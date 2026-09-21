Dès le début, il convient de noter que l’islam approuve tout ce qui est pur et bénéfique pour l’être humain. Il encourage le musulman à être fort et à rechercher les moyens de la force. Dans un Hadith, le Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) nous ordonne en disant : « Enseignez à vos enfants la natation, le tir à l’arc et l’équitation. » Cet appel direct à pratiquer le sport montre la grande importance que l’islam accorde au sport pour former les musulmans et rendre leurs corps sains et solides. Il n’est pas étonnant non plus d’entendre : « Un esprit sain est dans un corps sain. »

Apportant davantage d’éclairage sur la question du sport et de son éthique, le Cheikh `Atiyyah Saqr, ancien président du Comité des fatwas d’Al-Azhar, déclare ce qui suit :

Comment l’islam considère-t-il le sport ?

L’islam ne s’oppose pas au fait d’avoir un corps fort grâce à la pratique du sport. Les musulmans sont tenus d’avoir des corps sains et des esprits sains, en plus d’avoir une moralité saine. Dans le Hadith, nous lisons : « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d’Allah que le croyant faible. » (Rapporté par Muslim) Un corps sain et fort est capable d’accomplir à la fois les devoirs religieux et les devoirs mondains.

Les effets du sport sur le corps :

Dans son livre bien connu Zâd Al-Ma‘âd, l’imam Ibn Al-Qayyim affirme que le mouvement est le cœur du sport. Il aide le corps à se débarrasser des excès de nourriture de manière tout à fait normale. Il le rend actif, renforce son immunité et le protège des maladies. Chaque organe a son sport propre qui lui convient. Quant à l’équitation, le tir à l’arc, la lutte et la course, ce sont des sports qui profitent à l’ensemble du corps.

Nous voyons que de nombreux rites islamiques comportent des formes d’exercice qui aident le corps à atteindre la condition physique lorsqu’ils sont pratiqués correctement. Les rites du pèlerinage, les visites aux frères musulmans, la visite aux malades, les allées et venues vers la mosquée, et la participation à de nombreuses activités sociales ne sont rien d’autre que des exercices.

L’éthique du sport en islam :

Le fait que l’islam encourage la pratique du sport fait comprendre combien cette voie d’Allah donnée à l’humanité est grande, souple et complète. Dans ce cadre, l’islam insiste sur l’importance d’une éducation spirituelle et morale qui doit accompagner l’entraînement physique afin que ce dernier produise les effets recherchés.

En soutenant une équipe, il faut éviter le hooliganisme. Il n’y a pas non plus de place pour la jubilation moqueuse. Avoir l’avantage dans un jeu ne justifie pas de se moquer de l’adversaire vaincu. L’islam considère le sport comme un moyen de renforcer l’amour mutuel et la coopération entre les gens, et non comme un moyen de blesser les sentiments. C’est pourquoi l’équipe gagnante ne doit jamais se laisser emporter par la joie au point d’insulter ses adversaires, et l’équipe perdante ne doit pas non plus être rongée par l’envie devant l’avantage de l’autre. Elle doit garder à l’esprit que sa défaite d’aujourd’hui ouvrira la voie à son succès de demain, si elle patiente et cherche à s’améliorer.

Cela nous rappelle l’événement où le chameau d’un bédouin devança la chamelle du Prophète, connue pour être toujours la première dans les courses ; les musulmans en furent attristés. Commentant cela, le Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) dit : « Allah Tout-Puissant a décrété que rien n’aura une gloire permanente (ce qui signifie que chaque situation a ses hauts et ses bas et qu’aucun état n’est permanent). » Le Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) fit cette déclaration afin d’apaiser le sentiment de ceux qui avaient du mal à accepter que sa chamelle ait été devancée.

Dans les concours, un musulman sincère n’oublie jamais l’étiquette du bon traitement envers ses adversaires. Mettre de côté la morale dans les concours et les compétitions est une forme d’hypocrisie à laquelle le Prophète a fait référence lorsqu’il a dit : « Il y a quatre caractéristiques : si elles se trouvent chez une personne, elle est un hypocrite pur. Et si l’une d’elles se trouve chez une personne, elle porte un trait d’hypocrisie jusqu’à ce qu’elle l’abandonne : lorsqu’on lui confie quelque chose, elle trahit la confiance ; lorsqu’elle parle, elle ment ; lorsqu’elle fait une promesse, elle ne la tient pas ; et lorsqu’elle se dispute avec quelqu’un, elle dévie (recourt à des paroles viles et à une conduite corrompue). »

Conseils pour un musulman qui pratique le sport :

L’islam n’autorise pas les matchs ou les jeux impliquant les deux sexes, d’une manière qui ouvre la porte à la séduction, à la tentation et à la corruption.

L’islam rejette également tous les jeux et sports qui excitent le désir sexuel ou encouragent la perversion morale, comme le fait que des femmes pratiquent la danse en étant observées par le public.

Le musulman n’est pas autorisé à se donner libre cours dans la pratique du sport d’une manière qui implique de nuire à autrui. Pratiquer un sport dans des rues bondées, par exemple, provoquant ainsi des embouteillages, n’est pas une manière islamique.

Le musulman ne doit pas s’occuper du sport au point de négliger les devoirs religieux et les autres obligations.

En pratiquant le sport, il ne doit y avoir aucune place pour les grossièretés, les mauvais comportements et la calomnie.

Le fanatisme aveugle pour ou contre une équipe n’a rien à voir avec l’islam, car cela contredit réellement les enseignements islamiques appelant à l’unité et à l’amour.

Les hommes doivent pratiquer des sports qui conviennent à leur nature, et de même pour les femmes. En islam, il n’est pas permis aux femmes de pratiquer des sports qui sont propres aux hommes.

En conclusion, il convient de préciser que lorsque l’islam déclare une chose permise, il impose certaines conditions visant à préserver la moralité et à s’accorder avec la sagesse générale de la législation. Le sport doit être pratiqué en respectant ces conditions afin d’éviter tout préjudice indésirable. La règle générale de la Chari‘a est que tout acte qui dépasse les limites — dans la nourriture, la boisson, l’habillement ou toute autre chose — est interdit. Le Coran déclare : « Ô vous qui croyez ! Ne rendez pas illicites les bonnes choses qu’Allah a rendues licites pour vous, et ne transgressez pas. Certes, Allah n’aime pas les transgresseurs. » (Al-Mâ’idah : 87)