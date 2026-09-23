L’éducation islamique à l’ère numérique exige de chaque parent musulman qu’il assume, avec urgence et sagesse, le rôle de berger numérique. Alors que les réseaux sociaux et l’intelligence artificielle redéfinissent le paysage des interactions humaines, les frontières traditionnelles du foyer sont devenues poreuses. Nous n’élevons plus nos enfants uniquement dans un environnement physique ; nous les élevons également dans une vaste jungle numérique mondiale.

Le principal défi pour le parent moderne consiste à trouver un équilibre entre les avantages indéniables des progrès technologiques et la préservation de la disposition originelle, la fitra. L’éducation islamique a toujours reposé sur la responsabilité de veiller sur l’enfant, mais les moyens de cette protection doivent désormais s’adapter à un monde où les algorithmes se disputent l’attention des enfants et où l’IA façonne jusqu’à leur perception de la réalité. En ancrant nos foyers dans la sagesse intemporelle du Coran et de la Sunna, nous pouvons naviguer dans ces complexités et faire en sorte que nos enfants restent attachés à leur foi tout en évoluant dans le courant numérique.

Le fondement théologique de la responsabilité numérique

Le fondement théologique de cette responsabilité se trouve dans le célèbre hadith du Prophète Muhammad ﷺ, dans lequel il a dit :

« Chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau. »

Dans le contexte du XXIe siècle, être un berger signifie bien plus que fournir de la nourriture et un toit ; cela exige d’être un gardien vigilant du cœur et de l’esprit face aux prédateurs idéologiques et éthiques d’Internet. Le Coran nous rappelle, dans la sourate At-Tahrîm, de nous préserver ainsi que nos familles d’un Feu dont le combustible sera les hommes et les pierres. Cette protection ne consiste pas seulement à ériger une barrière physique, mais aussi à construire une fortification spirituelle et intellectuelle.

Pour être un berger numérique efficace, le parent doit comprendre l’environnement dans lequel ses enfants évoluent, en reconnaissant que les réseaux sociaux sont souvent conçus pour exploiter la psychologie humaine à travers des mécanismes de récompense liés à la dopamine, tandis que l’IA peut brouiller la frontière entre vérité et mensonge.

Cultiver la taqwâ : le filtre intérieur ultime

Cultiver une forte conscience d’Allah, ou taqwâ, constitue le filtre intérieur ultime qu’aucun logiciel ne peut reproduire. Les applications de contrôle parental ont certes leur utilité, mais elles ne sont essentiellement que des barrières extérieures. L’objectif de l’éducation islamique est de construire cette barrière à l’intérieur même du cœur de l’enfant.

Le Coran rapporte les magnifiques conseils de Luqmân le Sage à son fils. Il commence par le mettre en garde contre le shirk et lui rappelle :

« … même une action du poids d’un grain de moutarde, cachée dans un rocher ou dans les cieux ou sur la terre, Allah la fera venir. »

Cela enseigne à l’enfant qu’il n’est jamais véritablement seul et que son empreinte numérique fait partie de son registre spirituel. Lorsqu’un enfant comprend qu’Allah est Al-Basîr (Celui qui voit tout) et Ar-Raqîb (Celui qui veille sur toute chose), son comportement sur les réseaux sociaux devient un acte d’adoration plutôt qu’une mise en scène destinée à obtenir des likes et la validation des autres.

Préserver la hayâ dans une culture de l’exposition permanente

À l’ère des réseaux sociaux, le concept de hayâ, ou pudeur spirituelle, est constamment mis à l’épreuve. Les plateformes encouragent souvent une culture de l’exhibition et du partage excessif, qui entre en contradiction avec les valeurs islamiques de vie privée et d’humilité. Les parents doivent prendre pour modèle la Sunna du Prophète ﷺ, qui était décrit comme étant plus pudique qu’une jeune fille derrière son voile.

Cela implique d’enseigner aux enfants que toute pensée ne mérite pas nécessairement d’être publiée et que chaque instant n’a pas besoin d’être photographié.

La pudeur à l’ère numérique concerne également la consommation de contenu. Nous devons apprendre à nos enfants à baisser leur regard, comme cela leur est ordonné dans la sourate An-Nûr, ce qui s’applique aux écrans qu’ils tiennent dans leurs mains tout autant qu’aux rues dans lesquelles ils se déplacent. Ce regard numérique consiste notamment à éviter :

Les comparaisons toxiques

Les images inappropriées

La fitna de la culture des célébrités, qui élève la richesse matérielle au-dessus du caractère

Naviguer dans l’IA et l’obligation de vérifier la vérité

L’intelligence artificielle représente un défi particulier pour la notion de vérité et de sidq (véracité). Alors que l’IA devient capable de générer des deepfakes et de manipuler l’information, l’ordre coranique de vérifier les informations revêt une importance capitale.

Dans la sourate Al-Hujurât, Allah enseigne aux croyants que lorsqu’une personne au caractère douteux leur apporte une information, ils doivent la vérifier, de peur de nuire à des personnes par ignorance.

Nous devons apprendre à nos enfants à développer leur esprit critique et à distinguer les vérités objectives du dîn des réponses subjectives, souvent biaisées, produites par les grands modèles de langage. Si un enfant commence à s’appuyer sur l’IA pour recevoir des orientations morales ou des avis religieux sans le contexte apporté par les savants et sans le lien spirituel de la suhbah (compagnonnage), il risque de développer une compréhension stérile et robotique de la foi.

