aurait pu durer plus longtemps si un Arabe fait prisonnier par les Byzantins n’avait pas informé le calife de l’existence d’une partie fragile dans le mur de la ville. En apprenant cela, le calife ordonna d’intensifier l’attaque contre ce point jusqu’à ce qu’il soit détruit. La garnison byzantine dut alors se rendre. C’est ainsi qu’Al-Mu`tasim entra à Amorium en vainqueur le 17 ramadan 223 H.