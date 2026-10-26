Le prophète de la miséricorde incarne par excellence le message empreint de compassion du Prophète Muhammad ﷺ, qu’Allah le Très-Haut décrit dans le Coran en ces termes :

« Un Messager issu de vous-mêmes est venu à vous. Ce que vous endurez lui pèse ; il se soucie profondément de vous ; il est plein de bonté et de miséricorde envers les croyants. » — (At-Tawbah, 9:128)

Issu d’une noble lignée et héritier d’un prestigieux patrimoine, le Prophète ﷺ fut envoyé pour incarner la miséricorde divine dans toute son universalité. Tout au long de sa vie, ses enseignements et ses interactions avec autrui témoignèrent d’une compassion profonde, qui dépassait les limites de la seule humanité pour s’étendre à toutes les créatures vivantes.

La miséricorde envers sa communauté (Ummah)

Précéder sa communauté dans la mort

Le fait que le Prophète ﷺ ait quitté ce monde avant les membres de sa communauté relève d’une sagesse divine empreinte de miséricorde. Un hadith authentique rapporté par Muslim indique : « Lorsqu’Allah le Très-Haut veut accorder Sa miséricorde à une communauté parmi Ses serviteurs, Il reprend la vie de son prophète avant celle de ses membres, afin qu’il les précède… Et lorsqu’Il veut la destruction d’une communauté, Il la châtie alors que son prophète est encore vivant. »

La patience à Tâ’if

Lorsque les habitants de Thaqîf rejetèrent son message et le lapidèrent au point que ses pieds ensanglantés imbibèrent ses chaussures, l’ange des montagnes lui proposa de détruire la ville. Le Prophète ﷺ répondit avec noblesse : « Au contraire, j’espère qu’Allah fera sortir de leur descendance des personnes qui adoreront Allah seul, sans rien Lui associer. » (Al-Bukhârî et Muslim)

Une source de réconfort qui perdure

De son vivant, le Prophète ﷺ était une source de sécurité pour sa communauté. Après sa mort, son héritage, notamment les récits relatifs à ses demandes de pardon en faveur des croyants, demeure une source de réconfort. Il a déclaré : « Ma vie est un bien pour vous… et ma mort est également un bien pour vous ; vos œuvres me seront présentées. Si j’y vois du bien, je louerai Allah pour cela, et si j’y vois du mal, je demanderai à Allah de vous pardonner. » (Al-Bazzâr)

Une intercession réservée pour l’au-delà

Alors que d’autres prophètes ont utilisé, dans la vie présente, les invocations exaucées qui leur avaient été accordées, le Prophète ﷺ a réservé la sienne pour l’au-delà : « Chaque prophète a une invocation qui est exaucée… et j’ai gardé la mienne afin d’en faire une intercession en faveur de ma communauté le Jour de la Résurrection. » (Al-Bukhârî et Muslim)

Une lumière universelle et un guide pour l’humanité

Une miséricorde pour les mondes

Le Coran définit explicitement la portée universelle de sa mission :

« Et Nous ne t’avons envoyé qu’en miséricorde pour les mondes. » — (Al-Anbiyâ’, 21:107)

Une lampe lumineuse

Dans la sourate Al-Ahzâb (33:45-46), le Prophète ﷺ est présenté comme un témoin, un annonciateur de bonnes nouvelles, un avertisseur et une « lampe lumineuse ». Sa mission a ainsi apporté à l’humanité une lumière spirituelle.

L’allègement des obligations

L’islam a allégé les obligations spirituelles en levant les contraintes rigides et les lourdes charges imposées aux communautés précédentes (Al-Hajj, 22:78).

Le vide ressenti à Médine

Anas ibn Mâlik a décrit l’impact profond de la présence du Prophète ﷺ en ces termes : « Le jour où le Messager d’Allah ﷺ entra à Médine, tout y fut illuminé. Et le jour où il mourut, tout devint sombre. Nous avions à peine achevé son inhumation que nous ressentions déjà un changement dans nos cœurs. » (Musnad Ahmad)

La compassion au quotidien et dans l’exercice du leadership

La famille et les enfants

Anas ibn Mâlik a déclaré : « Je n’ai jamais vu quelqu’un faire preuve de plus de compassion envers les enfants que le Messager d’Allah ﷺ. » (Sahîh Muslim)

Des larmes de compassion

Alors qu’il réconfortait sa fille endeuillée par la perte de son enfant, les yeux du Prophète ﷺ se remplirent de larmes. Interrogé sur ses pleurs, il expliqua : « C’est une miséricorde qu’Allah a placée dans le cœur de Ses serviteurs. Et Allah ne fait miséricorde qu’à Ses serviteurs miséricordieux. » (Al-Bukhârî et Muslim)

Une conduite éthique en temps de guerre

Lors des expéditions militaires, le Prophète ﷺ donnait explicitement aux chefs les instructions suivantes : « … ne mutilez personne et ne tuez aucun enfant. » (Sahîh Muslim)

Les droits des animaux et la compassion envers l’environnement

Bien avant l’apparition des chartes modernes relatives à la protection des animaux, les enseignements islamiques prônaient déjà un traitement digne et bienveillant de toutes les créatures vivantes.

La protection de la faune

Après avoir aperçu une fourmilière brûlée, le Prophète ﷺ manifesta une vive colère et déclara : « Il ne convient à aucun être humain d’infliger un châtiment semblable au châtiment d’Allah le Très-Haut. » (Musnad Ahmad)

L’interdiction de la cruauté envers les animaux

Ibn ʿUmar condamna des personnes qui utilisaient un oiseau ou une poule vivante comme cible d’entraînement au tir. Il rappela que le Prophète ﷺ avait maudit ceux qui maltraitaient les animaux de cette manière. (Sahîh Muslim)

L’abattage dans le respect de l’animal

En enseignant à ses fidèles à traiter les animaux d’élevage avec dignité, le Prophète ﷺ déclara : « Si vous faites preuve de miséricorde envers les moutons, Allah vous fera miséricorde. » (Musnad Ahmad) Il recommanda également d’aiguiser correctement les lames afin de réduire au minimum la souffrance des animaux lors de l’abattage. (Sahîh Muslim)

L’histoire du chien assoiffé

Le Prophète ﷺ raconta l’histoire d’un homme pécheur à qui Allah accorda Son pardon parce qu’il était descendu dans un puits pour remplir sa chaussure d’eau et désaltérer un chien assoiffé qui haletait. Ce récit illustre un principe essentiel : « il y a une récompense pour le bien accompli envers tout être vivant ». (Al-Bukhârî et Muslim)

Conclusion

Ces récits édifiants ne représentent qu’une petite partie de l’immense tradition islamique qui présente le Prophète Muhammad ﷺ comme une miséricorde accordée à l’humanité. En faisant de la compassion une valeur profondément ancrée dans le cœur de ses Compagnons et en prescrivant la bienveillance envers les êtres humains comme envers les animaux, il a mis en avant, plusieurs siècles avant l’émergence des cadres humanitaires modernes, des principes qui trouvent encore un écho dans ces derniers.

Résumant lui-même sa mission, il déclara : « Ô gens, je ne suis qu’une miséricorde accordée. » (Al-Hâkim)

Ses enseignements intemporels continuent de réconforter les personnes éprouvées, d’adoucir les cœurs endurcis et d’insuffler dans les vies humaines chaleur, amour et grâce divine.