La parabole de l’araignée, évoquée au verset 41 de la sourate Al-‘Ankabût (L’Araignée), compte parmi les métaphores les plus saisissantes du Coran. Ce commentaire exégétique (tafsîr) examine la manière dont le Coran oppose l’extrême fragilité de ceux qui placent leur confiance en d’autres qu’Allah à la force inébranlable de la vérité divine. Nous proposons ici une analyse approfondie des nuances linguistiques du verset, de son contexte, des commentaires des savants et de sa portée théologique. Cette lecture met en lumière l’opposition entre les faux refuges et la réalité divine.

1. Le verset coranique et sa traduction

« Ceux qui prennent des protecteurs en dehors d’Allah ressemblent à l’araignée qui s’est donné une demeure. Or, la demeure la plus fragile est celle de l’araignée. Si seulement ils savaient ! » (Coran, 29:41)

Ce verset repose sur une comparaison représentative (tashbîh tamthîlî) : les mécréants et les polythéistes qui adorent des idoles sont comparés à une araignée qui tisse une demeure fragile, facilement traversée ou détruite par un simple souffle de vent. Dans ce type de figure de style, le rapprochement entre les deux éléments comparés repose sur un ensemble de caractéristiques communes.

2. Étude du vocabulaire (al-mufradât al-lughawiyyah)

Mathal (مثل) : description ou parabole qui présente une ressemblance frappante avec une autre situation, notamment par son caractère singulier.

description ou parabole qui présente une ressemblance frappante avec une autre situation, notamment par son caractère singulier. Awliyâ’ (أولياء) : les idoles ou les fausses divinités (awliyâ’ al-bâtilah) dont les adorateurs espèrent obtenir des bienfaits.

les idoles ou les fausses divinités (awliyâ’ al-bâtilah) dont les adorateurs espèrent obtenir des bienfaits. Al-‘Ankabût (العنكبوت) : l’araignée, un animal bien connu.

l’araignée, un animal bien connu. Ittakhadhat baytan (اتخذت بيتا) : elle s’est construit une demeure en tissant une toile fragile pour s’y abriter.

elle s’est construit une demeure en tissant une toile fragile pour s’y abriter. Awahan (أوهن) : la plus fragile des demeures, qui ne protège ni de la chaleur ni du froid. De même, les fausses divinités ne procurent aucun véritable bienfait à ceux qui les adorent.

la plus fragile des demeures, qui ne protège ni de la chaleur ni du froid. De même, les fausses divinités ne procurent aucun véritable bienfait à ceux qui les adorent. Law kânû ya‘lamûn (لو كانوا يعلمون) : s’ils connaissaient véritablement cette réalité, ils ne se seraient jamais livrés au culte des idoles.

s’ils connaissaient véritablement cette réalité, ils ne se seraient jamais livrés au culte des idoles. Inna Allâha ya‘lamu mâ yad‘ûn (إن الله يعلم ما يدعون) : cette expression explicite une idée sous-entendue : Allah informe les mécréants qu’Il sait parfaitement ce qu’ils adorent. Elle met ainsi en évidence leur ignorance et renforce la portée de la parabole.

cette expression explicite une idée sous-entendue : Allah informe les mécréants qu’Il sait parfaitement ce qu’ils adorent. Elle met ainsi en évidence leur ignorance et renforce la portée de la parabole. Min dûnihi (من دونه) : en dehors de Lui.

en dehors de Lui. Al-‘Azîz al-Hakîm (العزيز الحكيم) : le Tout-Puissant, dont la souveraineté est absolue, et le Sage dans Sa création et Ses actes. Face au Créateur Tout-Puissant et Irrésistible, détenteur de la perfection absolue, les objets inanimés ne sont rien.

le Tout-Puissant, dont la souveraineté est absolue, et le Sage dans Sa création et Ses actes. Face au Créateur Tout-Puissant et Irrésistible, détenteur de la perfection absolue, les objets inanimés ne sont rien. Illâ al-‘âlimûn (إلا العالمون) : ceux qui réfléchissent profondément aux choses comme il convient de le faire. Le Prophète ﷺ récita ce verset et déclara : « Le véritable savant est celui qui comprend les signes venant d’Allah, agit dans Son obéissance et évite ce qui suscite Son mécontentement. »

3. Le contexte de la révélation (al-munâsabah)

Après avoir clairement montré qu’Il anéantit les polythéistes en leur faisant subir rapidement les conséquences de leurs actes ici-bas et un châtiment sévère dans l’au-delà — sans que leurs divinités puissent leur être d’aucun secours dans l’un ou l’autre monde —, Allah illustre la condition spirituelle de ceux qui Lui associent des divinités.

