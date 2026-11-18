Parmi les caractéristiques du Noble Coran figure son statut de miracle éternel, qui se perpétue sans interruption depuis l’époque de la prophétie jusqu’au Jour de la Résurrection. Sa lumière ne s’éteint jamais, même lorsque le soleil disparaît à l’horizon ; son éclat demeure, même lorsque les étoiles s’effacent. Nul ne peut le contester : il se contemple du regard, s’écoute de l’oreille et se médite avec le cœur.

C’est pourquoi, à toutes les époques et dans toutes les régions du monde, des savants et des chercheurs se sont consacrés à l’étude du Noble Coran dans de nombreux domaines : mémorisation, enseignement, recherche et déduction. Ils n’ont ménagé aucun effort pour en approfondir les subtilités rhétoriques, dévoiler la richesse de ses significations et mettre en lumière ses grands objectifs.

Par la grâce d’Allah, cette communauté a été honorée par la présence de savants dévoués, profondément enracinés dans le savoir, qui ont consacré leur vie au service du Glorieux Coran. Ils se sont attachés à en éclaircir les significations, à mettre en évidence son éloquence, son style et sa structure, ainsi qu’à révéler ses sagesses les plus profondes et le caractère miraculeux de sa composition littéraire.

Les fondements de l’étude des significations et de la langue du Coran

Mener des recherches universitaires approfondies pour saisir les nuances subtiles qui distinguent les lettres, les mots et les phrases du Coran exige le respect de plusieurs principes méthodologiques essentiels :

L’étude des circonstances de la révélation (Asbâb an-Nuzûl) : examiner le contexte historique dans lequel certains versets ont été révélés, distinguer les révélations mecquoises des révélations médinoises et comprendre les circonstances particulières de leur révélation.

examiner le contexte historique dans lequel certains versets ont été révélés, distinguer les révélations mecquoises des révélations médinoises et comprendre les circonstances particulières de leur révélation. L’analyse des significations linguistiques : étudier les sens fondamentaux des mots en tenant compte de leur structure et du contexte dans lequel ils apparaissent.

La structure rhétorique et l’absence de synonymes dans le Coran

L’une des caractéristiques distinctives de la langue du Noble Coran réside dans l’absence de synonymes parfaits : chaque mot occupe une place précise et porte une nuance de sens qui lui est propre. Parmi les principales caractéristiques de cette langue figurent :

La richesse du sens et la précision de la composition : une densité linguistique inégalée, dans laquelle chaque terme remplit une fonction déterminée.

une densité linguistique inégalée, dans laquelle chaque terme remplit une fonction déterminée. Les subtilités contextuelles : des mots choisis avec une grande finesse, en fonction des exigences précises de chaque contexte.

des mots choisis avec une grande finesse, en fonction des exigences précises de chaque contexte. L’harmonie entre le sens et la formulation : un équilibre remarquable entre l’expression verbale et la profondeur des idées.

un équilibre remarquable entre l’expression verbale et la profondeur des idées. L’éloquence du style et la force des images : des descriptions visuelles saisissantes et des personnifications qui donnent vie aux paraboles.

des descriptions visuelles saisissantes et des personnifications qui donnent vie aux paraboles. La cohérence thématique : des liens structurels et thématiques étroits qui unissent les différentes significations au sein d’une même sourate.

des liens structurels et thématiques étroits qui unissent les différentes significations au sein d’une même sourate. Les relations entre les sourates : des connexions structurelles complexes entre les différentes sourates, qui témoignent de la cohérence de leur agencement dans le Coran (Mushaf), en lien avec leur ordre de révélation.

Grâce à ces différents éléments, l’unité textuelle et la cohérence contextuelle du Coran se trouvent étroitement harmonisées.

Le Coran : une parole qui s’adresse à la fois à l’intellect et à la conscience

Allah, le Très-Haut, a rendu le Noble Coran accessible afin qu’il soit une exhortation, un rappel et un guide :

« En effet, Nous avons rendu le Coran facile pour le rappel. Y a-t-il quelqu’un pour réfléchir et s’en souvenir ? » (Al-Qamar, 17)

Le Livre sacré s’adresse à toutes les facultés humaines — l’intellect, les émotions, l’âme et la conscience — et guide l’humanité vers la vérité et le droit chemin :

« Celui qui a créé ne saurait-Il pas ce qu’Il a créé, Lui qui est le Subtil, le Parfaitement Connaisseur ? » (Al-Mulk, 14)

En outre, le Coran recèle de précieux trésors linguistiques, de profondes sagesses et une éloquence d’une remarquable clarté. Allah, le Très-Haut, dit :

« Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » (Al-Isrâ, 82)

Seuls ceux qui sont voués à la perdition se détournent de sa guidance :