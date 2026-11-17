Le concept des couleurs guérisseuses de la prière s’appuie sur des descriptions coraniques du Paradis et des découvertes scientifiques sur les fréquences vibratoires.

Le Coran et les hadiths contiennent tous deux des descriptions du Paradis rempli de verdure : « Ceux-là auront les jardins d’éternité sous lesquels coulent les rivières ; on les y parera de bracelets d’or, ils y porteront des vêtements verts de fine soie et de brocart épais, brodés d’or, ils y seront étendus sur des couches surélevées ; quelle excellente récompense et quel beau lieu de repos ! » (18:31). « Étendus sur des coussins verts et de magnifiques tapis. » (55:76).

Les récits des hadiths mentionnent que le turban du Prophète Muhammad (SAW) était vert, ainsi que le drapeau de l’islam. Même l’Encyclopædia Britannica note que, dans certains pays, un turban vert désigne généralement un « sharif » ou descendant du Prophète (SAW).

Bien que beaucoup de gens écartent toute importance de la mention des couleurs dans le Coran, les couleurs que nous choisissons sont en réalité une partie importante de notre vie. Le Coran (30.22) nous en donne un indice lorsqu’il dit : « Et parmi Ses signes, la création des cieux et de la terre, et la diversité de vos langues et de vos couleurs ; il y a en cela des signes pour les savants. »

L’omniprésence du bleu et du vert dans les mosquées

L’une des premières choses que l’on remarque en entrant dans les mosquées, partout dans le monde, est l’abondance de vert et de bleu. Les mosquées d’Iran sont célèbres pour leurs carreaux bleus. En Arabie saoudite, des vitraux bleus et verts sont utilisés dans l’architecture des mosquées les plus modernes, tandis que dans les déserts d’Égypte, certaines mosquées sont entièrement peintes en bleu ou en vert et décorées de néons verts pendant la nuit. À Istanbul, la mosquée la plus célèbre est même appelée la « Mosquée Bleue ».

Bien que les couleurs de ces mosquées aient été choisies pour leur signification religieuse ou leurs significations symboliques dans les cultures anciennes, au fil du temps, la science moderne a découvert qu’il existe une base solide qui justifie le choix du bleu et du vert dans les lieux de culte.

La science des couleurs et des fréquences

Dans Encyclopedia of Healing Therapies, Anne Woodham et David Peters expliquent que ces couleurs portent une signification importante pour l’être humain depuis la préhistoire. Dans l’histoire ancienne, le vert était la couleur de la croissance, et le bleu était considéré comme la couleur du ciel et de la paix céleste.

Un Indien nommé Dinshah P. Ghadiali est le premier scientifique dont on ait la trace à avoir tenté d’expliquer le pouvoir de la couleur. Il affirmait que le secret du pouvoir des couleurs résidait dans le fait qu’elles transmettent des vibrations qui, à leur tour, transmettent certains états d’âme ainsi qu’une action curative.

Des scientifiques modernes se sont appuyés sur cette théorie et ont découvert que les rayons du soleil forment tout un spectre de radiations électromagnétiques qui composent la lumière blanche visible. La lumière voyage sous forme de longueurs d’onde, et ses différentes longueurs d’onde sont perçues comme des couleurs différentes. Chaque couleur possède également une fréquence particulière à laquelle elle vibre. Lorsque des personnes aveugles affirment « voir » les couleurs, ce qu’elles perçoivent réellement, ce sont ces différentes longueurs d’onde et fréquences vibratoires.

Chromothérapie : Effets psychologiques et physiques

Si les médecins s’accordent souvent sur les effets psychologiques de la chromothérapie (thérapie par les couleurs), ils ignorent généralement ses effets physiques. Cependant, la science de la chromothérapie explore à la fois les effets psychologiques et les effets physiques des différentes couleurs.

Les chromothérapeutes pensent que toucher une couleur ou y être exposé peut apporter les mêmes bénéfices que la regarder, puisque les couleurs agissent selon leurs longueurs d’onde vibratoires et non selon l’interprétation du cerveau de cette couleur. Plus la vibration est rapide, plus la couleur est chaude ; plus la vibration est lente, plus la couleur est froide.

La peau « voit » la couleur

La professeure J. L. Morton, de la School of Architecture de l’Université d’Hawaï, démontre de manière concluante que la peau PEUT voir la couleur. Elle affirme qu’il y a 4 000 ans, les Égyptiens construisaient des temples de guérison par la lumière. Le neuropsychologue réputé Kurt Goldstein a confirmé ce fait. Dans son classique moderne, The Organism, il note que la stimulation de la peau par différentes couleurs conduit à des effets différents.

De nombreuses études ont été menées pour démontrer quelles couleurs produisent quels effets sur la psyché humaine :

Jaune, orange et rouge : Augmentent le quotient intellectuel des élèves et stimulent l’appétit.

Augmentent le quotient intellectuel des élèves et stimulent l’appétit. Rouge : Fait augmenter la tension artérielle et la fréquence cardiaque.

Fait augmenter la tension artérielle et la fréquence cardiaque. Bleu et vert : Favorisent une « vie spirituelle », relaxent et apaisent.

Le pouvoir spécifique du Bleu et du Vert

Le bleu et le vert sont de bons choix pour favoriser une « vie spirituelle ». On dit que le bleu correspond à la gorge d’une personne et le vert au cœur. Fait intéressant, ce sont précisément les deux outils que nous utilisons dans l’adoration lorsque nous récitons et prions.

Les vertus du Bleu

Il a été montré, dans des études (États-Unis, 1973), que le bleu abaisse la tension artérielle et le rythme cardiaque, diminue la faim et inspire la relaxation, la paix et la tranquillité. Le bleu est la couleur de l’honnêteté et de la loyauté. Donald Lepore, dans The Ultimate Healing System, dit qu’il utilise le bleu lorsqu’il donne des conférences car il dynamise la zone de la voix.

Cependant, un excès de bleu peut rendre une personne froide ou déprimée ; il doit donc être équilibré par l’utilisation de l’orange.

Les vertus du Vert

Le vert suscite des sentiments d’harmonie, d’équilibre, de sympathie et d’amour dévotionnel, tout en soulageant la tension nerveuse. Selon le Dr Lepore, le vert fournit l’équilibre naturel entre les pouvoirs du rouge et du bleu. Il aide les gens à fusionner leurs « pensées célestes » spirituelles avec leurs « pensées mentales » terrestres.

Le vert est la couleur de l’estime de soi. Créant l’harmonie et l’espoir, il agit sur la région du cœur et est bénéfique pour les nerfs fatigués. Il stimule la croissance, ce qui le rend utile pour aider à guérir les os brisés et à régénérer toutes sortes de tissus.

La prochaine fois que vous visiterez la mosquée, réfléchissez au pouvoir de guérison inhérent aux couleurs guérisseuses de la prière qui vous entourent, car, en vérité, Allah nous a envoyé des remèdes dans de nombreuses choses – y compris dans des lieux où nous ne nous attendrions pas à les trouver.

Par Karima Burns