Celui qui adopte une divinité en dehors d’Allah ressemble à une araignée qui tisse une demeure incapable de la protéger du danger, de la chaleur ou du froid. Allah souligne ensuite que ce qu’ils invoquent en dehors de Lui ne possède aucun pouvoir véritable. Comment peuvent-ils donc l’adorer tout en délaissant le culte d’Allah, le Créateur Tout-Puissant, Irrésistible et Sage ?

Enfin, ce verset met en évidence l’une des fonctions essentielles des paraboles coraniques : rendre accessibles à l’esprit humain des réalités métaphysiques abstraites.

4. Exégèse et commentaire approfondis (tafsîr)

« Ceux qui prennent des protecteurs en dehors d’Allah ressemblent à l’araignée qui s’est donné une demeure… »

Ce passage décrit l’attitude des polythéistes qui adoptent des idoles comme divinités en dehors d’Allah, espérant obtenir d’elles la victoire, la subsistance et divers bienfaits, et se tournant vers elles dans les moments difficiles. Leur situation ressemble à celle de l’araignée qui construit une demeure pour se protéger du danger, de la chaleur et du froid, mais qui ne lui offre en réalité aucune protection. Au moindre vent violent, sa toile se disperse et disparaît.

De même, les polythéistes ne tirent aucun profit de leurs idoles : celles-ci ne peuvent repousser aucun mal ni leur être d’aucune utilité. Les œuvres qu’ils accomplissent dans leur dévotion sont réduites à néant, comme Allah le dit :

« Nous avons considéré les œuvres qu’ils ont accomplies et Nous les avons réduites en poussière éparpillée. » (Coran, 25:23)

Allah précise ensuite à quel point cette demeure est fragile :

« Or, la demeure la plus fragile est celle de l’araignée. Si seulement ils savaient ! »

Cela signifie que la toile de l’araignée est la plus fragile des demeures, car le moindre élément peut la détruire sans en laisser de trace. De la même manière, les œuvres des polythéistes ne produisent aucun effet durable. S’ils possédaient une connaissance véritable et saine du fait que leurs idoles et leur culte ne pouvaient leur procurer le moindre bienfait, ils ne se seraient jamais livrés à cette pratique. Pourtant, ils demeurent profondément ignorants, inconscients des conséquences de leurs actes et persuadés à tort que ces fausses divinités leur apporteront quelque avantage.

Éclairages tirés d’Al-Tafsîr Al-Wasît

Allah propose cette parabole à propos des polythéistes qui Lui associent d’autres divinités, espérant obtenir leur aide et leur subsistance, et qui s’attachent à elles dans les moments de détresse, malgré leur impuissance absolue et leur inutilité.

Cette comparaison montre que leur confiance en un faux soutien ressemble à celle de l’araignée qui tisse une demeure à partir de sa propre sécrétion afin de se protéger de la chaleur et du froid. Cette demeure compte pourtant parmi les plus fragiles et les moins aptes à offrir un abri. Le polythéiste et l’araignée ont en commun de s’appuyer sur quelque chose d’extrêmement fragile. En réalité, leurs fausses divinités sont encore moins utiles que la toile de l’araignée : celle-ci possède une existence physique et présente une certaine utilité, même limitée, tandis que leurs idoles ne leur apportent aucun bienfait.

