Beaucoup pensaient qu’il était impossible de faire le tour du monde en 80 jours. Que diraient-ils alors s’il fallait accomplir ce voyage en une seule journée ? Eh bien, c’est possible le jour d’Arafat, qui constitue l’essence même du Hajj.

En observant les pèlerins rassemblés sur le mont de la Miséricorde le jour d’Arafat, on remarque qu’ils semblent tous se ressembler : une immense marée blanche de plus de deux millions de personnes, debout épaule contre épaule, dans une profonde humilité devant Allah. Mais en regardant de plus près, au-delà de leurs vêtements uniformes, on découvre toute la diversité des origines ethniques représentées au sein de l’islam.

Le premier appel

Certains pensent que le premier à avoir évoqué le Hajj fut le Prophète Muhammad ﷺ. Pourtant, c’est le prophète Ibrâhîm (Abraham, paix et bénédictions sur lui) qui lança le premier appel, sur ordre d’Allah :

« Et fais aux gens une annonce pour le pèlerinage. Ils viendront vers toi, à pied, et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. » — (Al-Hajj, 22:27)

Après avoir achevé la construction de la Kaaba, le prophète Ibrâhîm se tint sur le mont de la Miséricorde et lança l’appel au Hajj. Même si ses propres paroles furent les seules à lui revenir en écho, Allah fit parvenir son appel, auquel répondent aujourd’hui des millions de musulmans.

Un seul Dieu, une seule communauté (Ummah)

Depuis des siècles, des musulmans venus du monde entier se rendent à La Mecque pour accomplir le Hajj, le cinquième pilier de l’islam. Bien que les pèlerins appartiennent à des peuples et à des cultures très divers, ils accordent peu d’importance à leurs différences ethniques. Tous accomplissent les mêmes rites, prient dans la même direction — vers la Kaaba — et invoquent un Dieu unique, qui les rassemble sous Sa guidance et Sa protection.

La couleur de peau, la nationalité et la richesse n’ont jamais constitué des critères de distinction en islam. Du vivant du Prophète ﷺ, ses compagnons étaient très différents les uns des autres. Certains étaient riches, comme Abdur-Rahman ibn Awf et Uthman ibn Affan, deux commerçants réputés et prospères. D’autres, comme Abû Hurayra et Bilâl ibn Rabâh, étaient extrêmement pauvres. Malgré ces différences, ils étaient unis par leur amour pour Allah et Son Prophète.

En réalité, certains des compagnons les plus chers au Prophète ﷺ et les plus proches de lui, qui ont démontré leur dévouement et leur bravoure au service de l’islam, n’étaient pas arabes.

Bilâl ibn Rabâh en est un exemple. Cet ancien esclave, originaire d’Abyssinie (l’actuelle Éthiopie), était pauvre. Après avoir embrassé l’islam, il subit de cruelles tortures de la part de son maître non musulman. Pour mettre fin à ses souffrances, Abû Bakr As-Siddîq l’acheta, puis l’affranchit. Évoquant cet épisode avec humilité, ʿUmar ibn Al-Khattâb avait coutume de dire :

« Abû Bakr est notre maître, et il a affranchi notre maître [Bilâl]. » — (Al-Bukhârî)

Bilâl eut également l’honneur d’être le premier à appeler à la prière en islam, grâce à sa voix mélodieuse.

De même, Salmân Al-Fârisî était un esclave originaire d’une ville perse appelée Ram-Hurmuz (Al-Bukhârî). Le fait d’être esclave ou non arabe n’empêcha pas le Prophète ﷺ de lui témoigner une grande estime et de déclarer que Salmân faisait partie de sa famille (At-Tabarânî).

En islam, le seul critère de supériorité et de mérite est la piété et la conscience d’Allah.

Abû Hurayra rapporte que, alors que certains compagnons, parmi lesquels Salmân Al-Fârisî, étaient réunis auprès du Prophète ﷺ, la sourate Al-Jumuʿa fut révélée. Lorsque le Prophète ﷺ récita le verset suivant :

« Et à d’autres parmi eux qui ne les ont pas encore rejoints… » — (Al-Jumuʿa, 62:3)

L’un des compagnons demanda : « Qui sont-ils ? »

Le Prophète ﷺ posa alors sa main sur Salmân et déclara :

« Même si la foi se trouvait aussi loin que les Pléiades, un homme issu de ceux-là [les non-Arabes] la rechercherait et la trouverait assurément. » — (Muslim)

L’islam est-il réservé aux Arabes ?

L’islam est parfois considéré comme une religion réservée aux Arabes, puisque le Prophète Muhammad ﷺ, qui a transmis ce message, était arabe. Pourtant, un verset du Coran réfute cette idée :

« Et Nous ne t’avons envoyé, ô Muhammad, que comme annonciateur et avertisseur pour l’ensemble de l’humanité. But la plupart des gens ne savent pas. » — (Saba’, 34:29)

Le Prophète ﷺ lui-même a clairement expliqué à tous les musulmans, dans un sermon prononcé pendant la période du Hajj, que la supériorité n’a rien à voir avec l’origine ethnique, la langue ou la race d’une personne. Qu’un individu soit arabe ou non arabe, jaune, noir ou blanc, cela n’a aucune importance. Le seul critère de supériorité et de mérite en islam est la piété et la conscience d’Allah (Ahmad).

Allah dit également, au sujet de la diversité des peuples :

« Et parmi Ses signes figurent la création des cieux et de la terre, ainsi que la diversité de vos langues et de vos couleurs. Il y a certes là des signes pour ceux qui savent. » — (Ar-Rûm, 30:22)

À une autre occasion, le Prophète ﷺ a souligné le principe d’égalité en islam en déclarant :

« En vérité, Allah ne regarde ni vos visages ni vos richesses, mais Il regarde vos cœurs et vos œuvres. » — (Muslim)

Cela confirme qu’Allah ne juge pas les personnes en fonction de leur richesse ou de leur couleur de peau : ce sont leurs intentions et leurs actes qui comptent.

L’islam a abattu les barrières liées à la couleur de peau, à la langue et à l’origine ethnique, afin que tous les musulmans puissent se comprendre et se rapprocher les uns des autres, quelles que soient leurs différences.

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