Le berger numérique veille à ce que l’élément humain de l’accompagnement — la tarbiya qui se transmet par le contact, le regard et l’exemple vécu — ne soit jamais remplacé par un algorithme.

Combattre les commérages en ligne par le caractère prophétique

La Sunna fournit un magnifique modèle d’intelligence émotionnelle et de husn al-khuluq (noblesse du caractère) dans nos interactions numériques. Le Prophète ﷺ a mis en garde contre le qîla wa qâla (« il a dit ceci, elle a dit cela »), qui constitue précisément l’essence des sections de commentaires modernes et des commérages devenus viraux.

Enseigner aux enfants la gravité de la ghîba (médisance) et de la namîma (colportage) est essentiel lorsqu’un simple partage peut détruire une réputation. Nous devons leur inculquer l’habitude de se demander :

Est-ce vrai ?

Est-ce bienveillant ?

Est-ce nécessaire ?

Si nos enfants utilisent les réseaux sociaux comme un moyen de daʿwa et de khidma (service), ils transforment leurs appareils, qui pourraient être des sources de péché, en instruments de sadaqa jâriya (aumône continue).

En utilisant leurs plateformes pour diffuser la vérité et soutenir les personnes opprimées, ils incarnent l’idéal coranique d’être la meilleure communauté suscitée pour les hommes : celle qui ordonne le convenable et interdit le blâmable.

Cultiver le shukr plutôt que l’envie suscitée par les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux alimentent souvent le kibr (orgueil) et le hasad (envie) à travers la comparaison constante de vies soigneusement mises en scène. Pour y remédier, les parents doivent mettre l’accent sur l’importance du shukr (gratitude) et de la qanâʿa (contentement).

Le Prophète ﷺ nous a conseillé de regarder ceux qui possèdent moins que nous sur le plan matériel, afin que nous ne minimisions pas les bienfaits qu’Allah nous a accordés.

Lorsqu’un enfant est bombardé d’images de luxe et de perfection, le parent doit le ramener à la réalité de la Sunna : la simplicité, la valeur de ce qui est immatériel et le caractère éphémère de ce monde.

Créer des zones sans technologie dans le foyer permet à la famille de renouer avec le dhikr d’Allah et de bénéficier d’un refuge face au bruit incessant du monde numérique, notamment pendant :

Les repas

Le dernier tiers de la nuit consacré à la prière

Accompagner plutôt que surveiller : un changement dans l’éducation

L’éducation des enfants à notre époque exige de passer d’une mentalité de surveillance policière à une mentalité d’accompagnement. Le Prophète ﷺ ne dirigeait pas uniquement par l’interdiction ; il guidait par l’amour, la logique et une compréhension profonde de la nature humaine.

Si nous nous contentons de donner à nos enfants une liste de haram sans leur expliquer les pourquoi qui les sous-tendent, ils chercheront leurs réponses auprès des mêmes IA et influenceurs des réseaux sociaux que nous redoutons.

Nous devons créer un environnement dans lequel ils se sentent en sécurité pour parler des doutes et des pressions auxquels ils sont confrontés en ligne. Cette communication ouverte est une forme d’amâna (dépôt et responsabilité).

En étant nous-mêmes capables de comprendre le monde numérique, nous montrons à nos enfants que l’islam n’est pas une religion du passé, mais une guidance vivante qui demeure pertinente à chaque époque technologique.

Combattre la solitude numérique grâce à l’umma physique

Nous devons également nous attaquer à la « solitude des personnes connectées ». Malgré leurs milliers d’amis en ligne, de nombreux jeunes éprouvent un profond sentiment d’isolement.

La solution islamique réside dans l’umma : la communauté physique. Nous devons accorder la priorité aux rencontres réelles dans :

Les mosquées

Les activités de service communautaire

Les rencontres fraternelles et sororales en présentiel

Ces liens réels apportent une nourriture émotionnelle qu’un écran ne pourra jamais offrir. Dans le Coran, Allah mentionne qu’Il nous a créés en peuples et en tribus afin que nous nous connaissions les uns les autres.

Cette connaissance mutuelle est profonde, empathique et globale — quelque chose qu’un avatar ou un chatbot ne peut reproduire.

Le berger numérique veille à ce que le troupeau ne se perde pas dans un pâturage virtuel, mais reste ancré dans la réalité physique de la compassion humaine.

Conclusion : la technologie comme outil, et non comme maître

Le berger numérique comprend finalement que la technologie est un outil, et non un maître. De même que les Compagnons utilisaient les technologies de leur époque — navires, supports d’écriture et routes commerciales — pour diffuser la lumière de l’islam, nous devons donner à nos enfants les moyens d’utiliser les réseaux sociaux et l’IA comme des outils au service d’une finalité, et non comme des fins en soi.

L’objectif de l’éducation islamique demeure inchangé : élever des individus qui ne sont les serviteurs que d’Allah, libérés des chaînes des tendances sociales et des addictions numériques.

En enracinant nos foyers dans le Coran et la Sunna, nous donnons à nos enfants une boussole qui ne faillit jamais, quelle que soit l’ampleur des changements du paysage qui les entoure.

Nous n’élevons pas simplement des enfants ; nous élevons l’avenir de l’umma. Dans le silence de nos prières et dans la conscience avec laquelle nous sommes présents auprès de nos familles, nous trouvons la force de les guider à travers l’ère numérique vers la réussite ultime dans l’au-delà.

Par la sagesse, la patience et la grâce d’Allah, nous pouvons remplir notre rôle de gardiens et veiller à ce que nos enfants sortent de la jungle numérique avec leur foi intacte et leur cœur éclairé.