Selon une autre interprétation, la parabole établit un parallèle entre le polythéiste qui adore une idole et le monothéiste qui adore Allah, à l’image de l’araignée qui construit une toile et d’une personne qui bâtit une maison avec des briques, des pierres ou des roches taillées. De même que la toile de l’araignée est la plus fragile des demeures lorsqu’on les compare une à une, le culte des idoles est la plus faible des religions lorsqu’on les considère individuellement. Il s’agit d’une interprétation pertinente mentionnée par Az-Zamakhsharî et reprise par Al-Âlûsî.

« Certes, Allah sait ce qu’ils invoquent en dehors de Lui. Et c’est Lui le Tout-Puissant, le Sage. »

Ce passage constitue un avertissement adressé à ceux qui adorent les idoles : Allah sait parfaitement que ce qu’ils adorent en dehors de Lui — qu’il s’agisse d’idoles, de djinns ou d’êtres humains — ne possède aucun pouvoir divin. Il est le Tout-Puissant, Celui qui domine toute chose et qui peut châtier ceux qui mécroient en Lui et Lui associent des partenaires. Il est également le Sage dans Sa création et dans la manière dont Il administre celle-ci. Il connaît parfaitement leurs actes et les rivaux qu’ils Lui attribuent. Il les rétribuera selon leurs œuvres, car Il est Sage et Omniscient.

Allah explique ensuite l’utilité des paraboles :

« Telles sont les paraboles que Nous proposons aux gens ; cependant, seuls ceux qui savent les comprennent. »

Cette parabole, comme celles qui lui ressemblent dans le Coran, vise à rapprocher les significations de l’entendement humain et à éclaircir ce qui pourrait lui paraître obscur. Seuls ceux qui sont solidement enracinés dans le savoir et approfondissent leur réflexion sur les concepts et les questions peuvent véritablement en saisir la portée, la comprendre et la méditer.

Jâbir rapporte que le Prophète ﷺ récita ce verset et dit : « Le savant est celui qui comprend ce qui vient d’Allah, le Très-Haut, agit dans Son obéissance et évite ce qui suscite Sa colère. »

La connaissance divine et la finalité des paraboles

« Certes, Allah sait ce qu’ils invoquent en dehors de Lui. Et c’est Lui le Tout-Puissant, le Sage. »

Allah affirme qu’Il connaît parfaitement ce qu’ils adorent à Ses côtés. En tant que Créateur Tout-Puissant et Sage, Il les rétribuera avec justice. Il explique également la finalité de ces paraboles :

« Telles sont les paraboles que Nous proposons aux gens ; cependant, seuls ceux qui savent les comprennent. »

5. Cadre théologique : les faux refuges face à la vérité divine

Le verset 41 met en lumière plusieurs enseignements théologiques fondamentaux :

Démasquer les faux refuges (al-awliyâ’ al-bâtilah) : attribuer des attributs divins — tels que la subsistance, la protection et la puissance — à des créatures ou à des objets inanimés constitue une profonde déformation de la réalité (jahl).

attribuer des attributs divins — tels que la subsistance, la protection et la puissance — à des créatures ou à des objets inanimés constitue une profonde déformation de la réalité (jahl). La dépendance radicale de toute existence contingente (mumkin al-wujûd) : tout ce qui existe en dehors d’Allah dépend entièrement de Lui pour son existence. Les systèmes de sécurité conçus par l’être humain et les fausses divinités échouent lorsqu’ils sont confrontés aux réalités ultimes.

tout ce qui existe en dehors d’Allah dépend entièrement de Lui pour son existence. Les systèmes de sécurité conçus par l’être humain et les fausses divinités échouent lorsqu’ils sont confrontés aux réalités ultimes. La vision des gens de science (al-‘âlimûn) : une véritable compréhension théologique permet de dépasser les apparences séduisantes du monde matériel pour percevoir la souveraineté absolue du Créateur.

une véritable compréhension théologique permet de dépasser les apparences séduisantes du monde matériel pour percevoir la souveraineté absolue du Créateur. Le refuge exclusif : en montrant que toute puissance et toute capacité de nuire relèvent exclusivement de Lui, le Coran détourne le cœur des toiles fragiles et éphémères de la création pour l’orienter vers le seul refuge inébranlable : Al-‘Azîz, Al-Hakîm.

6. Enseignements juridiques et pratiques (fiqh al-hayât)